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الرئيسية | مال وأعمال | إضراب ربابنة شركة "لارام" يلغي 127 رحلة طيران

إضراب ربابنة شركة "لارام" يلغي 127 رحلة طيران

إضراب ربابنة شركة "لارام" يلغي 127 رحلة طيران
هسبريس - الأناضول
الخميس 02 غشت 2018 - 13:35

ألغت الخطوط الجوية الملكية المغربية 127 رحلة طيران دولية وداخلية، خلال أسبوعين من الإضراب الذي نفذه طيارون منذ 18 من الشهر الماضي.

جاء ذلك، في بيانات يومية لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، نشرتها على موقعها الرسمي، منذ بداية الإضراب الذي دخل فيه طيارون منضوون في الجمعية المغربية لربابنة الطائرات.

ووفق البيانات التي نشرتها الشركة، الخميس، فقد تم إلغاء 10 رحلة طيران دولية كانت مقررة هذا اليوم، إضافة إلى 12 أخرى مهددة بالتأخير أو تغيير توقيتها.

ووصلت حصيلة الرحلات الملغاة منذ 18 من الشهر الجاري، 127 رحلة، إضافة إلى العشرات من الرحلات التي تم تغيير توقيتها.

وكان مقررا أن تتجه غالبية الرحلات الملغاة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مطارات أوروبية وإفريقية، وأخرى في الاتجاه المعاكس، كما شمل الإلغاء بعض الرحلات الداخلية إلى مراكش والداخلة.

ودعت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إلى التأكد والاستفسار عن موعد انطلاق الطائرات قبل التوجه إلى المطار، بسبب الإرتباك الذي عرفه برنامج سير الرحلات.

وشهد مطار محمد الخامس، وبعض المطارات الأوروبية، مثل مدريد، وقفات احتجاجية نفذها مسافرون متضررون من إلغاء الرحلات، التي كان مقررا أن يسافروا فيها.

واشتكى المحتجون في مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي، من التأخر في السفر الذي وصل في بعض الحالات إلى أزيد من 20 ساعة.

وأعلن متضررون عن اعتزامهم مقاضاة شركة الخطوط المغربية، عن الإضطرابات في مواعيد سفرهم، والمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي يقولون إنهم تكبدوها جراء ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - فريد الخميس 02 غشت 2018 - 14:02
إن لله وأن إليه راجعون البقاء لله سبحانه وتعالى
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2 - transport الخميس 02 غشت 2018 - 14:07
appeler les parlementaires pour remplacer les pilotes
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3 - Mohamed الخميس 02 غشت 2018 - 14:24
يجب محاسبة المسؤول عن هذه الكارثة واعفاؤه فورا لما تسبب في ضياع مصالح الأفراد والبلاد وسمعة المغرب .الامور تحل بالتفاوض وليس بالتعنت وهذه الشركة ملك للمغاربة وليس ضيعة خاصة.من المسؤول عن هذه الوضعية؟؟لو كان هناك شيء من تحمل المسؤولية لما وصلت الامور الى هذا الحد.
من بعد سنسمع عن ضخ مليارات السنتيمات في حساب الشركة لأنها في وضعية صعبة.
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4 - باحث عن الحقيقة الخميس 02 غشت 2018 - 14:27
الربابنة يلعبون سياسة لي الذراع مع الدولة ومع المواطنين والدولة عليها ان تكون قوية وحازمة وتتخذ كل الاجراءات والمساطر القانونية لمعاقبة هؤلاء بل وتسريحهم بتهمة التخلي والاهمال . فهم ليسوا افضل من ربابنة السفن والبواخر التي تحمل وتشحن بلايين الدولارات لاستيراد وتصدير المواد
لابد من العقاب .
وبحال عاد النوع ديال البشر خاصهوم اردوغان ديال تركيا وتشوف المعقول كيف داير
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