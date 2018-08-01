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كُتّاب وآراء
شركة إسبانية تفوز بـ"صفقة مليار يورو" في الرباط
وقعت شركة "ALSA" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عقدا بقيمة مليار يورو لضمان تشغيل خدمة حافلات النقل العام في العاصمة الرباط، وأيضا ضواحيها، خلال الـ15 عاما المقبلة.
ووقع مدير "ألسا" في المغرب، البرتو بيريث، على العقد الجديد للشركة في مقر بلدية الرباط، بينما قال عمدة العاصمة محمد صديقي، في تصريح لـ"إفي" بالمناسبة: "نحن سعداء للغاية، إنها شركة معروفة ورأينا نتائجها وجودتها في المدن التي تقدم فيها خدماتها".
وتتولى الشركة نفسها تقديم خدمات النقل الحضري بالحافلات في مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة، بحجم أعمال سنوي يصل 57 مليون يورو، وهو مبلغ ينتظر أن يرتفع إلى 100 مليون مع توقيع "عقد الرباط"، بحسب ما ذكر لـ"إفي" البرتو بيريث.
وتقدر الشركة الإسبانية، المشاركة في تحالف مع "City Bus" المغربية الذي ستتولى فيه الإدارة ولها 51% من الأسهم، أنها ستنقل 109 ملايين راكب سنويا في منطقة الرباط وضواحيها.
ومن أجل ذلك، أعادت "ALSA" تصميم خريطة النقل في العاصمة وضواحيها، وأنشأت 61 خطا، بينما ستوفر 1.600 فرصة عمل لسائقي حافلات من أحدث طراز، مزودة بكاميرات مراقبة ومقاعد للمعاقين وبطاريات كهربائية.
وبموجب العقد ستتولى الشركة الإسبانية، وشريكتها المغربية، توفير طاقم العمل والمواد والصيانة، وبيع التذاكر التي ستبلغ قيمتها خمسة دراهم بدلا من أربعة حاليا، ولم يدخل فقط تحت إدارتها شراء أسطول الحافلات الجديدة باستثمارات تصل 14 مليون يورو.
وخلال المهام التي حضيت بعقودها بـ4 مدن مغربية، قامت "ALSA" بمهام مثل تدريب سائقي سيارات الأجرة والحافلات، فضلا عن تشغيل الحافلة السياحية في مراكشP الأولى من نوعها في المملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
خدمات دون المستوى اكبر دليل اكادير.
ما يحز في القلب هو لماذا لا توجد شركة مغربية بنفس الكفاءة لتزاحم هذه الشركة.
يحب الان اقدام أطباء وروءساء جدد للاشراف على القطاع الصحي لان الأطباء والممرضات المغربية لم تقدم للمرضى المغاربة الا الذل والمهانة والكبرياء والعلاج الفاسد
الطبيب الصيني او السنغالي أحسن بكتير من الطبيب المغربي الذي يلبس طربوش اخضر وسماعة لكن تواصله وخدمته للمريض لا تصلح حتىً للكلاب الضالة في الشوارع
temoignage en se basant sur les prestations de la ste ALSA khourubga.
rigoure
ponctualitè
acceuil des chauffeurs
respect du code routiere
extra service
wifi ...
لكن مع بزوغ شركة السا الإسبانية و ما اسدته للوطن من حافلات ذات جودة عالية و ذات تكنولوجيات حديثة بمراكش ها هي الان توقع عقدا جديدا بالعاصمة الرباط و نواحيها و نتمنى أن تنسينا مرارة الرحلة ب سطاريو السيئة
هادو اللي باغيين يسترجعو سبتة .. عرفو غير تقادو النقل ديالكم بعدا .. وانتم المحتل مازال كينضم ليكم النقل وسط العاصمة