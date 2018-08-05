البنك الدولي: نصف الناتج الفلاحي المغربي من الري

هسبريس - أمال كنين

قال تقرير حديث للبنك الدولي إن الري يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا، إذ يسهم في تعزيز إنتاجية القطاع الفلاحي ورفع مستوى دخل السكان في المناطق القروية، إلا أنه لا يُمارَس إلا في 16 بالمائة من رقع الأراضي الفلاحية في المملكة، ومع ذلك يُساهم في توليد نصف إجمالي الناتج المحلي الفلاحي و75 بالمائة من الصادرات الفلاحية. لكن ندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغيُّر المناخ تُمثِّل تحدياً متزايدا أمام الفلاحين.

ويوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "تثمين المقومات الفلاحية للمغرب"، أنه مع وجود نظام أكثر استدامة لإدارة المياه يمكن للمغرب أن يرتفع إلى مستوى التحدي المتمثل في احتلال المملكة مكاناً ريادياً في الإنتاج الفلاحي وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الإقليمية، موضحا أن نهر أم الربيع ثاني أطول أنهار البلاد الذي ينبع من جبال الأطلس يمد نحو نصف المناطق السقوية الواسعة النطاق في المغرب بالماء، إذ يجري تحويل المياه من النهر وتوزيعها من خلال شبكة من القنوات والأنابيب؛ ويهدف البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي إلى تحديثها وعصرنتها لتقديم خدمات مياه مُحسَّنة للفلاحين.

ونقل التقرير تصريحا لأحمد اليوسفي، البالغ من العمر 52 عاماً، والذي يمتلك 14 هكتاراً بالقرب من قرية اثنين غربية بجهة دكالة، واستفادت أرضه من المشروع المدعوم من البنك الدولي الذي يهدف إلى المساعدة على تحديث شبكة الري في هذه الجهة. وقال أحمد: "كنا في ما مضى نعتمد على المياه الجوفية لري أراضينا؛ وكان الحصول على المياه ضربًا من الرفاهية، وربما أمضينا شهوراً أثناء الصيف دون أن نزرع أرضنا أو نتحصل على أي دخل. لقد غيَّر الري بالتنقيط الطريقة التي يدير بها الفلاحون المحليون أرضهم. ولا تقتصر الفائدة المحققة منه على توفير 25 بالمائة من مياه الري فحسب، فهو يؤدي أيضاً إلى زيادة إنتاجيتنا زيادةً هائلة. وعلى مر السنين زاد دخلي بنسبة 25 بالمائة إلى 30 بالمائة عما كان عليه حينما كنت أعتمد على الري بالرش".

ويؤكد التقرير أن الفلاحين في حاجة إلى زيادة فرص الولوج إلى الأسواق وتجمعات مشاريع التصنيع الفلاحي لزيادة دخولهم.