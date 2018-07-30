"الاتحاد" يزيد الرحلات نحو مطار تورنتو الكندي

هسبريس من الرباط

أعلن "الاتحاد للطيران" أنه سيقوم، اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل، بزيادة عدد رحلاته من أبوظبي إلى تورنتو، أكبر المدن الكندية، من ثلاث رحلات إلى خمس رحلات أسبوعياً.

الرحلات ستشغل، وفق بلاغ للمجموعة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، على متن طائرة من طراز "بوينغ 777-300ER" التي تضمّ 40 مقعداً في درجة رجال الأعمال و340 مقعداً في الدرجة السياحية.

وأفاد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: "يسرنا أن نعلن عن زيادة عدد الرحلات إلى تورنتو، التي تعدّ واحدة من أكثر الوجهات نجاحاً ورواجاً على شبكة وجهاتنا العالمية، وهي الأنباء التي طال انتظارها".

وأضاف قائلاً: "رحبنا بأكثر من مليون مسافر على متن رحلاتنا بين أبوظبي وتورنتو منذ إطلاق عملياتنا التشغيلية هناك قبل 13 عاماً".

"تنطوي هذه الخطوة على أخبار رائعة بالنسبة إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتوافدون إلى كندا بوصفها مقصداً سياحياً وثقافياً وتجارياً، وكذلك بالنسبة إلى آلاف المواطنين الكنديين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق لدولة كندا من حيث الصادرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن ثم، فإن الرحلات الإضافية سوف تسهم في تعزيز حركة التجارة من المنطقة وإليها والأسواق الأخرى"، يقول روبن كامارك.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران أطلقت رحلاتها إلى تورنتو في أكتوبر 2005، وشهدت هذه الوجهة نجاحاً كبيراً منذ ذلك الحين، كما سجلت طلباً قوياً من وإلى المدينتين.

ومن الجدير بالذكر أن حوالي 45 ألف مواطن كندي يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يوجد أكثر من 150 شركة كندية مسجلة بها، علماً بأن مواطني الدولتين يمكنهم الدخول إلى كلا الدولتين دون الحصول على تأشيرة مسبقة، لأغراض العمل والسياحة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تمتلك الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية الكندية، حيث يضع الناقل الوطني الكندي رمزه المؤلف من AC على رحلات الاتحاد للطيران من تورنتو إلى أبوظبي ومن لندن هيثرو إلى أبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الاتحاد للطيران بوضع رمزها المؤلف من EY على عدة رحلات يومية تشغلها الخطوط الجوية الكندية من تورنتو إلى بعض المدن في كندا مثل مونتريال ووينيبيغ وساكستون وسان جونز وهاليفاكس وريجينا وفورت ميكوري.

ومن المعلوم أن زيادة عدد الرحلات سوف تصب في مصلحة عملاء الاتحاد للشحن، الذين يتوقعون مرونة أكبر في جدول الرحلات وزيادة بنسبة 60 في المائة من حيث القدرة الاستيعابية للشحن على هذه الوجهة.