الهادي يخلف عروب في رئاسة إدارة "صوناسيد"

هسبريس من الرباط

قام مجلس إدارة الشركة الوطنية للصلب والحديد "صوناسيد"، خلال اجتماعه يوم الأربعاء في الدار البيضاء، بالإجماع، بتعيين سعيد الهادي رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لمحمد رمسيس عروب.

وأوضح بلاغ لـ "صوناسيد" أن مجلس الإدارة أخذ علما بقرار محمد رمسيس عروب بوضع فترة ولايته كرئيس تحت تصرف المجلس، نظرا لمهامه الجديدة في مجموعة المدى.

واشتغل الهادي، مهندس مدني في مجال القناطر والطرق، كإطار سابق لشركة مدى وله سنوات من الخبرة في صناعة الصلب، لاسيما فيما يتعلق بتحمل مسؤوليات الإدارة العامة لشركة "صوناسيد" من عام 1998 إلى 2003.

وخلص البلاغ إلى أن أمين أبرك لايزال يواصل مهامه كمدير عام للشركة.