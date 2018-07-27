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الرئيسية | مال وأعمال | البوليساريو تُحَضر دعوى قضائية جديدة ضد اتفاق الصيد البحري

البوليساريو تُحَضر دعوى قضائية جديدة ضد اتفاق الصيد البحري

البوليساريو تُحَضر دعوى قضائية جديدة ضد اتفاق الصيد البحري
هسبريس - نورالدين إكجان
الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:00

بعد قرار المحكمة الأوروبية صد كل محاولات "البوليساريو" لاستثناء مياه الصحراء من الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تحاول الجبهة الانفصالية بث المشاكل مجددا، مستغلة إلزام البرلمان الأوروبي للاتفاق بالمرور عبر مسطرة قانونية طويلة، إذ أعلن امحمد خداد، منسق الانفصاليين مع بعثة "المينورسو"، عزمهم تقديم طعن جديد في الاتفاقية إلى المحكمة الأوروبية.

وبدأ اتفاق الصيد البحري، الذي سيتأخر حوالي شهرين بسبب إجراءات قانونية روتينية، في تحريك الآلة الدعائية للانفصاليين، يتقدمها محامي "البوليساريو" في أوروبا، جيل ديفير، لمباشرة إجراءات الطعن في قرار التوقيع أمام اللجنة الأوروبية، مطالبا بـ"تعويضات بملايين الأورو بسبب استنزاف ثروات الصحراء"، على حد تعبير التنظيم الانفصالي.

وتعرضت قيادة "البوليساريو" لموجة انتقادات حادة بعد الهزيمة القضائية الأوروبية، حيث عبر العديد من معارضي إبراهيم غالي عن استغرابهم لحشد محامين أجانب وتنقل أوجه "بارزة" بشكل دوري صوب دول أوروبية، دون نتيجة تذكر، خصوصا بعد تمادي القيادة في إنكارها سقطة المحكمة الأوروبية، بالرغم من وضوح بنود الحكم الصادر من أعلى جهاز قضائي أوروبي.

وتعول الجبهة، في سعيها إلى إفشال تمرير الاتفاق، على البرلمان الأوروبي، بترسانته التي تضم 751 نائبا، ينتمي بعضهم إلى أحزاب الخضر والتنظيمات اليسارية الأوروبية، تتقدمها أحزاب الدول الإسكندنافية، وأخرى ظهرت مع بروز موجة التيارات الشعبوية في القارة الأوروبية.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في قضايا الصيد البحري، محمد الناجي، أن "المسار المتبقي لاتفاقية الصيد البحري طبيعي وروتيني، خصوصا بعد بروز عدة مؤشرات مطمئنة، أبرزها توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى من طرف الجهة، التي فوض لها البرلمان الأوروبي سلطة التنسيق مع المملكة بشأن بنود وتفاصيل الاتفاقية".

وقال الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المفاوضات، في السنوات الماضية، كانت تصل إلى سنة أو أكثر، لكن هذه المرة استغرق الأمر فقط ثلاثة أشهر، بحكم الإرادة الكبيرة، التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي لإعادة تجديد الاتفاق في آجال معقولة، وهو ما سيجعل البرلمان الأوروبي مطالبا، بدوره، بتسريع التوقيع على الاتفاق الجديد".

وأضاف أن "قرار المحكمة الأوروبية، بخصوص الصيد البحري والمنتوجات الفلاحية، فتح الباب وشكل سياقا منفرجا أمام طرفي الاتفاق للعمل على تجاوز المشاكل التي كانت تثيرها الجبهة بشكل دائم، والمتعلقة بدمج مياه الصحراء في الاتفاق"، مشيرا إلى أن "اللوبي الانفصالي داخل الاتحاد الأوروبي سيكون دائم التحرك، قبل المصادقة النهائية، وبالتالي فالدبلوماسية المغربية مطالبة باليقظة والحذر من أجل عدم السماح للخصوم بتمرير أي أجندة مناوئة للمصالح المغربية، عبر إحدى البوابات المتبقية للأوروبيين، من أجل المصادقة على مباشرة العمل رسميا بالاتفاق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - la cage au folle الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:05
hahaha et le polisario est ce que c.est un etat.
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19
2 - القافلة تسير....؟ الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:14
مغفلين يضنون ان الأروبيين سيحكمون ضدة مصلحتهم إتفاقية الصيد في صالح اوروبا أكثر من مصحلة المغرب زائد إن المغرب هو سيد على أراضيه يتفق مع من يريد .
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35
3 - عبدالصمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:15
الحمد الله المغرب فيه الرجال اوكان فتخر بهم #عاش الملك محمد السادس نصره الله
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21
4 - حسن الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:16
الصفعة كانت قوية قريبا ستنتهي لعبة الميليشيات الارهابية وداعمتها
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29
5 - المحتار الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:16
التوقيع بالأحرف الأولى ملزم حسب القوانين الدولية، و لا يمكن الطعن فيه إذا تمت الموافقة عليه من قبل الأجهزة القانونية. أما المحاكم فلا يمكن أن تقبل أي شكاية بعد قرار موقع بالأحرف الأولى و صادقت عليه الأجهزة القانونية....
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22
6 - المصطفى الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:17
بفضل تم الإتفاق بين الطرفين المعنيين.وأعداء الوطن و الإنفصاليين ؛اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
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20
7 - wisal الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:17
شكون حنا حنا المعربا متخلعنا لابوليزاريو لا سة حمص
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18
8 - زهير الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:18
أنصح البوليزاىيو تعيين موغابي محاميا لهم و مستشارون من الموزمبيق و الجزائر ثم تقديم هذه المرة دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة العليا ب فنزويلا ضد اتفاق الصيد البحري !
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20
9 - منى الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:18
البوليزاريو معندها متصور عندنا الحمد الله حنا نفتخرو بلادنا لي غي نبح إنبح
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19
10 - المهاجر الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:18
سياسيا انا مع الاتفاق لكن اقتصاديا انا ضده مليون مرة لأنه لا يضمن كرامة المغاربة ...60 مليون دولار مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ...نزيف التروة الوطنية ..أتساءل هل لا يوجد مغاربة يؤدون هدا التمن للدولة وبالمقابل يستغلون هده الاتفاقية ويستتمرون بالبلد في هد السمك واليد العاملة المغربية تخدم ويعم الرخاء ...فلوسنا يبقاو هنا ..
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13
11 - Hanane Hanane الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:19
هاد بوليساريو ما محلهم من الاعراب ديال باهم شي حاجة وجب احترام سيادة الوطن والشعب وعدم تجاوز الخطوط حمراء.
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9
12 - jawad lamrani الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:19
Le polisario est une poupée entre les mains de l’Algerie. Tout le monde le sait.
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6
13 - غيور الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:19
ارا ماتوجد و دفع للمحاكم . المحاكم خاصها غير ما تشد و حنا عندنا تبارك الله مانعطيوها . الصحراء ديالنا و حتى النص فالجزائر راه ديالنا جبدولينا غير الخريطة ديال 1883 و شوفو واش كانت الجزاءر بحال تونس و لا لا عِش لفوق ماتاببان كاع . اوا يلا ماحشموش نوريوهوم المغرب علاش قاد .
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10
14 - Gala الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:20
Il faut détruire ce virus baptisé POLISARIO.....
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7
15 - زبير الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:20
الصحراء مغربية بالوثائق والتاريخ. الجزائر الى مزبلة التاريخ !
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7
16 - كوكا الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:21
حنا تفقنا مت همناش بوليزاريو ولخم يحزنون المغرب قي موقف صح والعمل
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6
17 - مغربي-انتباه الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:22
عادي جدا هذا الطعن في الحكم التي أصدرته المحكمة الأوروبية من طرف الجبهة. إنها الدورة الأخيرة التي يقوم بها الديك المذبوح قبل أن يسقط.
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7
18 - نجوى الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:22
مهما حاولت الجزائر زعزعة الإستقرار لن تفلح في مسعاها البئيس لأن المغرب له ملك يحميه ووراءه شعب يثق فيه وان اقتضى الأمر الدخول في الحرب فالمغاربة سبق وأن جرحوا كبرياء الجزائريين وسيعيدون الكرة اذا اقتضت الضرورة وحرب الرمال شاهدة على ذلك .#عاش الملك
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7
19 - مريم الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:22
قلوبنا مع الصحراء ولن ننسى وصية الراحل المغفور له الحسن الثاني عندما قال بأن الخير كله يأتي من الصحراء والشر كله يأتي من الصحراء، والمغاربة على أهبة الإستعداد للقضاء على الكيان الوهمي
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20 - مول الحانوت الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:22
ثروات الصيد البحري
والمناجم والفوسفاط
مستفدناش منها حتا حنا لي وطنيين
عاد كتقلبو عليها ياشرديمة الانفصالين
الله اعفو عيكوم مبقيتوش كتحشمو
والله واخا تقيلو ترفعو فدعاوا
حتى تفنا الدنيا لديتو حت نص كيلو سردين
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21 - عيسى الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:22
La guerre est la solution ! Cela fait presque 25ans que ça dure ! Ça suffit !
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0
22 - مول شي الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:23
واهم من يعتقد بأن المغاربة سيتساهلون مع موضوع الوحدة الترابية ،فالمغاربة مستعدون للدفاع عن وطنهم ولو اقتضى الأمر التدخل العسكري
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6
23 - م ع الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:24
أوروبا تعاني الجفاف و هي في حاجة لتأمين الغداء لمواطنيها. البوليزاريو ليس لها صفة لتمثل سكان الصحراء, فأولا عليها أن تبرهن أنها تمثل سكان الصحراء و هدا مستحيل لأن لا توجد وثائق تتبث أن سكان مخيمات تندوف أنهم من الصحراء المغربية لأنهم مجهولوا الهوية. أما سكان الصحراء المغربية فهويتهم معروفة و ممثلوهم معروفون.
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5
24 - ليلى الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:24
الصحراء مغربية وستظل كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، ونحن نشيد بجهود صاحب الجلالة الرامية إلى حل النزاع المفتعل
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6
25 - ولد حميدو الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:24
هدا الموضوع طويناه فقد اشتريت دلاحتين واحدة بالحبة بعشرة دراهم و وجدتها حلوة اما الثانية اشتريها بالكيلو بثمن 28درهما و لكنها باسلة بحال البوليساريو تم رميها مع النفايات
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5
26 - Hassan jawadi الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:24
*من منكم سمع قط بالبوليزباليو قبل سنة 1975
*أين كانوا هدا إن كان لهم وجود لما كانت جميع نعم جميع دول شمال إفريقيا تطالب بالاستقلال
*ما إسم عملتهم
*كيف هو علمهم 
*ما إسم رئيسهم
لا اصل ولا تاريخ لهم.
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4
27 - dak الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:25
احنا مع بلادنا ضد البوليزاريو. واخا ما تايوصلنا والو من هاد الاتفاقية . واخا تانشريو السردين ب15 درهم
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2
28 - Karl-s-ruhe الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:27
الپوليزاريو بغاو حقهم فالسمك!!!
ههههه هه ههههه هه ههههه...
ماخديناهش تا حنا المغاربة.. بقيتو غير نتوما !!
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2
29 - amal lmir الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:31
الانفصاليين هم عبارة عن غطاء لمخطط جهنمي جزائري. لا كيان لهم
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2
30 - azad meryam الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:32
سوقكم خاوي ما عندكم ما تصوروا من هادشي تالفين عمركم كله وغتبقاو تالفين دائما.
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31 - marocain الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:36
ثرواتنا ليست لنا ، الخضر و الفواكه أحسنها يعلب و يصدر و السمك كذلك ، كيف لا إن كان البشر في أول القائمة ، الدولة بميزانيات ضخمة تصرفها على الأجيال من الإبتذائي حتى الجامعي لكي تفرز النوابغ و العقول لتصدرها إلى الخارج و لا نستفيد منها ، كأننا لسنا في حاجة إليهم .
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0
32 - RGUIBI الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:39
سبق لمحكمة العدل الاروبية أن أقرت بعدم تمثيلية شردمة الجبهة الانفصالية للشعب الصحراوي ... وبالتالي فهي ليست مؤهلة لتقديم أي طعن أو دعوى قضائية باسم الشعب الصحراوي ... فالكل يعرف حق المعرفة أنها أداة أو بالاحرى دمية marionnette تحركها كما تشاء أيادي جهاز المخابرات الجزائرية DRS ... فليس لها ما تقدم و ماتأخر إلا بإذن و توجيه من أسيادها بقصر المرادية.
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1
33 - عدي ديكارت الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:43
جل التعليقات في المستوى والملاحظات أيضأ، هدا دليل على أنه هناك شبه إجماع على القضية الوطنية فتحية لكم جميعا حتى أصحاب الرأي الآخر وتحية للفريق الوزاري بقيادة السيد أخنوش (انا مستقل ولست متحزب) على هدا الإنجاز المشروط وفي هدا الظرف العصيب الدي زاد فيه حكام الجزائر من سعارهم وكما قال أحد المعلقين : القافلة تسير و...إلخ.
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0
34 - ولد حميدو الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:47
ادا كانت الجزائر تدافع عن مصير الشعوب فلمادا لم تحتضن المرتزقة في تندوف و تسلحهم لشن هجمات لحرب العصابات عندما كان المستعمر الاسباني اما عن رفع الدعوى فهي ضرورية من أجل صرف الأموال في السفريات ما خاسرة والو عندها الراعي الرسمي الدي تنهب ثرواته و كدلك أراض محررة في الجنوب الجزائري
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