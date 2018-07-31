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الرئيسية | مال وأعمال | تراجع المنافسة الصينية ينعش صادرات الملابس الجاهزة بالمغرب

تراجع المنافسة الصينية ينعش صادرات الملابس الجاهزة بالمغرب

تراجع المنافسة الصينية ينعش صادرات الملابس الجاهزة بالمغرب
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:00

نجحت الشركات المغربية، العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة، في اقتناص حصص إضافية بأسواق أوروبا الغربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مهنيون إن تراجع حدة منافسة المنتجات الصينية في الأسواق التقليدية للشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة، والتحسن الكبير لجودة الملابس التي تتم صناعتها في المغرب، ساهما بشكل كبير في تعزيز مكانة المنتوج المغربي في أسواق أوروبا الغربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

واستفادت الشركات المغربية من هذا الانتعاش، حيث استطاعت رفع صادراتها من الملابس الجاهزة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية بنحو 243 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت قيمة الصادرات المغربية من الملابس الجاهزة من 11.79 مليار درهم، في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2017، إلى 12.03 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.

كما ارتفعت صادرات الشركات المغربية من الملابس الداخلية من 3.6 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 3.7 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2018.

بدورها، شهدت صادرات المغرب من الأحذية انتعاشا ملحوظا، حيث بلغت في الفترة المتراوحة بين يناير ويونيو 2018 زهاء 1.57 مليار درهم، بعد أن كانت في حدود 1.54 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن قطاع النسيج يساهم في تشغيل 175 ألف فرد، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع فرص العمل الصناعية، ويساهم بأكثر من 25 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، محققا بذلك 15 في المائة من القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام.

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