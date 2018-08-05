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الرئيسية | مال وأعمال | البنك الدولي: نصف الناتج الفلاحي المغربي من الري

البنك الدولي: نصف الناتج الفلاحي المغربي من الري

البنك الدولي: نصف الناتج الفلاحي المغربي من الري
هسبريس - أمال كنين
الأحد 05 غشت 2018 - 12:05

قال تقرير حديث للبنك الدولي إن الري يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا، إذ يسهم في تعزيز إنتاجية القطاع الفلاحي ورفع مستوى دخل السكان في المناطق القروية، إلا أنه لا يُمارَس إلا في 16 بالمائة من رقع الأراضي الفلاحية في المملكة، ومع ذلك يُساهم في توليد نصف إجمالي الناتج المحلي الفلاحي و75 بالمائة من الصادرات الفلاحية. لكن ندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغيُّر المناخ تُمثِّل تحدياً متزايدا أمام الفلاحين.

ويوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "تثمين المقومات الفلاحية للمغرب"، أنه مع وجود نظام أكثر استدامة لإدارة المياه يمكن للمغرب أن يرتفع إلى مستوى التحدي المتمثل في احتلال المملكة مكاناً ريادياً في الإنتاج الفلاحي وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الإقليمية، موضحا أن نهر أم الربيع ثاني أطول أنهار البلاد الذي ينبع من جبال الأطلس يمد نحو نصف المناطق السقوية الواسعة النطاق في المغرب بالماء، إذ يجري تحويل المياه من النهر وتوزيعها من خلال شبكة من القنوات والأنابيب؛ ويهدف البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي إلى تحديثها وعصرنتها لتقديم خدمات مياه مُحسَّنة للفلاحين.

ونقل التقرير تصريحا لأحمد اليوسفي، البالغ من العمر 52 عاماً، والذي يمتلك 14 هكتاراً بالقرب من قرية اثنين غربية بجهة دكالة، واستفادت أرضه من المشروع المدعوم من البنك الدولي الذي يهدف إلى المساعدة على تحديث شبكة الري في هذه الجهة. وقال أحمد: "كنا في ما مضى نعتمد على المياه الجوفية لري أراضينا؛ وكان الحصول على المياه ضربًا من الرفاهية، وربما أمضينا شهوراً أثناء الصيف دون أن نزرع أرضنا أو نتحصل على أي دخل. لقد غيَّر الري بالتنقيط الطريقة التي يدير بها الفلاحون المحليون أرضهم. ولا تقتصر الفائدة المحققة منه على توفير 25 بالمائة من مياه الري فحسب، فهو يؤدي أيضاً إلى زيادة إنتاجيتنا زيادةً هائلة. وعلى مر السنين زاد دخلي بنسبة 25 بالمائة إلى 30 بالمائة عما كان عليه حينما كنت أعتمد على الري بالرش".

ويؤكد التقرير أن الفلاحين في حاجة إلى زيادة فرص الولوج إلى الأسواق وتجمعات مشاريع التصنيع الفلاحي لزيادة دخولهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - رشيد الأحد 05 غشت 2018 - 12:41
نريد تقريرا من خبرائنا المغاربة و نحن على علم بكفاءتهم. أهل مكة أدرى بشعابها
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7
2 - تحلية ماء البحر الأحد 05 غشت 2018 - 12:47
الاستثمار في تحلية ماء البحر سيمكن من توسبع ري الأراضي الفلاحية و يرفع من الانتاجية
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22
3 - sohail الأحد 05 غشت 2018 - 13:19
هذاةالمقال يذكرني بالكلام المعسول الذي كان اساتذة مادة الجغرافيا يردده على مسامعنا طيلة سنوات الدراسة من ان المغرب بلد فلاحي وهو اول بلد مصدر للفوسفاط والحوامض والبواكر لكن اليوم براءة طفولتنا بالامس اصطدمت بالواقع المعاش اليوم فبالامس فقط وأنا اتسوق اشتريت حبتي حامض citronب 6دراهم اما الكيلوغرام فسبكون في حدود 25 درهم أهذا هو البلد الفلاحي الذي يصدر الحوامض بأثمنة رمزية بينما ابناء الشعب يشترونه باثمنة مرتفعة هذا راه غير الحامض واش اعرفتوا اشنهوا الحامض راه غير الحامض اعباد الله لي ما مسوقليه حتى واحد
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7
4 - ولد البلاد الأحد 05 غشت 2018 - 13:39
إنني اعرف منطقة إثنين الغربية حق المعرفة، هذه المنطقة الموجود على بضع الكيلومترات من شاطئ الواليدية. وهي مناطق موجودة في ضواحي خميس الزمامرة والمحسوبة على عمالة سيدي بنور و معروفة بمنتجاتها الفلاحية والسياحية إلا أنها تعاني من نقص في الطرق الثانوية بحيث نلاحظ أن الدولة فكت العزلة عن هذه المنطقة بإنجاز الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و آسفي. إلا أن الطريق التي تربط الطريق السيار بالواليدية من جهة وبخميس الزمامرة عبر إثنين الغربية من جهة أخرى جد مهترأة وخطيرة إن لم نقل مميتة والسكان ومعهم الزوار انتظروا اصلاح هذه الطريق إلا أنها لازالت على ماهي عليه الشيء الذي قلل من أهمية مشروع الطريق السيار.
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4
5 - مريم الأحد 05 غشت 2018 - 13:54
الحمد لله الذي جعل ارض المغرب ارضا طيبة منتجاتها طعمها طيب وذلك راجع لجودة التربة وجودة المناخ فالحمد لله على نعمه والشكر لله وحده. اللهم ادمها نعمة علينا وعلى ذرياتنا.
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6
6 - غزلان الأحد 05 غشت 2018 - 13:58
الفلاحة المغربية ستعرف نوعا من الانتعاشة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة و بفضل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية عبر مختلف البرامج و المشاريع الفلاحية المعتمدة لتحسين جودة و كمية المنتوجات الفلاحية الأساسية.
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2
7 - عزيز منصوري الأحد 05 غشت 2018 - 13:59
لا خوف على الموسم الفلاحي في ظل تواجد وزارة تشتغل ليل نهار من أجل توفير الظروف الملائمة و اللازمة لضمان السير السليم للمواسم الفلاحية بغض النظر عن التساقطات المطرية التي تساهم على بلوغ مستويات مهمة من حيث توفير المنتوجات الفلاحية بالكميات المطلوبة و الأثمنة المناسبة.
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0
8 - سوسية الأحد 05 غشت 2018 - 13:59
الفضل بعد الله سبحانه و تعالى يرجع للقائمين على القطاع الفلاحي بالمغرب، فمعظم السياسات المتبعة من طرف الوزارة الوصية أبانت اليوم عن مدى نجاعتها و قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، و ذلك بفضل الامكانيات المعبئة أثناء إعداد البرامج و وضع التصورات التي تم بنائها على أسس صحيحة تنم عن وجود نوع الكفاءة و الالتزام بالمسؤولية لدى المسؤول الأول على القطاع.
فهنيئا للشعب المغربي بهذه النتائج المشجعة.
و مزيدا من النجاحات و النتائج الإيجابية.
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9 - حكيمة المزابي الأحد 05 غشت 2018 - 14:00
الحمد لله.. الفلاحة المغربية ستكون بخير بفضل هذه التساقطات و العناية التي توليها الوزارة الوصية للقطاع
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10 - حنان الأحد 05 غشت 2018 - 14:02
الحمد لله والشكر لله الذي سخر لنا هذا ...هذا دعم كبير كن عند الله سبحانه وتعالى للوزارة الوصية على القطاع
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11 - احمد الأحد 05 غشت 2018 - 14:31
‎السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
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-5
12 - souss الأحد 05 غشت 2018 - 14:32
تقریر فقد لای مصدقیة جه سوس تنتج 70% من انتاح المغرب فی الخضروت والفوکه والتقریر یقول ان نهر ام الربیع فی الغرب یسقی نصف المسحات المسقیة فی المغرب وام الربیع لا یوجد فی سوس ای المغرب کله ینتج فقط 30% این النصف الذی یسقئ بهذا النهر
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13 - نادين الأحد 05 غشت 2018 - 14:37
‎التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش
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14 - دكالة الأحد 05 غشت 2018 - 14:39
‎لدي صلة وثيقة بالمجال الفلاحي لمدة 20 سنة و اعتبر ان الفترة التي تولى فيها اخنوش وزارة الفلاحة هي من احسن الفترات و انجحها كيف لا وهذا الرجل يعتبر رجل الميدان بامتياز
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15 - الفضل لأصبر و ليس الوزارة الأحد 05 غشت 2018 - 16:52
هناك من يحمد الله على الوزير و هناك من يطلب له الهداية و حسن التدبير. الجهة الشرقية لولا اباء بركان و الجهة الشمالية لما كانت الجهة الشرقية صحراء و لا نبات فيها و لا اشجار و لا خضر. يهتم المغاربة بالداخل و ليس بالمغرب الغير النافع. يبلغ عندنا عمق الابار 307 م و الدولة تطلب منا الفلاحة و عدم تربية المواشي الثي هي معاش الشرق. اغلقة الجزاءر البقرة الحلوب و ماتت البقرة معنا و السيد و الوزير يفتح سطاسنات الكازول بالعشرات منذ اغلاق الحدود. هل يحاسب السيد الوزير و رفقاءه عن الوقود لم كل يوم تفتح سطاسيون و يرتفع الثمن من يوم لاخر عوض ما تلع المنافسة دورها المهم. انتم شيدت لكم الدنيا و نحن ندفع الثمن. كم من معمل بسواحل الشرف لتصفية او تحلية الماء لا واحد و لا دعم للكساب الا بعضو 10 كلغ للشات الواحدة في السنة. و الارض جافة و كثير ما بها نزاعات لا تريد الدولة حلها حتى لا يستثمر بها و يخرجها اهلها و هي اليوم متصحرة. كفانا هذا اليوم.
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