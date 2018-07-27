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كُتّاب وآراء
الاستثمارات الخارجية في إفريقيا تنعش النمو الاقتصادي للمملكة
شرع المغرب في قطف ثمار انفتاحه الاقتصادي على أسواق جنوب الصحراء الكبرى لقارة إفريقيا، وفتحه المجال منذ سنوات أمام الشركات المغربية لنقل جزء من استثماراتها نحو هذه الدول أملا في رفع وتنويع مصادر جديد لتحقيق مزيد من الأرباح.
ونجحت الشركات المغربية العاملة في القطاعات الخدماتية لتكنولوجيا الاتصالات والعقار وتشييد الطرق والمنشآت الكبرى، إلى جانب المصارف وشركات التأمين، في كسب حصة لها من هذه الأسواق.
وساهمت الزيارات الملكية المتتالية إلى دول جنوب الصحراء الكبرى بالقارة الإفريقية في تشجيع الشركات والمجموعات الاقتصادية المغربية على مضاعفة استثماراتها في هذه المنطقة بمعدلات مرتفعة، قدرت في العقد الثاني من هذا القرن بـ 92 في المائة.
المجموعات الاستثمارية والاقتصادية والخدماتية المغربية استثمرت ما يقارب 21 مليار درهم في أقل من تسع سنوات، وهو ما يمثل نحو 52 في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية المنجزة في الخارج.
وتأتي مجموعة اتصالات المغرب في صدارة الشركات التي استثمرت بشكل كبير في دول غرب ووسط إفريقيا، ونجحت في رفع مستوى مساهمة فروعها الإفريقية في أرباح المجموعة التي تم تحقيقها في النصف الأول من العام الجاري.
الأمر نفسه بالنسبة لمجموعتي البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والتجاري وفا بنك، اللتين وسعتا استثماراتهما في القارة إلى جانب البنك الشعبي، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة القطاع المصرفي المغربي في القطاع البنكي الإفريقي.
وتقدر قيمة الاستثمارات التي ساهم فيها قطاع الأبناك في إفريقيا، خلال السنوات التسع الأخيرة من القرن الحالي، بنحو 45 في المائة من مجموع الاستثمارات، و20 في المائة بالنسبة إلى قطاع الاتصالات، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية نسبة 12 في المائة في قطاع الصناعة، و7 في المائة في التأمين، و6 في المائة في العقار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
وما هي رتبة المواطن في درجات المستفيدين ؟ وكم نصيبه ؟
فيقوا شوية وخطيونا من هذه الاكاديب الي كتقولوها وتيقوها بحدكم.
اتلم الجنود المركزين جنب الرصيف ام جنب المساجد ام جنب موقف السيارات?
١. جنطي كانديرا
٢. فتحي الغومي
٣. عنطورة التيس
٤. مكمك الحنطة
٥. ركراكي وعوع
٦. بذرود تيتي
وغيرهم كثير. فكروا معي رجاءا في مدرب اخر غير الثعلب. شكرًا هسبرس على النشر
الجواب
وماذا تستفيد من بقالة محماد أو ورشة نجارة علال أو من فندق حمان، أو من عيادة علان أو من مقهى المعطي التي تمر أمامهما كل يوم ؟
لماذا تسأل عن أرباح الشركات الكبرى ولا تسأل محماد البقال وعلال مول الطاحونة والمعطي الجزار نفس السؤال وتقول لهما ماذا استفيد أنا من مقاهيكم وبقالاتكم وأعمالكم الحرة ؟
إذا كنت تستفيد من هذه الاستثمارات فإنك ستستفيد أيضا من استثمارات المواطنين الذين اختاروا ان يستثمروا أموالهم في افريقيا
فلا داعي لاجترار نفس السؤول الغبي
راه الى خدمتي ودمرتي على شي حاجة راها غادا تكون ديالك
أما الى بقيتي تتسكع على الانترنات وتريد "حقك" من عائدات شركات أسيادك وتريدهم ان يتقاسموا معك أرباحهم فوالله لن تحصل على اي شيئ حتى في منامك
ثم تلك الشركات لا تستثمر من أجلك ولا من اجل ان تحسن مستوى عيشك البئيس وإنما تنتشر وتستثمر لكي ترفع من أرباح مساهميها، وللكسالى العدميين فقط البؤس والتعاسة وتسجيل الملاحظات الغبية طوال حياتهم
الى كنتي ذكي وتضن انك تعرف كل شيئ فوظف "ذكائك" في ما يمكن ان يحسن من عيشك بدل من توظفيه في نقد أسيادك