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الرئيسية | مال وأعمال | الاتحاد الأوروبي يتفقد استفادة أقاليم جنوب المملكة من اتفاق الصيد

الاتحاد الأوروبي يتفقد استفادة أقاليم جنوب المملكة من اتفاق الصيد

الاتحاد الأوروبي يتفقد استفادة أقاليم جنوب المملكة من اتفاق الصيد
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:00

بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إيفاد لجنة بحثية لرصد وضعية الصيد البحري بجهتي الداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، باشر الاتحاد مسلسل زيارته إلى المنطقة، بداية بالداخلة، حيث اطلعت لجنة أوروبية على موانئ الجهة ومدى التزامها بالشروط والمعايير المعمول بها دوليا وعلى عملها بشروط السلامة الصحية للمنتوجات السمكية التي ستُصدر صوب مختلف الأسواق الأوروبية.

وتهدُف الزيارة، التي تقدمها رئيس المديرية الجهوية للصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب، إلى تفقد مدى استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من العائدات المالية للاتفاق، مع تحري انعكاساتها على المشاريع التنموية التي بوشرت في عديد مناطق الصحراء.

وشملت الزيارة ميناء مدينة الداخلة ووحدة تجميد الأسماك، وتفقدت غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، كما عقد ممثلو الاتحاد الأوروبي اجتماعا طويلا مع مدير الغرفة الفلاحية بالداخلة لمناقشة تفاصيل اتفاقية الصيد البحري، فضلا عن الاطلاع على عمل الغرفة وطرق اشتغالها، في أفق مجيء الوفد الأوروبي الأكبر في شتنبر المقبل، لمواصلة عملية التفقد.

ويروم الاتحاد الأوروبي، من خلال بعث اللجان الأوروبية التي تضم خبراء اقتصاديين وعلماء أنثروبولوجيا، رفع تقارير علمية ترصد إرادة الرباط السياسية في استثمار أقساط من عائدات الاتفاقية المزمع تجديدها مطلع شهر دجنبر المقبل بالأقاليم الجنوبية، تماشيا مع مقتضيات قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء بناء على براهين واهية تقدمت بها مؤسسات غير حكومية داعمة لطرح جبهة البوليساريو.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتنظيم لقاءات ثنائية مع رؤساء المجالس المنتخبة بصفتهم ممثلي ساكنة الأقاليم الشرعيين، إلى جانب تنظيم جولات استطلاعية تشمل المنجزات المحققة على الأرض، بكل من مدينة العيون كمحطة أولى، ثم مدينة المرسى، مرورا بإقليم بوجدور، ووصولا إلى مدينة الداخلة كأخر محطات الزيارة.

وتأتي هذه الخطوة قبل إيداع مضامين وبنود الاتفاق الجديد للتصويت والمصادقة عليه من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي، كمرحلة تمهيدية لأجرأة مساطره القانونية تيسيرا لدخوله الفعلي حيز التنفيذ. كما ينتظر أيضا تمريره عبر مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه، والتوقيع عليه بالعطف من لدن جلالة الملك كمرحلة أخيرة ومفصلية.

وتمني المفوضية الأوروبية النفس بأن تسهم التقارير المرفوعة في إقناع الأعضاء الـ751 المشكلين لغرفة البرلمان الأوروبي بتفويت بنود الاتفاقية التي تلتزم بالمعايير الدولية، وتحترم سيادة المملكة المغربية على أقاليمها من طنجة شمالا إلى الكويرة بأقصى الجنوب.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا بالأحرف الأولى، في الـ24 من شهر يوليوز، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، بحضور سفراء الدول المعنية، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.

وأنهى هذا التوقيع مسار مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ 20 أبريل الماضي، وانتهت في العشرين من يوليوز في بروكسيل، بضمان شمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، عكس ما كانت تسعى إليه جهات معادية للمغرب، على رأسها جبهة البوليساريو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عااااااااااااااااااااااجل الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:17
ماكاين حتى مغربي ولا مغربية كيستفدو من الخيرات والثروات ديالهم والحالة باينة لا خدمة لا صحة لا تعليم وكولشي مهمش .
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31
2 - Vincent الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:17
سبحان مبدل الاحوال، الأوروبيين يسرقون الثروات و يدعون انهم حكام، انتم لستم باهل الثقة فانتم من زرع مابين المغرب و الجزائر.
الا لله الحكم في الاول و الاخر.
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30
3 - ياسمين الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:18
الصحراء مغربية و سكان أقاليمنا الجنوبية متشبتون بالبيعة الشريفة لمولانا أمير المؤمنين. وبخصوص اتفاق الصيد البحري فقد شكل صفعة قوية للكيان الوهمي الذي يعيش حاليا على إيقاع الزوال ..
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-15
4 - حروف الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:19
هذا هو المس باستقلال المملكة المغربية.
ومن يكون هذا الاتحاد بمراقبة و تقصي الحقائق داخل الأراضي المغربية.
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15
5 - ومن يتفقد... الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:21
ومن يتفقد هل المهاجرين بصفة عامة و المغاربة بصفة خاصة يتمتعون بحقوقهم كاملة في بلدان الاتحاد الاوروبي؟....يتفقدون اراضينا ولا يتفقدون اراضيهم.الكيل بمكيالين.
la loi du plus fort....
يفعلون ما يحلو لهم.
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13
6 - عزيز الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:21
الاتفاق المبرم بين المغرب و الاتحاد الاروبي سيكون هو الضربة القاضية للجزائر و البوليساريو
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-17
7 - casablancais الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:25
L'accord de pêche stipule l'autorisation des bateaux européens de pêcher dans nos eaux territoriales vous confondu avec l'exportation de poissons vers l'Europe . On peut exporter le poisson pêché au Sahara et dire que c'est un poisson de safi par exemple, un
Peu d'effort ça vous fera du bien
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1
8 - أدربال الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:26
نتمنى أن تراقب هده اللجن كل موارد الصيد في سواحل المغرب على الاطلسي و الابيض المتوسط
و كدلك مناجم الفوسفاط
ومناجم الذهب و الفضة و النحاس و الكوبالت وووو
وعائدات التصدير من الحوامض و الفواكه
وعائدات السياحة
و تحويلات مغاربة الشتات
و الضرائب المباشرة و الغير مباشرة التي يدفعها المستضعفون
لأننا معشر لمداويخ لاننا في. الواقع لا نعرف اين تدهب عائدات المغرب
مرحبا بهده المبادرة
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20
9 - طارق الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:28
بلا ما يحتاجوا يمشيوا راه فلوس المغرب كلها كتخسر على الصحراء و مدن الصحراء لي مستافدين من عدة إعفائات ضريبية فالمواد الأولية و كذلك فالمحروقات لهلا يزيد كثر
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13
10 - ياسين الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:29
احس ان المغرب تلميد في فصل مكون من تلاميد عربية وافريقية في مدرسة استادها ؤروبي ومديره غربي ..
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6
11 - محمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:30
على وزارة الخارجية أن تؤطر جيدا وفدا من منتخبي المنطقة (مثلا رئيس جهة العيون ورئيس جهة الداخلة ورؤساء الجماعات الكبرى في الجهتين) ليترافع بصفة مستقلة عن وفد وزارة الخارجية (بمعنى لا يكون ضمن وفد السيد بوريطة أو أخنوش في أي محادثات مع الأوروبيين لأنه حينها يرى الأوروبيون بأن هناك طرف هو المغرب وطرف آخر يمثل الصحراويين هو البوليساريو) باسم الساكنة أمام البرلمان الأوروبي ليزيلوا اللبس لذى بعض الأوروبيين المعادين لوحدتنا ويثبتوا لهم بالملموس بأن الصحراويين لهم ممثلين وينعمون بالأمان والنماء في ظل الوحدة وبأن البوليساريو لا يمثل سوى أقلية من الصحراويين الذين احتجزوهم في المخيمات ليستغلوا قضيتهم لتحقيق مكاسب شخصية كما يطالبون الإتحاد الأوروبي في ترافعهم بالضغط على البوليساريو للسماح للمحتجزين بالعودة لوطنهم الأم المغرب ليستفيدوا هم أيضا من خيرات المنطقة ومن الإتفاق المبرم مع الإتحاد الأوروبي كما يستفيد منه أخوانهم المتواجدين حاليا في تلك المنطقة
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-5
12 - عبد الفتاح كندا الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:31
ماذا بقي مما يسمى إستقلال. نستقبل أوساخهم(النفايات), نحل مشاكلهم(ملاجئ المهاجرين), نحمي حدودهم من جحافل المهاجرين. يستنزفون خيرات بحارنا, ويأتون لبلادنا ليستجوبون مواطنينا ويفتحصون مدننا. نحن ما زلنا مستعمرين بكل بساطة. لم يضحى آباؤنا بأرواحهم من أجل وطن كهذا.
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8
13 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:32
الاقاليم الصحراوية المغربية استفادت من اموال الدولة مثل باقي اقاليم المملكة و لو انتظرت العائدات المالية من اتفاقية الصيد البحري لبقيت على حالها مثل ما تركها الاستعمار الاسباني مجرد مداشر و بنية تحتية شبه منعدمة ففضل تنمية تلك الاقاليم يعود الى مجهودات الدولة و استثماراتها الضخمة منذ عودتها الى الوطن الام فايرادات الصيد البحري او فوسفات بوكراع الذي لا يمثل سوى 1 في المائة من انتاج المغرب من هذه المادة لن تغير شيئا من واقع صحرائنا لولى الاستثمارات المغربية و سواعد ابنائها فهذه اللجان الاوروبية ستندهش حينما ترى اقاليمنا الصحراوية تحقق تلك الطفرة بعائدات لن تكفي حتى ميزانية جماعة حضرية.
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-4
14 - عبد العزيز الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:33
غريب امر المغرب
باع البحار بثمن بخس و قبل بشروط مجحفة
هما دابا لي يقولو لينا فين نستثمروا و فين نبنيو و فين نهدمو . الله يعطي للحكومة شي زلزال
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3
15 - امازيغ سوسي الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:34
قاليك اسيدي دولة دات سيادة . كنا نظن ان اولويات اوروبا هي نهب ثروات المغرب ولكن الان يحشرون انوفهم في شؤونه الداخلية ايضا ويفرضون عليه الوصاية . الا يكفيهم انهم اخدوا كل الثروات السمكية للمغرب (بحور على امتداد الاف الكلومترات) ب 30 مليون اورو بينما لاعب اوروبي واحد (رونالدو) يساوي 105 مليون اورو . هل هناك فضيحة اكبر . ولكن مادا تنتظر من بلد كل وزراءه مزدوجي الجنسية ؟
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9
16 - اللهم ان هادا منكر الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:34
نعيش في مستنقع نهب خيرات البلاد من طرف الفاسدين اتمنى ان تراقب هاته اللجان كل مدن المغرب لان التقة فقدت في جل المسؤولين.
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4
17 - omar الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:35
صراحة أنصح جميع المغاربة إلى الإستقرار في أقاليمنا الجنوبية للإستفادة من الإمتيازات.
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2
18 - Oujdi الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:35
دخلان الصحة ، هي هادي الحكرة و لا فلا !
بايعين جوج بحورة باقل من ثمن لاعب كرة القدم ، مثلا نايمار 220 مليون اورو .
و الخبرئ اديالنا باعو جوج بحوزة ب 60 مليون يورو ،
يمكن تحسبوا بريال او السنتيم .
تدخل سياسي ، ياك ما المغرب مازال تحت الحماية و احنى ما فخبارناش؟
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4
19 - Omega الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:47
المعادلة الزمنية للمصالح هي كول انت اولا ووكل لمعاك تانيا وفرج عديانك تالتا نقطة رابعا ورجع لسطح
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1
20 - المهدي الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:48
ليس هناك مَس باستقلال المملكة ولا اي شيء من هذا القبيل كل ما في الأمر ان الاتحاد الاروبي بوقوفه على حجم استفادة الأقاليم الجنوبية مقارنة بباقي المناطق المغربية سيسحب البساط من تحت أقدام البوزبال حتى لا تبقى له اي ذريعة للتباكي وتجييش الرأي العام الاروبي ضد اتفاق الصيد الذي كانوا اول من علق في شباكه ..
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-1
21 - حميد الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:49
تعطيوك جوج فرنك و يتدخلون في امورك
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0
22 - حاميدو الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:50
زيارة هذه اللجنة الى الاقاليم الجنوبية هو مكسب سياسي أكثر منه اقتصادي فالمغرب ليس بحاجة الى 40 مليون أورو أكثر مما هو في حاجة الى اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء وزيارة هذه اللجنة الى أقاليم الجنوب فيه رسالة واضحة الى خصوم المغرب مفادها أن الصحراء توجد بيد أصحابها الشرعيين.
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-2
23 - بوتقموت الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:50
البعض يتحدث عن سيادة البلاد. وما دخل الاتحاد بما يجري بالبلاد؟
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0
24 - IBN EL JAZAYER الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:54
المثل يقول لماهو ليك غير اعييك ومثل اخر يقول لمكسي الناس عريان وانتهى الكلام
وحتى الاحتلال الاسباني كان ينهب خيرات الصحراء الغربية وعند خروجهم دخلت الصحراء في مرحلة اخرى مشابهة للاولة
وحتى العدوة فرنسا نهبت خيرات الجزاءر لقرن وثلاثون سنة ولكن مهمى طال الزمن فالله يمهل ولا يهمل وشكرا لجريدتنا الفمضلة هسبريس التي اتيحت لنا الفرصة لتعبير وفقكم الله في عملكم
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