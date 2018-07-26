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الرئيسية | مال وأعمال | التبادل التجاري يقود شبار إلى نواديبو في موريتانيا

التبادل التجاري يقود شبار إلى نواديبو في موريتانيا

التبادل التجاري يقود شبار إلى نواديبو في موريتانيا
أحمد الساسي من العيون
الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:17

أنهى حميد شبار، سفير المملكة المغربية المعتمد حديثا بموريتانيا، زيارته التي قادها إلى العاصمة الاقتصادية نواديبو، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات المهمة وعدة جولات استطلاعية دامت ليومين اثنين.

وكان في استقبال الدبلوماسي المغربي، أثناء وصوله إلى "المنطقة الحرة" التي تبعد عن الحدود المغربية الموريتانية من معبر الكركرات بحوالي 58 كيلومترا، كل من رئيس سلطة منطقة نواديبو محمد ولد الداف، والأمين العام للمنطقة محمد لمين ولد أباه، إلى جانب القنصل العام المغربي في نواديبو محمد السعداوي، والمستشار الاقتصادي بالسفارة المغربية.

وقد عقد الجانبان مباحثات ثنائية همت سبل الرفع من التبادلات التجارية والاقتصادية على مستوى المنطقة الحرة لنواديبو والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة، كما عرفت بحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية التاريخية التي تميز المملكة المغربية بجارتها الجنوبية موريتانيا.

وقام السفير بزيارة تفقدية لمبنى قنصلية المملكة في انواديبو، حيث ترأس اجتماعا مغلقا مع قنصل المملكة بالمنطقة الحرة الموريتانية ومعاونيه، تمكن خلاله من الاطلاع عن كثب على سير العمل داخل القنصلية ورصد العراقيل التي تعيق أداء مهامهم الإدارية والفنية.

كما استغل شبار فرصة وجوده بالمنطقة لزيارة المنشآت الصناعية بالعاصمة الاقتصادية نواديبو، وتحرك في جولة ميدانية إلى شركة "اسنيم"، الأكبر بالجارة موريتانيا وثاني أكبر الشركات في إفريقيا التي تعمل في مجال الحديد تنقيبا واستخراجا، من مدينة الزويرات بأقصى الشمال، ومعالجة وتصديرا بمدينة نواديبو، حيث وقف الجانبان على جميع وحدات الإنتاج بالشركة، بالإضافة للوقوف على السكة الحديدية والقاطرات والموانئ.

وخلصت الزيارة إلى الموافقة المبدئية على ضرورة فتح مجالات التعاون بين البلدين، لاستقطاب الكفاءات المغربية لتنمية المهارات المحلية وتبادل الخبرات في قطاع صناعة الحديد والصلب والمساهمة في النهوض بقطاع الطاقة والمعادن لنمو البلدين مستقبلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سمير الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:34
مورتانيا عندها غير الجمال اش من تبادل تجاري ارزق ديال المغرب و موريتانيا داتو الجزاءير .البترول اكيذ موجود في الصحراء. لكن الجزاءريبن حطوا لنا بوليزاريو عقدة في المنشار
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-14
2 - مترقب مع المترقبين الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:46
على السيد حميد شبار بعد الوصول المارطوني..ان يظهر ما في جعبته ، فموريتانيا تنتظر التجاوب المغربي الملموس.. أرنا حنة يديك يا السي حميد.. الكل يترقب.
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8
3 - سوء الحظ الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:17
منطقة معقدة في قارة معقدة مع جران معقدين يا بسوء الحظ .
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