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الرئيسية | مال وأعمال | قيمة أسهم شركة "آبـل" تصل إلى تريليون دولار

قيمة أسهم شركة "آبـل" تصل إلى تريليون دولار

قيمة أسهم شركة "آبـل" تصل إلى تريليون دولار
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 19:10

أعلنت شركة "آبل" (Apple)، اليوم الخميس، أنها أصبحت أول شركة أمريكية تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار في سوق الأسهم العامة.

وكشفت الشركة عن أرباح الفترة السنوية الثانية التي تجاوزت توقعات وول ستريت؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسهم بأكثر من 5 في المائة، ليستمر الارتفاع ويصل بذلك ثمن الأسهم إلى "رقم سحري" يبلغ 207.05 دولارات لكل سهم.

ويترجم السعر المذكور، حسب ما أعلنت الشركة، "إلى سقفٍ بقيمة 1 تريليون دولار في السوق، بناءً على العدد الحالي المقدر للأسهم القائمة".

وأشارت شركة Apple إلى أنه "لما يقارب أربعة عقود، أي منذ أن أسس ستيف جوبز الشركة في كاليفورنيا، أصبحت "أبل" مرادفا للحواسيب الشخصية والأجهزة المحمولة. وبعد إطلاق iPhone، الذي يمكن القول إنه أكثر منتجاتها شهرة، تقوم شركة آبل الآن بإنتاج أكثر من 40 مليون جهاز كل ثلاثة أشهر؛ وهو ما ساعدها على تحقيق عائدات بلغت 254.63 مليار دولار في العام الماضي".

وذكر المصدر ذاته أنه "تم تعديل سعر سهم شركة آبل على أساس التقسيم، حيث ارتفع بما يقارب 40.000 في المائة منذ طرحها عام 1980".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - med الخميس 02 غشت 2018 - 19:24
الناس اللي خدامة ديال بصح، واحد الحكومة عندنا ملقات مادير اجي ناخدو كونجي ... هو اللي بقا ليكم كولشي درتوه
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