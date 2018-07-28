الغرفة الأطلسية الوسطى تشيد باتفاقية الصيد الجديدة

هسبريس ـ و.م.ع

أشادت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، التي عقدت دورة استثنائية، بالاتفاق الجديد الموقع مؤخرا بالأحرف الأولى من طرف المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكر بلاغ للغرفة أنه "بعدما تم الاطلاع على محتوى اتفاق الصيد الجديد، نشيد بأهميته ونقدم له دعمنا، كما نسعى إلى تفعيله على أرض الواقع".

وأضاف ذات المصدر أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية شمل تدارس وضعية قطاع الصيد البحري وتنميته على مستوى جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.

كما شمل اهتمام الموعد نفسه موضوع اتفاق الصيد الذي يربط بين المملكة والاتحاد الأوروبي بعد انقضاء تاريخ الاتفاق القديم يوم 14 يوليوز الجاري.

وأشار البلاغ إلى تقديم عرض شامل حول التغيرات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى الجهات التابعة للغرفة، قبل أن يعرب أعضاء هذه المؤسسة عن "رتياحهم للتقدم المحرز في الجهة، بفضل مخطط "أليوتيس"، سواء في ما يخص الحفاظ على الموارد السمكية أو تثمينها، وكذا على مستوى البنية التحتية".

وفي هذا الصدد سجل أعضاء الغرفة إدماج الدعم القطاعي القادم من الاتحاد الأوروبي في مخطط "أليوتيس"، بغية تمكين مهنيي القطاع من تحسين آلياتهم وتثمين منتجاتهم.

وبحسب أرقام هذه الهيئة المهنية فقد استفاد قطاع الصيد على المستوى الإقليمي من 19,2 من الدعم القطاعي المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الصيد مع المغرب.

وخلال هذه الدورة الاستثنائية أعرب أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى عن أملهم في أن يرتفع مستوى هذا الدعم للتمكين من تعزيز البنيات التحتية، وكذا تحفيز الدينامية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الجهة.