بنك المغرب: الأسر المغربية بين ازدهار الاقتراض ومراكمة الثروات

هسبريس - أمال كنين

كشف تقرير جديد لبنك المغرب عن ارتفاع ديون الأسر المغربية بشكل مضطرد طوال الأربع سنوات الماضية، موضحا أنها ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة خلال 2017 مقارنة مع 2016، وموضحا أنها تمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو المعدل نفسه المسجل طوال خمس سنوات.

وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستقرار المالي خلال 2017"، إن معدل الدين يعدّ مرتفعا مقارنة مع نظيره المسجل بالبلدان السائرة في طريق النمو، مبرزا أن الدين الإجمالي للأسر المغربية بلغ 323 مليار درهم هي على شكل قروض منحت لهم من قبل الأبناك وشركات التمويل؛ وهو ما يشكل 33 في المائة من مجموع القروض الموجهة إلى الفاعلين الاقتصاديين.

في المقابل، أبرز التقرير أن ثروة الأسر المغربية بلغت 762 مليار درهم عام 2017، موضحا أنها عرفت زيادة بلغت 36 مليار درهم مقارنة مع العام السابق؛ وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 68 في المائة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه ليست هذه هي السنة الأولى التي شهدت فيها ثروة الأسر ارتفاعا؛ بل حتى عام 2016 عرفت خلاله ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، منبها إلى أن المغاربة يفضّلون الاحتفاظ بأموالهم على شكل سيولة.

وتوضح الوثيقة أن 80 في المائة من الثروات يتم حفظها كودائع بنكية، فيما 10 في المائة هي عبارة عن استثمار في القيم المنقولة، فيما التأمين على الحياة بلغ نسبة 7 في المائة.

وسبق أن اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المملكة لا تشهد أي أزمة اقتصادية، مفيدا بأن الفقر موجود في المغرب؛ لكنه تراجع خلال عقد من الزمن بـ50 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الهشاشة، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.

وحسب معطيات رئيس الحكومة، فإن نسبة النمو الاقتصادي سجلت 4.1 في المائة سنة 2017 مقابل 1.1 سنة 2016، وهي نسبة قال إنها غير مسبوقة منذ سنة 2008 التي عرفت الأزمة المالية العالمية.

وأضاف العثماني، خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التوقعات تفيد بأن نسبة النمو سترتفع خلال السنوات المقبلة ما بين 3 و4 في المائة أو تزيد عن ذلك، معترفاً في الوقت نفسه بأن نسب النمو المسجلة لا ترقى إلى التطلعات؛ لكنها تبقى جيدة، بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة.