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الرئيسية | مال وأعمال | شركة إسبانية تفوز بـ"صفقة مليار يورو" في الرباط

شركة إسبانية تفوز بـ"صفقة مليار يورو" في الرباط

شركة إسبانية تفوز بـ"صفقة مليار يورو" في الرباط
هسبريس - افي
الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:05

وقعت شركة "ALSA" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عقدا بقيمة مليار يورو لضمان تشغيل خدمة حافلات النقل العام في العاصمة الرباط، وأيضا ضواحيها، خلال الـ15 عاما المقبلة.

ووقع مدير "ألسا" في المغرب، البرتو بيريث، على العقد الجديد للشركة في مقر بلدية الرباط، بينما قال عمدة العاصمة محمد صديقي، في تصريح لـ"إفي" بالمناسبة: "نحن سعداء للغاية، إنها شركة معروفة ورأينا نتائجها وجودتها في المدن التي تقدم فيها خدماتها".

وتتولى الشركة نفسها تقديم خدمات النقل الحضري بالحافلات في مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة، بحجم أعمال سنوي يصل 57 مليون يورو، وهو مبلغ ينتظر أن يرتفع إلى 100 مليون مع توقيع "عقد الرباط"، بحسب ما ذكر لـ"إفي" البرتو بيريث.

وتقدر الشركة الإسبانية، المشاركة في تحالف مع "City Bus" المغربية الذي ستتولى فيه الإدارة ولها 51% من الأسهم، أنها ستنقل 109 ملايين راكب سنويا في منطقة الرباط وضواحيها.

ومن أجل ذلك، أعادت "ALSA" تصميم خريطة النقل في العاصمة وضواحيها، وأنشأت 61 خطا، بينما ستوفر 1.600 فرصة عمل لسائقي حافلات من أحدث طراز، مزودة بكاميرات مراقبة ومقاعد للمعاقين وبطاريات كهربائية.

وبموجب العقد ستتولى الشركة الإسبانية، وشريكتها المغربية، توفير طاقم العمل والمواد والصيانة، وبيع التذاكر التي ستبلغ قيمتها خمسة دراهم بدلا من أربعة حاليا، ولم يدخل فقط تحت إدارتها شراء أسطول الحافلات الجديدة باستثمارات تصل 14 مليون يورو.

وخلال المهام التي حضيت بعقودها بـ4 مدن مغربية، قامت "ALSA" بمهام مثل تدريب سائقي سيارات الأجرة والحافلات، فضلا عن تشغيل الحافلة السياحية في مراكشP الأولى من نوعها في المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:13
صفقة أخنوش.
خدمات دون المستوى اكبر دليل اكادير.
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2 - Younes-Painter الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:15
اللهم شركة اجنبية بدفتر تحملات شفاف و واضح و خدمات جيدة و لا الشركات المغربية اللتي داءما تبكي علينا بالخسارة و الديون و الضراءب و المصاريف !! فين ما المروك تاوعنا تعطيهم يسيرو شي قطاع حيوي يرجع اللور اللور !! حبذا لو يفوتوا ادارة مطارات و موانىء البلاد لشركات عالمية و الله حتا نزيدو للامام. الناس لي باغا تخدم ماشي بحال الشفارة لي عندنا
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3 - nourani الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:15
الحافلات مغربية و اليد العاملة مغربية و فلوس الشعب تدهب الى البنوك السويسرية فهم تتسطى انشري يا هسبريس
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4 - حمودي الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:17
مليار يورو بزاف المغرب قبل بتوطين جميع مهاجري افريقيا بالمغرب بجوج اورو وباع جوج بحورا ب50 مليون يورو وجاب شركة للنقل الحضري بمليار يورو غسيؤديها الشعب وبالعملة الصعبة حلل وناقش
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5 - مفيد الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:21
و ما محل إعراب سيتي باص المغربية.. بما أن الشركة الإسبانية جايبة كلشي من عندها.. هل سيتي باص هي الضريبة الغير مباشرة تدفع لها الشركة الإسبانية من أجل تواجدها في الرباط.. و طبعا هذا ما سيزيد في ثمن التذكرة.. و شي ناس جالسين بلا خدمة و يدخلو الفلوس..
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6 - omar الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:21
يجب على المواطن الحفاظ على نظافة الحافلة و عدم التخريب لكي تبقا الخافلة في منضر جميل .و على السائق أيظا .لأن معظم الحافلات يتم تخريبها هن طرف الجماهير أو ركاب مشاغبين .نطلب الله غز و جل أن يهدينا و شكرا
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7 - الجنوبي الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:22
خدمات في المستوى تقدمها alsaفي مراكش.اتمنى أن تكون ساكنة الرباط في مستوى ساكنة مراكش وتحافظ على سلامة الحافلات خصوصا بعد مباريات الدوري المغربي.
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8 - مراكشي الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:23
شركة ألزا التي بدأت في مراكش شركة لديها خبرة كبيرة في المجال و لكن أيضا هي شركة تعرف كيف تتعامل مع العقلية المغربية مواطنين كانو او مسؤولين فضائحها في مراكش لا تنتهي و لكن على العموم هي أفضل و بأشواط كثيرة من أي شركة مغربية.
ما يحز في القلب هو لماذا لا توجد شركة مغربية بنفس الكفاءة لتزاحم هذه الشركة.
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9 - khalil nederland الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:23
نعم للشركات الأجنبية التي ستوفر الراحة والعمل الحاد وألجودة للمواطن وبهذا يحب دفن الشركات المغربية التي لم توفر للمواطن الا الاطوبياسات المهترية والدخان الأسود في الشوارع
يحب الان اقدام أطباء وروءساء جدد للاشراف على القطاع الصحي لان الأطباء والممرضات المغربية لم تقدم للمرضى المغاربة الا الذل والمهانة والكبرياء والعلاج الفاسد
الطبيب الصيني او السنغالي أحسن بكتير من الطبيب المغربي الذي يلبس طربوش اخضر وسماعة لكن تواصله وخدمته للمريض لا تصلح حتىً للكلاب الضالة في الشوارع
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10 - khalid الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:23
je confirme la qualitè de service de la ste ALSA
temoignage en se basant sur les prestations de la ste ALSA khourubga.
rigoure
ponctualitè
acceuil des chauffeurs
respect du code routiere
extra service
wifi ...
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11 - تعليق الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:24
دولة لا نستطيع تكوين شركة للنقل الحضري وتريد تنظيم كأس العالم
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12 - مرابطي الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:24
في ظل الأزمات التي يعيشها المغرب في مجال النقل الحضري من ناحية الإزدحام و كذلك قطاع الطرق او اللصوص و من ناحية أخرى عدم التنظيم و عدم التزام بالتوقيت فالشركة السالفة كانت تقيد السائقين بعقود وهمية بالرباط و كانت على قاب قوسين او ادنى من اقصاء جملة من السائقين دون توفير للبديل و بخطوط نقل قليلة و بالأحرى منعدمة في كل من حي الرياض 37B
لكن مع بزوغ شركة السا الإسبانية و ما اسدته للوطن من حافلات ذات جودة عالية و ذات تكنولوجيات حديثة بمراكش ها هي الان توقع عقدا جديدا بالعاصمة الرباط و نواحيها و نتمنى أن تنسينا مرارة الرحلة ب سطاريو السيئة
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13 - توت الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:28
هاد الحافلات بحال اللي كتخدم فمدينة سبتة

هادو اللي باغيين يسترجعو سبتة .. عرفو غير تقادو النقل ديالكم بعدا .. وانتم المحتل مازال كينضم ليكم النقل وسط العاصمة
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