المغرب يتبوأ الرتبة 87 عالميا في الخدمات اللوجستيكية للتجارة

هسبريس - أمال كنين

حل المغرب في الرتبة 87 عالميا من حيث أداء الخدمات اللوجستيكية للتجارة ضمن تقرير "إقامة روابط من أجل التنافس"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بحصوله على معدل 2.67.

التقرير شمل 160 دولة عبر العالم، ودرس جوانب عدة مرتبطة بالمجال اللوجستيكي للتجارة، على رأسها جودة البنيات التحتية التي تهم التجارة التي حل فيها المغرب في الرتبة 80 دوليا، وأسعار الشحن الدولي التي منحت المملكة الرتبة 75، وجانب التتبع والتقييم والرتبة 104، ثم خدمات الجمارك والمركز 114.

وأوضح التقرير أن المغرب سبق أن سنّ قوانين تنظم المجال المتعلق بالخدمات اللوجستيكية للتجارة منذ عام 2013 حينما أنشأ وكالة مختصة، معتبرا أنه على الرغم من ذلك تظل "الخبرة محدودة".

وانتقد التقرير عدم توفر يد عاملة بالشكل الملائم في ما يتعلق بالخدمات اللوجستيكية على مستوى الإدارة بالنسبة للبلدان النامية، ومن بينها المغرب. في المقابل، يُعدُّ عدم توفر الحرفيين والسائقين نقطة ضعف البلدان المتقدمة.

ونبه التقرير إلى استمرار الفجوة في أداء الخدمات اللوجستية بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل، موردا أن البلدان مرتفعة الدخل سجلت في المتوسط درجات أفضل على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من البلدان منخفضة الدخل، بلغت نسبة 48 بالمائة.

وبحسب التقرير ذاته، تتصل الخدمات اللوجستية بمدى كفاءة البلدان في نقل السلع المادية عبر الحدود وداخلها، ويمكن لأداء بلد ما في هذا المجال تحديد كيفية مشاركته في الأسواق الدولية.

وقالت الوثيقة نفسها إن "الاتجاهات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية تتضمن خيارات لوجستية صديقة للبيئة ونقصًا في العمالة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، والتأهب للتهديدات السيبرانية".

ووفق البنك الدولي، يوفر مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الدولي تقييمًا لخدمات البلد يعده متخصصون أجانب في مجال اللوجستيات، ويوفر هذا المكون معلومات نوعية عن رؤية الشركاء التجاريين للبلد لجودة خدماته اللوجستية ونوعيتها.