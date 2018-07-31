مجلس الحكومة يتدارس كيفية إصلاح مراكز الاستثمار

هسبريس من الرباط

ينعقد مجلس للحكومة، الخميس من هذا الأسبوع، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، الموقع بالرباط في 10 يونيو 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي المذكور.

ويختم المجلس أشغاله، وفق البلاغ، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.