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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يفتح الباب أمام الخواص عبر تفويت قطاعات عمومية جديدة

المغرب يفتح الباب أمام الخواص عبر تفويت قطاعات عمومية جديدة

المغرب يفتح الباب أمام الخواص عبر تفويت قطاعات عمومية جديدة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 01 غشت 2018 - 11:55

بعد إعلان وزير الاقتصاد والمالية عزم المغرب إطلاق عملية خوصصة جديدة في عدد من القطاعات والمرافق العمومية، تتجه الحكومة المغربية إلى تغيير القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قصد تسهيل المأمورية أمام المستثمرين الخواص للإشراف على قطاعات عمومية جديدة، خصوصا بعد الانتقادات المتكررة للملك محمد السادس بخصوص ضعف الإدارة العمومية وعدم قدرتها على مواكبة تطور البلاد.

وبعد تجربة التدبير المفوض التي راكمها المغرب، خاصة في مجال إنتاج الطاقة والري والنقل العمومي، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية تعديلات جديدة في القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتاريخ 5 فبراير 2015؛ وذلك بهدف "بلورة ووضع إطار عام موحد ومنسجم ومحفز لتطوير الشراكة بين العام والخاص بالمغرب، تستفيد منه الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، ويمكن تطبيقه في مختلف القطاعات الإنتاجية".

في الصدد ذاته، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في مذكرة تقديمية لمشروع القانون المذكور، أنه أصبح من الضروري اللجوء، تحت مسؤولية الدولة، إلى القدرات الفنية والتقنية والمهارات الإبداعية للقطاع الخاص "قصد توفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين".

وبعد سنوات من تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شدد المشروع الجديد على أن النتائج ظلت دون مستوى التطلعات، مورداً أن دراسات تقييمية واستشارات جارية مع مختلف الفاعلين كشفت حقيقة مفادها أن "بطء تفعيل الشراكة بين القطاعين المذكورين يعود إلى مجموعة من الأسباب، أهمها عدم فهم واستيعاب هذه الآلية الجديدة في تدبير الطلبيات العمومية، خاصة في الجانب المتعلق بتفسير وتأويل النصوص المنظمة للشراكة".

ولتجاوز هذه الإشكالات التي تعيق بسط القطاع الخاص ليده ونفوذه على نظيره العام، ينص التعديل الجديد على ضرورة توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل كل أشخاص القانون العام، خاصة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ أي فتح المجال أمام هذه المرافق التابعة لوزارة الداخلية في وجه الخواص بغية تحسين خدماتها ومردوديتها.

كما ينص التعديل الجديد على إحداث "لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، توضع تحت إشراف رئيس الحكومة، يعهد إليها وضع إستراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات وتحديد شروط وآليات الاستفادة من الإعفاء من التقييم القبلي، أو اعتماد المسطرة التفاوضية.

ويرتقب أن تقوم اللجنة المرتقبة بتفويت عدد من المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية المملوكة بالأغلبية للدولة إلى القطاع الخاص مباشرة بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق؛ وهو الإجراء المرتقب أن يثير جدلاً واسعاً وسط الأوساط الحقوقية والمدنية المنتقدة لسياسية الخوصصة في البلاد.

وسبق للمغرب أن أطلق خلال تسعينيات القرن الماضي عمليات الخوصصة لعدد من الشركات التي كانت تملكها الدولة. ويرتقب أن تبدأ عملية الخوصصة الجديدة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات وقطاعات أخرى تجري مناقشتها على مستوى الدولة، قبل الإعلان رسمياً عن ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - علي امرابط الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:05
فوتو البلاد كاملة للخواص وفوتو حتى الشعب معاها

بيعوها لشي مستثمر اجنبي وحبذا لو يكون سويدي

ماقادرينش تهزوا البلاد ديكاج ديكاج ديكاج من الكبير للصغير
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30
2 - خالد الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:06
شحال ديال قوة الهضرة قولو المغرب افلس و بحاجة الى بيع ممتلكاته حتى يستطيع توفير مزيانية القصور و خدام الدولة.
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35
3 - master الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:09
ما يجب خوصصته هم المسؤولون و الحكومة كم اتمنى مسؤولين اجانب و برلمانيون اجانب يسيرون شؤون البلاد
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21
4 - مغربي قح الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:10
ههههههه لا تكفيهم اموال المزانيات الشعب، بل و يريدون بيع القطاع العام لملأ جيوب ابنائهم و اقرابهم
مغرب العجائب
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12
5 - الحبيب فائز الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:11
بيعونا تاحنا وتهناو؟ حكومة ودولة الويل..
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13
6 - وا حسرتاه الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:11
الضو تباع.. الما تباع.. بوخرارب تباع.. كلشي تباع. كلام قاله العالم الكبير المهدي المنجرة منذ عشر سنوات الله يرحم هاداك السيد لي كانت عندو حرقة على الوطن

أنشر پليييز
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8
7 - السكتاني الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:12
المشكل الحقيقي يكمن في الاجر الزهيد الذي يتقاضاه الموظف العمومي والذي أصبح لا يتماشى مع القدرة الشرائية، الرفع من الاجر سيجعل الموظف العمومي يبدع ويبتكر طرق جديدة وفعالة في العمل الذي يقوم به.
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3
8 - Younes-Painter الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:12
اكبر كارثة تهدد بانهيار المنظومة الاقتصادية هو تفويت القطاعات العمومية الحيوية للخواص. الدولة عندنا مستعدة لبيع اي شيء و كل شيء للتخلص من صداع تسييرها و تقديمها كقطع الكعك لرؤوس الاموال الخارجية لامتصاص ما تبقى من القدرة المالية و الشراءية لفءة عريضة من المغاربة. شي نهار غادي نلقاو ان البلاد معروضة للبيع بساكنيها كلشي ممكن مع هاد شي لي جاي.
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3
9 - اسبانيا الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:14
أعطاك الله بيع وشري في مصالح المداويخ .لانكم لستم أهلا للمسؤلية .لم لا يباع البرلمان كذالك؟ كي يأتي من يتكلم باسم مصلحة الوطن والمواطن
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4
10 - bouaazza الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:16
Les transports publics, Quels transports public ??!! Les autocars et les taxis qui sentent le pipi de chats c'est du privés déjà !! Probablement le ministre a une idée derrière la tête !!! Les voitures de fonction de tous les ministères !!! Wawww le gâteau !! Le truc est cuisiné avec des hommes fortunés longtemps avant , on cuisine le gâteau d'abord, on attend un discours pour le légitimer et on dépouille après légitiment avec nos amis et notre famille
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3
11 - Adam الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:17
بهدا التفويت تفقدون سيادتكم وتضعون مصير البلاد على كف عفريت ..فقد خوصصتكم كل ماهو حيوي وحساس حتى اصبحنا كالحيوانات الاليفة تساق باوامر عليا من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ....اكدوبة القطاع الخاص اثبتت فشلها خاصة في البلدان الهشة التي استوردت الاجانب لجمع نفاياتها وكان المغاربة جحافل مت المعاقين والمختلين لا يفقهون شيءا في امور التسيير والتدبير ....بيعوا ما شيءتم فلم يبق لكم سوى الهواء فستبيعونه عما قريب
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2
12 - مغربي غيور الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:17
عن أي تجربة في التدبير المفوض يتحدثون ؟ شركات جمع النفايات، النقل الحضري ، .... اظن ان بعض الخواص أعينهم على بعض ما تبقى من اامؤسسات العمومية المنتجة والمقاولات العمومية المملوكة بالأغلبية للدولة . وسيتم تفويتها لهم باثمنة مناسبة لهم. ويتركون المؤسسات الاجتماعية الغير المنتجة لطريق الإفلاس. لأن الشعب لا يؤدي الضرائب و أن من يؤدي تلك الضرائب هم هؤلاء المضاربين.
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13 - Citoyen الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:17
Je suis d accord avec cette privatisation au moins on saura qui gère ces entreprises leur
résultat réels
Aujourd hui on ne sait rien tout est mélangé entre économique et politique.
Laissons les faire et on verra.
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-1
14 - Fouad de berkane الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:20
Ils veulent privatiser oui et qu' est ce qu' on fait des personnels qui sont embauchés dans l administrations. Ils doivent toucher le salaire sans rien faire ou bien ils viennent au bureau pour lire les journaux Facebook whatsap tricoter trier les lentilles et poichiches même préparer leur gamelle ...Allah Yasteril n y a pas d idées des responsables
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2
15 - ملاحظ الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:22
قلناها ونؤكدها حكومة "الإملاءات والتوصيات" حكومة جاءت لتسيير الأعمال وجدول عملي مسطر من قبل الهيءآت الداىءنة مؤسسة البنك الدولي وصندوق النقد وغيرهما ..ك أذرع استعمارية للدول المتحكمة والتي ترسم الخطط للاستيلاء على القطاعات الحيوية في الدول المرتهنة لسياسات القروض والمغرب منذ عقود وهذه المؤسسات الدولية هي التي ترسم خططه الآنية والمستقبلية حيث استولت على العديد من المؤسسات والآن عينها على ما تبقى وبمساعدة بيادقها في الوطن وعملائها الاقتصاديين/السياسيين الذين يمكنها من ذلك بالتشريع المفروض والجباية الاجبارية .....
مغرب من شماله إلى جنوبه وبحره وبره وأجواءه في سوق المزاد العالمي ....
والسكان مجرد عبيد وجواري
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16 - النفاد الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:23
هههه شتي اش غادي تديرو بيعو البلاد كاملة خاص العقلية لي تبدل وخاتضلوا تخوص لا فاءدة في دالك ما دامت العقلية انانية ولاتفكر الا في مصالحها الخاصة والاحتكار والفساد والغش .لن التنمية واضح وضح الشمس لمن اراد التنمية وكل ما تبقى فهو در الرماد في العيون (اشي غادي نكول لكم الله يعطكم شي زلزال بقوة 20 درجة رشتر لايبقي ولا يدر)
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17 - saleh الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:24
" هذا في صالح زيز اخناشون"
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18 - يوسف الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:25
بعد الفوسفاط واتصالات المغرب... جاء دور الريع على ممتلكات الشعب المتبقية تحت مسمى "الخصخصة". ان كان هذا هو النموذج التنموي الجديد فانما يزداد الطين بلة لانه اسوأ من سابقه اذ سيمس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحريات في الصميم وقد تكون له تبعات غير محمودة لان القطاع الخاص المعتمد على الريع السهل وصدقات المال العام فاشل ولا يمكن الاعتماد عليه. كم من اعفاءات وصداقات وتفويتات من المال العام استفاذ منها هذا القطاع الخاص ولم يظهر لها اثر على المجتمع؟ ولكن اثره واضح على التنفعين منه بتكديس الثروات والنفوذ.
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