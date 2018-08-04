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كُتّاب وآراء
مطار العيون يستقطب 106 آلاف مسافر في 2018
عرفت الحركة الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون ارتفاعا بنسبة 11.28 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات فقد بلغ عدد الركاب الذين عبروا هذا المطار خلال الفترة المذكورة 105 ألف و 772 مسافرا مقابل 95 ألف و48 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2017 .
وأضاف المصدر ذاته أن مطار الحسن الأول بالعيون سجل نسبة 1.01 في المائة من إجمالي المسافرين في مطارات المملكة التي بلغت 10 ملايين و455 الف و890 مسافرا مقابل 9 ملايين و254 الف و 766 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وبذلك يحتل المرتبة التاسعة على الصعيد الوطني خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2018.
فخلال شهر يونيو، بلغ حجم الحركة الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون 16 الف و 825 مسافرا، أي بزيادة تصل الى 21.26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 .
يذكر ان مطارات المملكة سجلت، خلال شهر يونيو الماضي، حركة جوية بلغت مليون و646 ألف و597 مسافرا، أي بزيادة قدرها 25.66 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.