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الرئيسية | مال وأعمال | بنك المغرب: الأسر المغربية بين ازدهار الاقتراض ومراكمة الثروات

بنك المغرب: الأسر المغربية بين ازدهار الاقتراض ومراكمة الثروات

بنك المغرب: الأسر المغربية بين ازدهار الاقتراض ومراكمة الثروات
هسبريس - أمال كنين
الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:00

كشف تقرير جديد لبنك المغرب عن ارتفاع ديون الأسر المغربية بشكل مضطرد طوال الأربع سنوات الماضية، موضحا أنها ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة خلال 2017 مقارنة مع 2016، وموضحا أنها تمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو المعدل نفسه المسجل طوال خمس سنوات.

وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستقرار المالي خلال 2017"، إن معدل الدين يعدّ مرتفعا مقارنة مع نظيره المسجل بالبلدان السائرة في طريق النمو، مبرزا أن الدين الإجمالي للأسر المغربية بلغ 323 مليار درهم هي على شكل قروض منحت لهم من قبل الأبناك وشركات التمويل؛ وهو ما يشكل 33 في المائة من مجموع القروض الموجهة إلى الفاعلين الاقتصاديين.

في المقابل، أبرز التقرير أن ثروة الأسر المغربية بلغت 762 مليار درهم عام 2017، موضحا أنها عرفت زيادة بلغت 36 مليار درهم مقارنة مع العام السابق؛ وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 68 في المائة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه ليست هذه هي السنة الأولى التي شهدت فيها ثروة الأسر ارتفاعا؛ بل حتى عام 2016 عرفت خلاله ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، منبها إلى أن المغاربة يفضّلون الاحتفاظ بأموالهم على شكل سيولة.

وتوضح الوثيقة أن 80 في المائة من الثروات يتم حفظها كودائع بنكية، فيما 10 في المائة هي عبارة عن استثمار في القيم المنقولة، فيما التأمين على الحياة بلغ نسبة 7 في المائة.

وسبق أن اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المملكة لا تشهد أي أزمة اقتصادية، مفيدا بأن الفقر موجود في المغرب؛ لكنه تراجع خلال عقد من الزمن بـ50 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الهشاشة، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.

وحسب معطيات رئيس الحكومة، فإن نسبة النمو الاقتصادي سجلت 4.1 في المائة سنة 2017 مقابل 1.1 سنة 2016، وهي نسبة قال إنها غير مسبوقة منذ سنة 2008 التي عرفت الأزمة المالية العالمية.

وأضاف العثماني، خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التوقعات تفيد بأن نسبة النمو سترتفع خلال السنوات المقبلة ما بين 3 و4 في المائة أو تزيد عن ذلك، معترفاً في الوقت نفسه بأن نسب النمو المسجلة لا ترقى إلى التطلعات؛ لكنها تبقى جيدة، بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - سي محمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:22
والله يهديك أسي العثماني راك مع داك الكرسي ديال رآسة الحكومة نسيتي رأسك وأصبحت أكثر من الآخرين الذين كانوا بالأمس من من زعماء ومخرجي حملات وجوقات كولوا العام زين والمغرب احسن حتى من بعض الدول الأوربية . وفيق شويا الله يرحم الوالدين .
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51
2 - طارق 004 الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:24
الربا سبب الأزمة في العالم
ولو نظرت في أنواع المعاملات المالية الربوية لما تقدم أحد لشراء شقة أو سيارة لأنه يهلك بشكل كبير
ولا يظن أحد أن الله تعالى حرم الربا لشيء إلا لسلامة المسلم و صحته
هل تعلم أن الأبناك التقليدية تربح معك أضعاف الأضعاف ولذلك قال تعالى ( و أحل الله البيع وحرم الربا
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44
3 - momo الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:26
عن أ ي ثروة تتحدثون بالله عليكم؟ هده المعطيات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.ان نسبة من يمتلكون هذه الثروات لا يتعدى خمسة % من مجموع أسر هده البلاد و هم معروفين ... إن البلاد و الأغلبية الساحقة من الأسر "جيعانة " حسبي الله ونعم الوكيل.
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58
4 - NOUMRI الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:29
و السيد الحليمي أستر ما أستر الله غادي أسمعك رئيس الحكومة العتماني أن الأسر المغربية راكمت التروات غادي أنزل أعلينا بالزيادة في أتمنة السلع الحيوية ؤ الضراىب لأن البرلمانيين اضربهم الزلط التقرير الجاي ديرو اكحل أزحل باش ما يلقى ما يزيد
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29
5 - محمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:29
و ألله لا أعرف من لهم بهذه الأرقام ، دخل الأسر شبه معلوم و الادخار معلوم اما ما يحتفظ به في البيوت بعلمه عند الله ، اما عن ازدياد المغاربة غنى فهم فقط يسقطون ما يحصله البعض على الكل .
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14
6 - عزيز المغربي الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:31
{ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}
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26
7 - Karim الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:31
سبب القروض المرتفعه لدا المغاربه على باقي شعوب العالم التالت هو انفاق عشرات او مئات الاضعاف الدخل الشهري , فتجد المغربي يشتري سياره و منزل بدين سيدده طول حياته كدلك الهاتف المحمول, المدرسه و الانفاق خارج المنزل الخ الخ ... اما الفقر فهو موجود و متجدر و ينهش في الشعب البسيط لو كانت احصائياتكم صحيحه لكان المغرب احسن بلد في العالم, لازلنا مقاطعون شكرا على النشر
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16
8 - hamido qua3qua3 الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:32
سلام.وما نصيب المزلوط من الملايير اللي كتروجو بيناتكم زعما كتقولو لينا احنا راه العام زيييييين
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15
9 - الفقير الغني الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:41
لقد راكمت الثروة يا مواطن، والله ما تمنع يا مدوخ..
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10 - سمير الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:41
عندنا تصخم مالي اقتراضات بالجملة ادى الى ارتفاع مستوى المعيشة بقي الفقير على حالة والغني زاذ غنى
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11 - عبدو الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:42
ثقافة الديون مرض مدمر لكثير من الأسر بسبب التهافت على الكماليات التي ليست ضرورية وإننا من أجل المباهاة والمفاخرة لا غير حتى تجد الأسر نفسها غارقة في الديون . أما الأسر التي تحتفظ بأموالها فهذا دليل على تخوفها وتحسبا للتقلبات الاقتصادية المحتملة في أي وقت وحين
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12 - Baba الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:53
بسم الله الرحمان الرحيم
الاحصاءيات البنكية داءما تقول العام زين
وتطلعات وزارة التخطيط داءما هده السنة افضل من الماضية
والحقيقة لا يعلمها الا الله
انا اسكن بمنطقة ناءية والله لم يتغير شيء
بالنسبة للعاءلات ان كان احد افراد العاءلة جندي او موظف بسيط ان تلك العاءلة بخير وليست فقيرة والحمدلله
اللهم ارزقنا القناعة والبركة والسلامة في صحتنا وابناءناودرينا
ونسءلك يا الله ان تدبر امورنا فسواك لا يحسن التدبير
امين يا رب العالمين
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6
13 - said الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:54
بالفعل تراكمت ثروات الاسر المغربية. لكن ليست كل الاسر . فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا في هدا الوطن
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14 - عاطل عن العمل الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:07
اجي : لم تذكرو ما هي فاتورة البلوكاج الحكومي لمدة 6 اشهر وتداعياته على المالية ؟

إذ كان البلوكاج قد ادى لتراكم مالية مهمة فأنا ادعو ان يكون هناك بلوكاج كل سنة
وإن كان العكس فأرسلو الفاتورة للسيد أخنوش يخلص!
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6
15 - غير دايز الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:11
حسب عدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها ويكيليكس و التي طالبت الولايات المتحدة باستعادتها و عدم نشرها، هناك مخطط تم إعداده منذ وقت طويل الهدف منه إلغاء المال النقدي و تعويضه بمال إلكتروني و إقرار قوانين جديدة تتعلق بالضرائب و الممتلكات و نسب الذهب المسموح بامتلاكها و استغلال الثروات. الأمور ستبدأ بشكل رسمي بمجرد الإعلان عن خميس أسود آخر.
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16 - bassou الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:13
Vaut mieux dire.يجب القول بالأحرى:
المواطن الفقير بين ويلات القرون والديون و من تسلط عليه ليجد نفسه في تلك الحالة.
لو سادت العدالة الاجتماعية ما اقترب شخص من بنك ليكتوي بنيران القروض في الدنيا قبل الآخرة...
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3
17 - المحهر الشعبي الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:24
لابد أن هذه الثروات هي التي حققها منتموا حزب "اللاعدالة وللاتنمية" الذين انضموا إلى لائحة الأغنياء، و "خدام الدولة".
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18 - abbas الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:31
الحقيقة ان المغاربة لم ولن يصوتو على العثماني. فهو دو شخصية ضعيفة لاتصلح للتعامل مع التماسيح و العفاريت.... وكفى
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19 - musta الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:33
Khanouche seul a la moitié alors que le reste vous avez bien à qui appartient
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