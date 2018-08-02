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كُتّاب وآراء
إضراب ربابنة شركة "لارام" يلغي 127 رحلة طيران
ألغت الخطوط الجوية الملكية المغربية 127 رحلة طيران دولية وداخلية، خلال أسبوعين من الإضراب الذي نفذه طيارون منذ 18 من الشهر الماضي.
جاء ذلك، في بيانات يومية لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، نشرتها على موقعها الرسمي، منذ بداية الإضراب الذي دخل فيه طيارون منضوون في الجمعية المغربية لربابنة الطائرات.
ووفق البيانات التي نشرتها الشركة، الخميس، فقد تم إلغاء 10 رحلة طيران دولية كانت مقررة هذا اليوم، إضافة إلى 12 أخرى مهددة بالتأخير أو تغيير توقيتها.
ووصلت حصيلة الرحلات الملغاة منذ 18 من الشهر الجاري، 127 رحلة، إضافة إلى العشرات من الرحلات التي تم تغيير توقيتها.
وكان مقررا أن تتجه غالبية الرحلات الملغاة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مطارات أوروبية وإفريقية، وأخرى في الاتجاه المعاكس، كما شمل الإلغاء بعض الرحلات الداخلية إلى مراكش والداخلة.
ودعت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إلى التأكد والاستفسار عن موعد انطلاق الطائرات قبل التوجه إلى المطار، بسبب الإرتباك الذي عرفه برنامج سير الرحلات.
وشهد مطار محمد الخامس، وبعض المطارات الأوروبية، مثل مدريد، وقفات احتجاجية نفذها مسافرون متضررون من إلغاء الرحلات، التي كان مقررا أن يسافروا فيها.
واشتكى المحتجون في مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي، من التأخر في السفر الذي وصل في بعض الحالات إلى أزيد من 20 ساعة.
وأعلن متضررون عن اعتزامهم مقاضاة شركة الخطوط المغربية، عن الإضطرابات في مواعيد سفرهم، والمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي يقولون إنهم تكبدوها جراء ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
من بعد سنسمع عن ضخ مليارات السنتيمات في حساب الشركة لأنها في وضعية صعبة.
لابد من العقاب .
وبحال عاد النوع ديال البشر خاصهوم اردوغان ديال تركيا وتشوف المعقول كيف داير