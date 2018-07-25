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كُتّاب وآراء
5 دراهم التسعيرة الجديدة لركوب الحافلات بالرباط
ابتداء من موعد دخول الشركة الإسبانية "ألزا" إلى العاصمة لتدبير قطاع النقل الحضري بالحافلات "الطوبيس"، سَيجدُ الرباطيون أنفسهم مضطرين لزيادة درهم واحد عن الثمن الذي كانت تعتمده الشركة السابقة، بعد أن أعلن اليوم عن تسعيرة الشركة الجديدة للنقل، التي حُددت في مبلغ 5 دراهم للرحلة.
الإعلان الذي جرى اليوم عقب التصويت بالإجماع من طرف "مؤسسة العاصمة" على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل العمومي والحضري عبر الحافلات، كشف عن الأثمنة الجديدة التي حددتها المؤسسة مع الشركة، والتي بلغت 5 دراهم خلال الأربع سنوات الأولى، و5.5 دراهم من السنة الخامسة إلى الثامنة، و6 دراهم من السنة التاسعة إلى غاية نهاية العقد.
وبلغت تسعيرات بطائق النقل 150 درهما من السنة الأولى إلى الرابعة، و160 درهما من السنة الخامسة إلى الثامنة، و170 درهما إلى غاية نهاية العقد، فيما هم مجال اشتغال الشركة الجديدة كلا من الرباط وسلا وبوقنادل وعامل والسهول وتمارة والصخيرات والهرهورة والصباح وعين عودة وأم عزة وسيدي يحيى زعير وعين عتيق والمنزه ومرس الخير.
وأضاف الإعلان أن التدبير المفوض سيمتد لـ15 سنة، مع إمكانية تمديد العقد لمدة 7 سنوات، كما ستتحمل الشركة كافة المخاطر التجارية والصناعية، وستشتغل بأسطول حجمه 350 حافلة، وستصل عبر مراحل إلى 430 حافلة في السنة الثامنة، مع إضافة حافلات مع ارتفاع الطلب، والتزام "مؤسسة التعاون العاصمة" بدعم الأسطول بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم، يوازي تكلفة تناهز مئة حافلة جديدة.
وأردف المصدر ذاته أنه تبعا للخصوصية التي يتمتع بها التجمع الحضري الرباط سلا الصخيرات تمارة، سيتم إلزام المفوض باعتماد أساليب حديثة في التدبير تروم الفعالية والنجاعة ورفع المردودية وجاذبية النقل بالحافلات، فضلا عن العمل على احترام مجموعة من المعايير تهم التوقيت، والنظافة، وتوفير الراحة وحسن الاستقبال، وتحسين جودة الخدمات، والمواصفات التقنية للحافلات، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة.
وسيتم استغلال الحافلات الجديدة في إطار شبكة تأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءمتها لدراسات إعادة هيكلة الشبكة، ومختلف أشكال الاندماج مع التراموي، إضافة إلى تنويع أسطول الحافلات حسب طبيعة المجال، بعد مصادقة السلطة المفوِضة.