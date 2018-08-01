شركة إسبانية تفوز بـ"صفقة مليار يورو" في الرباط

هسبريس - افي

وقعت شركة "ALSA" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عقدا بقيمة مليار يورو لضمان تشغيل خدمة حافلات النقل العام في العاصمة الرباط، وأيضا ضواحيها، خلال الـ15 عاما المقبلة.

ووقع مدير "ألسا" في المغرب، البرتو بيريث، على العقد الجديد للشركة في مقر بلدية الرباط، بينما قال عمدة العاصمة محمد صديقي، في تصريح لـ"إفي" بالمناسبة: "نحن سعداء للغاية، إنها شركة معروفة ورأينا نتائجها وجودتها في المدن التي تقدم فيها خدماتها".

وتتولى الشركة نفسها تقديم خدمات النقل الحضري بالحافلات في مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة، بحجم أعمال سنوي يصل 57 مليون يورو، وهو مبلغ ينتظر أن يرتفع إلى 100 مليون مع توقيع "عقد الرباط"، بحسب ما ذكر لـ"إفي" البرتو بيريث.

وتقدر الشركة الإسبانية، المشاركة في تحالف مع "City Bus" المغربية الذي ستتولى فيه الإدارة ولها 51% من الأسهم، أنها ستنقل 109 ملايين راكب سنويا في منطقة الرباط وضواحيها.

ومن أجل ذلك، أعادت "ALSA" تصميم خريطة النقل في العاصمة وضواحيها، وأنشأت 61 خطا، بينما ستوفر 1.600 فرصة عمل لسائقي حافلات من أحدث طراز، مزودة بكاميرات مراقبة ومقاعد للمعاقين وبطاريات كهربائية.

وبموجب العقد ستتولى الشركة الإسبانية، وشريكتها المغربية، توفير طاقم العمل والمواد والصيانة، وبيع التذاكر التي ستبلغ قيمتها خمسة دراهم بدلا من أربعة حاليا، ولم يدخل فقط تحت إدارتها شراء أسطول الحافلات الجديدة باستثمارات تصل 14 مليون يورو.

وخلال المهام التي حضيت بعقودها بـ4 مدن مغربية، قامت "ALSA" بمهام مثل تدريب سائقي سيارات الأجرة والحافلات، فضلا عن تشغيل الحافلة السياحية في مراكشP الأولى من نوعها في المملكة.