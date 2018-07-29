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الرئيسية | مال وأعمال | والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي

والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي

والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:00

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالحسيمة، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017.

وفي معرض كلمته أمام الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2017 تسارعا ملموسا في وتيرة النمو الذي بلغ 4,1 بالمائة، مستفيدا من الظروف المناخية الجيدة وكذا من انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا التحسن مكن من خلق عدد مهم من مناصب الشغل، التي ظلت رغم ذلك غير كافية لامتصاص الوافدين الجدد على سوق الشغل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسبة البطالة.

وعلى صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، أبرز أن عجز الميزانية تقلص إلى 3,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,6 بالمائة، مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب ستة أشهر من الواردات، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، تباطأ التضخم على نحو ملحوظ إلى 0,7 بالمائة نتيجة تحسن العرض من المواد الغدائية المتقلبة الأسعار.

وفي ضوء هذه التطورات، يضيف الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية من أجل دعم النشاط الاقتصادي، إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، كما استمر في تعزيز إطار الإشراف البنكي مع مواكبة خاصة للبنوك التشاركية التي بدأت خلال السنة في تقديم خدمتها.

وأبرز الجواهري أن بنك المغرب عمل من جهة أخرى على تقوية مصداقية أنظمة ووسائل الأداء ودعم متانة البنيات التحتية للأسواق المالية. وأوضح أن سنة 2017 تميزت بإتمام التحضيرات لإصلاح نظام الصرف الذي بدأ تنفيذه في مستهل 2018 ويمر في ظروف جيدة تتسم بانخراط فعال للبنوك والمقاولات.

وسجل أن المغرب قد أحرز إجمالا بعض التقدم في سنة 2017، إلا أن الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، لايزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل.

وذكر أنه إزاء هذه الوضعية، التي تأتي بعد الأداء المتميز الذي شهدته السنوات العشر الأولى من القرن الحالي، مافتئ الملك يتساءل حول مدى ملاءمة نموذجنا التنموي للسياق الحالي وقدرته على الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين، داعيا إلى إعادة التفكير فيه ومراجعته.

وشدد والي بنك المغرب على أنه، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها، فإنه يتبين أن بلادنا ليست فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة. وقدم نموذجا لذلك إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم بعد تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتمادها، وكذا المخطط الوطني للتشغيل الذي يبقى بحاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه الطموحة.

وفي نفس السياق، يرى الجواهري أن إصلاح المقاصة يحتاج اليوم إلى استكماله وتعميمه في إطار سياسة شمولية تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية بالموازاة مع دعم الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن وضع نظام لاستهداف الساكنة أصبح أمرا ملحا، خاصة وأن العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها. وكذلك الحال بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد الحاجة إلى إتمام المسار الذي بدأ سنة 2016 بشكل يضمن استدامة هذه الأنظمة.

وأبرز والي بنك المغرب أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك، حقق مكتسبات هامة من حيث تعزيز استقراره ووضعه الإقليمي وجاذبيته، ولايزال يحظى بثقة المؤسسات الدولية وبالتقييم الإيجابي لوكالات التصنيف. ومن أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، أكد أنه ينبغي على السلطات إعادة النظر في حكامة السياسات العمومية، لإعطائها قدرا أكبر من الانسجام والنجاعة والمردودية.

وخلص إلى أن المغرب اليوم بحاجة إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر، بشكل يجعله قادرا على ضمان ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ومنح الأمل بمستقبل أفضل لشبابه.

وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لالملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - المتتبع الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:12
وشهد شاهد من اهلها المؤسسات للمالية في واد وحكومة العثماني في واد اخر في الوقت الذي يصرح فيه والي بنك المغرب اننا بحاجة الى اقلاع اقتصادي جديد نرى ونسمع منذ اسابيع وزراء العثماني واغلبيته لا نقاش لهم الا التقاعد والريع نتمنى ان ياتي الخطاب ابملكي بزلزال سياسي كحل الحكومة والبرلمان
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2 - السوسي الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:14
والي بنك المغرب البطالة ارتفعت
رئيس الحكومة البطالة انخفضت و ب 50 بالمئة
واووو
شكون فيهم لي كديديب
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3 - يونس الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:15
السيد الجوهري لم يطلعنا على وضعية الدرهم
هل هو قادر على الاستمرار في السباحة ؟
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4 - خالد الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:16
في مدينة سلا بالظبط في حي الرحمة هناك العديد من معامل النسيج أقفلت بسبب الإفلاس و بسبب مسؤولين لا يهمهم إلا أنفسهم شيئ طبيعي يكثر الإجرام في مدينة كبيرة كسلا الصراحة يؤلمني حال مدينة سلا الشباب يضيع
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5 - ça va pas الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:19
امام الملك كلشي ازوين والشارع يغلي افهم تسطا النمو الاحتياطات المشاريع الكبرى الاقتصاد ينتعش كلشي بخير العام زين هل يتحدثون على المغرب او دولة اخرى داخل المغرب والشعب المغربي لا يعرف حدودها الشعب المغربي الذي نعرفه ساخط على الوضعية من طنجة الى لكويرة ومن المحيط الى جرادة
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6 - مراد الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:20
الشفوي الذي لا يداوي، ما يوجد على الأوراق لا علاقة له بما يوجد على أرض الواقع. المغرب في حاجة ليس إلى إقلاع، بل إلى اقتلاع جذور الفساد و حرقها، و إلا سيكون هناك فعلا إقلاع و لكن إلى الجحيم.
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7 - أستاذ الإجتماعيات الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:20
"الإقلاع" الحقيقي لإصلاح هذه البلاد و تنميتها يحتاج إلى "مُقْلاعْ" كبير و قوي لرمي بأحجار ثقيلة قابعة في الحكومة و البرلمان و الوظائف الكبرى التابعة للدولة، أحجار يجب أن تبعد أيديها و أفواهها عن تسيير هذا البلد.
"مُقْلاعْ" من أجل "الإقلاع" لا حل آخر.
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8 - غريب في بلادي الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:20
الإقلاع الحقيقي عندما توزع ثروات البلاد على المغاربة عندما يحاسب المفسدون عندما يصبح التعليم تعليم والصحة صحة والعدل عدل و...... عندما تصبح الأقوال أفعال اما الكلام المعسول المنوم كفانا منه وآخر الكلام بالدارجة (عيينا باركا) حسبنا آلله ونعم الوكيل
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9 - كاعي الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:22
لمادة لم يتطرق إلى الرشوة التي تمخر الاقتصاد المغرب والمحسوبية والعراقيل التي تواجه المستتمر
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10 - ولد الدوار الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:22
كلام فارغ لا أساس له من الصحة البطالة في تزايد الأسعار مشتعلة في جل المواد الإستهلاكية مقارنة مع الدخل الفردي اثمة كأننا في الدول الأوروبية واقعنا نعرفه جدا
ليس لدينا مسؤولين لهم غيرة و حب الوطن الأمور يجب أن تقال للملك كما هي و ليس المديح و المديح
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11 - المهلهل الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:23
هل نصدق والي بنك المغرب فيما يقول أم رءييس الحكومة عكس ما صرح به الاول؟ الاولً. لايمكن تكذيبه لان أموال البلاد بين يديه ،و الثاني لا يمكن ان نكذبه لانه رءييس الكومة هو ادرى بما يروج. . إذن :من نكذب و من نصدق ؟
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12 - H MEN الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:24
حاكمو المسؤولين لي شفرو فلوس ضرائب المغاربة ,علاش تيشفرو وما باغينش تحاكموهم? هل كلشي شفار? المغرب لن يتغير بالشفوي والتمثيل والكذوب والمغاربة عياو من الخطابات
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13 - مواطن مقهور الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:25
وذكر أنه إزاء هذه الوضعية، التي تأتي بعد الأداء المتميز الذي شهدته السنوات العشر الأولى من القرن الحالي
الى أن وصل تجار الدين وقلبوا الأمور. البلاد تحتاج الى كفاءات وليس لحي.
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14 - dak الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:26
وما نيل المطالب بالتمني. ولكن تأخذ الدنيا غلابا.
الإقتصاد والهولدينغ لا يتعايشان في بيئة واحدة
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15 - ابن الواقع الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:27
سياسة العام زين .ونفس الاسطوانة فحبل الكدب قصير والايام بيننا
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16 - Souhail الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:27
السي جواهري سير تقاعد بركة من المنصب و الكرسي في عمرك 77ans خليو الشباب اخدم و نتوما غي الشكا و البكا العجز غي على الفقراء نتوما الحياة السعيدة
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17 - محمد الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:27
والي بنك المغرب:البطالة عرفت ارتفاعا....
رئيس الحكومة: البطالة عرفت انخفاضا ملموسا....
حلل و ناقش!!!
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18 - yassine الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:28
هل يمثل عليه ؟ ام يمثلان علينا ؟
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19 - لحسن الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:29
المغرب محتاج إلى إقلاع اقتصادي حقيقي ومحاربة البطالة التي تنخر شباب الوطن. وكفى من إعطاء ارقام مغلوطة عن البطالة
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20 - سلينا الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:30
لماذا تكذبون على الملك تقولون بان البطالة في تزايد طفيف قولوا له صراحة بان معدل البطالة في تزايد مثير ولم لاتقولون له بان الشباب المغربي كله عاطل الا من رحم ربي
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21 - مغربي والو بنك المغرب. الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:31
إلى جلالة المالك عفاك قل العبد اللطيف الجواهري اطلق لينا ١٦مليار ديال شركة لورن أند لورن كسمتك عدد موازعيها 60000الف موزع ا مولنا محتجزة مدة سنتين ونصف
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22 - Fook الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:31
التحسن الانجازات الصفقات عهد كدا وكدا الشعب لا يفهم شئ ولم يلاحض اي ملموس والاستهزاء لا يزال مفعول . . .
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23 - Simmo الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:32
كل هاته الارقام التي ادلا بها والي البنك ليست صحيحة .المغرب يشهد ازمة اقتصادية لم يشهدها من قبل حسب التقارير الاممية والبنك الدولي.
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24 - متابع الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:32
البطالة في ازدياد لا ينكرها إلا جاحد
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25 - اناس الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:34
شي مسؤولين لاصقين هاذي عشرين عام و هما وزارا مازال مابغاو يمشيو يرتاحو بحال داك لحليمي لي فعلا زاد فيه حشومة سيد كل كيترعد و كيتسى و حتى داك توفيق
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26 - سلينا الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:36
لم الكذب لم لا تقولون له بان الشباب المغربي كله عاطل الا من رحم ربي لم لا تقولون له بان الشباب المغربي همه الوحيد هو الحريك الى اروبا للبحث عن لقمة العيش حسبنا الله ونعم الوكيل
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27 - مغربي الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:37
هذا هو الكلام الصحيح والمعقول لا ككلام العثماني يتكلم عن رجوع الفقر ل 50 في المئة ومرة يطلب كسائر الشعب بدعوة الإدارة الى الابتعاد عن الببروقراطية
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28 - تعليق الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:37
بل بجب أن يكون إقلاع مستعجل اما سياسة الاهمال والتأخير والوعود الشفوية فلن تزيد الوضع إلا سوءا
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29 - yassin الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:38
اشربوها ريدبول
لك الله يا وطني
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30 - Lecteur Hespress الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:38
A voir le titre, plus besoin de lire l'article. Tout nos citoyens sont au courant. Par contre, ce dont on a besoin, c'est d'un réel vouloir d'arranger la situation et de trouver les solutions adéquates, sans pour autant le faire au détriment des honnêtes citoyens, car ils ont déjà assez donné. (Message à bon entendeur)
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31 - لاجئ مغربي بالديار المغربية الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:40
ومن هوا سبب تعاسة شباب بلاد سوى أنتم شيوخ و عجزة بلغتم من الكبر عتية ولزلتم متربعون على كراسيكم
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32 - البلاد ليست بخير الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:40
كلام السيد والي بنك المغرب و توصياته تؤكد مرة أخرى أن المغرب يطبق رؤية المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي/ منظمة التعاون والتنمية الأوروبية و ادبيات كل هاته المؤسسات منذ الثمانينات هي نفسها حيث تدعو إلى عدم تدخل الدولة أو التقليص من دورها إلى أبعد حد و تحرير الأسعار و جعل آليات السوق هي المحدد لكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية و الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية مقابل تحديد الأسر التي يمكن للدعم أن يستهدفها). وهناك التقاعد وهناك منظومة التربية والتعليم الآيلة للسقوط والصحة الخ. هذه السياسة مستمرة و الكلام يقع أمام أنظار أعلى سلطة في البلاد. انا احب ملكي وبلدي ولكن اقول أننا أخطأنا الطريق و أن المغرب ذاهب إلى الهلاك.
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33 - فنيدة الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:41
آشنو ؟
كيفاش ؟
إقلاع حقيقي ؟
علاه كاين إقلاع تاع بالصح و إقلاع تاع بالعاني ؟
آش كان مانعكم من الإقلاع هاذي سنين ؟
...
الإقلاع هي شي وحدين اللي ضاربين يديهم يهزّو قلوعهم علينا ويخلّيو البلاصة لأصحاب الكفاءات قبل ما يقلعو للخارج : هجرة الأذمغة ! أمّا تقليص عجز الميزانية فيبدأ بإيقاف النزيف ... و راكم عارفين آشنو هو !
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34 - l'expert retraite bénévole الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:47
وخلص إلى أن المغرب اليوم بحاجة إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر، بشكل يجعله قادرا على ضمان ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ومنح الأمل بمس تقبل أفضل لشبابه.

و لهذه الغاية النبيلة، و بمناسبة عيد العرش المجيد، نضع رهن إشارتكم خبرتنا لمساعتكم على تفعيل المادة 82 من مدونة الضرائب المتعلقة بالضريبة على الدخل الخاصة بالأغنياء.
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35 - nourani الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:51
السلام واش ماعارفش الله احفضك بعد اعلينا للتماسيح والعفاريت او حنا معاك انشري يا هسبريس
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36 - ابو الاميرتين الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:53
لم نسمع يوما ما تراجع النمو الوطني ولوا بنسبة 0,01 بل كل سنة نسمع من المسؤولين الزيادة والنمو بأربعة او 7% تقرير والي بنك المغرب امام جلالة الملك يحتوي على مغالاطات و كدب الاقتصاد الوطني يبين العكس بل هده السنة من اسوأ السنوات الماضية كتر فيها الفساد و الركود و البطالة و الاجرام و خروج العديد من المدن لاحتجاج على الااوضاع المزرية سؤالي الى متى تكدبون على الملك و على ااشعب العديد من المؤسسات تعرضت لافلاس و العديد من العمال فقدو مناصبهم و اصبحو بين عشية وضحاها عاطلين المؤسسات لا تخدم المواطن جل خطابات الملك في مهب الريح نريد الحساب العسير للمفسدين و ليس الاعفاءات يا جلالة الملك.
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37 - باحث في طور البطالة الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:54
ننتظر المناسبات لكي نقدم التقارير الجاهزة اضحكتني نسبة النمو 4 % كونها مفركة في حين ان النسبة الحقيقية هي فقط 2% ومنذ سنة ونحن نسمع عن نموذج تنموي جديد في حين ان حكومة سي العثماني همها الوحيد مناقشة قانون معاش البرلمانيين واهمال القضايا الوطنية وكيفية السبل لنهوض الاقتصاد الراكد يجب اولا تحيين الترسانة القانونية وتحيين المساطر لخلق اجواء خاصة للاستثمار الخاص خلاصة القول هزلت في هذه المملكة ما دام نفس الوجوه هي التي تسير لكن نحن كشعب المسؤولون عن اختياراتنا ووضعنا لمصيرنا في يد من ينهب ويحول العملة الصعبة الى الخارج نستاهلو هذه الوضعية الباءسة التي ظربت الاقتصاد والعباد
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38 - ح.ع الله الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:57
لأول مرة سأستطيع أن أعلق بدون ان يكون تحت الموضوع اي تعليق، هذا إذا كان هذا لم يكن الأدمين منشغل في مواضيع اخرى ولا زال لم يطلق (برقيات المعلقين الذي يكتبون سطر او جملتين نابهتين وينشرونها لكي يكنوا من أول المعلقين)
أريد أن أقول، إذا كنت من المعلقين الأولين فإنني أتوقع أن تأتي جحافل الأميين للخوض في هذه الأرقام و"مناقشتها" كما لو انهم أكاديميين ومن أهل الاختصاص !
بعضهم سيقول : "ماذا استفدت أنا من هذه الأرقام"
والبعض الأخر سيقول 'ما شفنا والو من هاد الشي"
والكهنوتيين الملاعين كعادتهم سيحرفون الأرقام لتضليل مريديهم الصغار
والديماغوجيين اليساريين سيبخسونها
ومرتزقة الرابوني منهم المدعو WOOD سيقولون بان المخزن يتحايل على الشعب وانه ما كاين والو من هاد الشي وان المخزن فاعل والمخزن تارك والمخزن والمخزن... حتى يترتق لو قلبو ويبقا يقول المخزن المخزن والمخزن... ! وان الدنيا قريبة تتقلب وتشقلب في المغرب ... الى اخر الأسطوانية التي يجترها في قصاصاته التافهة
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39 - مقاطع الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:57
عندما يعين الملك شخصا كمسؤل على مشروع ظخم و تضهر فضائح اختلاسات وغش يتم عزله و فتح تحقيق لاجل غير مسمى دون عقاب بل يجازى بمرتبة احسن لا اثق في النضام و لا المسؤلين لعبة الغميضة على الشعب لكم الوطن بخيراته والمداويخ الوطنية شتان بين المعقول و الكدب
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40 - aziz الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:58
والشعب امام جلالة الملك:المغرب في حاجة الى محاسبة حقيقية للشفارة وليس عفى الله عمى سلف.
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41 - abdo الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:59
من كل هذا اين هو المواطن البسيط
ارتفاع بسيط في البطالة و في نسبة التضخم
من هذا كله لا يوجد عمل وزد عليه اتفاع غلاء المعيشة
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