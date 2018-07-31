24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5506:3513:3917:1820:3321:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب وإشكالية إصلاح الإدارة المحلية (5.00)

  2. استفادة الطلبة من التغطية الصحية .. فشل ذريع بعد عامين من التطبيق (5.00)

  3. مريض نفسيا يقود جرّارا ويلحق أضرارا بسيارات (5.00)

  4. مجلس الصحافة (5.00)

  5. المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الهادي يخلف عروب في رئاسة إدارة "صوناسيد"

الهادي يخلف عروب في رئاسة إدارة "صوناسيد"

الهادي يخلف عروب في رئاسة إدارة "صوناسيد"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:05

قام مجلس إدارة الشركة الوطنية للصلب والحديد "صوناسيد"، خلال اجتماعه يوم الأربعاء في الدار البيضاء، بالإجماع، بتعيين سعيد الهادي رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لمحمد رمسيس عروب.

وأوضح بلاغ لـ "صوناسيد" أن مجلس الإدارة أخذ علما بقرار محمد رمسيس عروب بوضع فترة ولايته كرئيس تحت تصرف المجلس، نظرا لمهامه الجديدة في مجموعة المدى.

واشتغل الهادي، مهندس مدني في مجال القناطر والطرق، كإطار سابق لشركة مدى وله سنوات من الخبرة في صناعة الصلب، لاسيما فيما يتعلق بتحمل مسؤوليات الإدارة العامة لشركة "صوناسيد" من عام 1998 إلى 2003.

وخلص البلاغ إلى أن أمين أبرك لايزال يواصل مهامه كمدير عام للشركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.