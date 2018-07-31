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كُتّاب وآراء
بنك المغرب يخلد عيد العرش بقطعة نقدية تذكارية
أعلن بنك المغرب عن إصدار قطعة نقدية تذكارية فضية من 250 فئة درهما، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أنه سيتم بيع هذه القطعة النقدية للعموم بشبابيك بنك المغرب وبمتحفه ابتداء من فاتح غشت 2018 بسعر 550 درهما للقطعة الواحدة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه القطعة تتكون من مزيج الفضة (الفضة 925) والنحاس (75)، وتزن 28,28 غراما بقطر يصل إلى 38,61 ميليمترا.
وأشار البنك إلى أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة الملك محمد السادس وعبارتي "محمد السادس" و"المملكة المغربية"، مع الإشارة في الأسفل إلى تاريخ 2018-1439.
كتبت على ظهر القطعة النقدية، حسب بنك المغرب، عبارة "الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالة الملك على العرش" مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل.
وأبرزالبنك أنه تم تزيين وسط ظهر القطعة بنقش تمثيلي لشعار المملكة وخارطة إفريقيا تغطيها خطوط "تشكل الكرة الأرضية" وتحيل إلى ارتباط المغرب بالقارة السمراء، إضافة إلى القيمة الإسمية بالحروف والأرقام "مائتان وخمسون درهما (250 درهما)".