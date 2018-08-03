معطيات رسمية تبرز تراجع جذب المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

هسبريس ـ محمد لديب

تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بمعدل قياسي خلال النصف الأول من السنة الجارية، وسط قلق حكومي متزايد من تأثير هذا الانخفاض على القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب الانعكاس السلبي لهذا التراجع على احتياطيات العملة الصعبة للمملكة.

وسجلت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، في تقاريرها الدورية الحديثة، تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة قياسية فاقت 33 في المائة.

وكشفت البيانات الحكومية الرسمية عن تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة بنحو 5 ملايير درهم، حيث بلغت في النصف الأول من العام الجاري 10 ملايير درهم، مقابل 15 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفسّر خبراء مكتب الصرف هذا التراجع بتسجيل انخفاض لافت في مداخيل هذه الاستثمارات الخارجية والتي بلغت ناقص 3.45 ملايير درهم، إلى جانب ارتفاع المصاريف بنحو 1.5 مليار درهم.

وكان مكتب الصرف قد أكد، الشهر الماضي، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17,1 في المائة إلى 6,76 ملايير درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 8,16 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبادر الملك محمد السادس إلى الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمارات وإنشاء المقاولات وخلق الثروة، والتي استقبلتها أوساط رجال الأعمال بكثير من التفاؤل والترحيب؛ فقد اعتبرت تلك الأوساط أن هذه الخطوة ستساعد على رفع حالة الانتظار، التي تسود المناخ الاقتصادي لعدة قطاعات حيوية.

واعتبر مهتمون بقطاع الأعمال المغربي أن إدخال مجموعة من الإصلاحات الجديدة على مساطر معالجة ملفات الاستثمار، والاعتماد على الحلول المعلوماتية لتسريع وتيرة تقديم الرخص اللازمة لإطلاق المشاريع الاستثمارية وإنشاء المقاولات والشركات، كلها مظاهر تشكل ثورة حقيقية ستنعكس إيجابا على كل القطاعات الاقتصادية وستحفز النمو الاقتصادي للمملكة.