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الرئيسية | مال وأعمال | اعمارة يدشن توليه وزارة المالية بتوقيع أجور الموظفين قبل العيد

اعمارة يدشن توليه وزارة المالية بتوقيع أجور الموظفين قبل العيد

اعمارة يدشن توليه وزارة المالية بتوقيع أجور الموظفين قبل العيد
هسبريس من الرباط
الأحد 05 غشت 2018 - 15:05

دشن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، تحمله لمسؤولية حقيبة الاقتصاد والمالية بالنيابة بالتوقيع على قرار يقضي بمنح موظفي الدولة أجورهم قبل عيد الأضحى الذي سيحل في الأسبوع الثالث من غشت الجاري.

وحسب ما علمت هسبريس، فيرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن صرف أجور شهر غشت لموظفي الإدارة العمومية، استثناء، قبل 20 غشت، نظراً لتزامن حلول عيد الأضحى لسنة 1439 هجرية مع يوم 22 أو يوم 23 غشت الجاري.

وكلف سعد الدين العُثماني رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي السابق، عبد القادر اعمارة وزيرا للاقتصاد والمالية بالنيابة إلى حين تعيين وزير جديد للاقتصاد والمالية، عقب قرار الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

ويعد توقيع استفادة موظفي الدولة من أجورهم في وقت مبكّر من الشهر أول قرار يتخذه عبد القادر اعمارة، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، بتشاور وموافقة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني مباشرة بعد توقيع مرسوم ينص على تعيينه وزيرا مكان بوسعيد.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف أنه تم اختيار وزير المالية بالنيابة، يوم الخميس، وتم توقيع مرسوم التعيين في انتظار صدوره بشكل رسمي، دون كشف اسمه.

ونفى الخلفي وجود أي صراعات بين الوزراء لخلافة وزير الاقتصاد والمالية، موردا: "ليست هناك خلافات حول تعيين وزير مالية بالنيابة.. لم يثر الموضوع حتى تكون هناك خلافات".

الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن الحديث عن وجود صراعات في المجلس الحكومي لشغل منصب الوزير بالنيابة غير صحيح، موردا: "حضرت المجلس الحكومي ولا وجود لأي خلافات في الموضوع. ولا أعرف إن كان هذا الحديث عن مجلس حكومة المملكة المغربية أم دولة أخرى".

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد أنه، طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

وأوضح البلاغ ذاته أن "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - rodéo الأحد 05 غشت 2018 - 15:20
سوف نحصل على الأجرة قبل عيد الاضحى يا سلام و بعد خصم الديون هل ستكفي لشراء الأضحية ؟ أم لشراء اللوازم الدراسية للدخول المدرسي ؟ أم لتمضية 40 يوم بدون أجرة ؟ يحسبون أن ما نحصل عليه من باقي الأجرة كاف كما هو الحال بالنسبة لهم يجب مراجعة الأجور نحن نحتضر
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154
2 - Gala الأحد 05 غشت 2018 - 15:24
منح الأجور قبل عيد الأضحى لشراء الأضحية وبعد العيد بماذا سيعيش الموظف ولاسيما الدخول المدرسي سيكون على الأبواب. الحل في رأيي هو منح الموظف الشهر الثالث عشر بهذه المناسبة
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106
3 - أبو طاگاز الأحد 05 غشت 2018 - 15:24
وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الاقتصاد و المالية ... زيدوه الأسرة و التضامن و الشؤون الإسلامية و التعاون الدولي و جريو على الاخرين.. أصلا ما كايديرو والو !!! راه المخزن و المستشارين هوما لي حاكمين و كايسيرو البلاد... ياك عشنا تقريبا 6 اشهر بلا حكومة (البلوكاج) و كلشي كان غادي مزيان
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71
4 - مواطن الأحد 05 غشت 2018 - 15:24
وماذا عن ؟؟!
بالتوقيع على قرار يقضي بمنح موظفي الدولة أجورهم قبل عيد الأضحى ..
وماذا عن موظفي قطاع الخاص .. الدين اغلبتهم يتقاضون مبالغ هزيلة التي تتراوح اجورهم بين 1400 و 4000 درهم . الذين تمنح اهم اجور شهر عملهم حتى فدوم شهر قادم بتاريخ 6/7/8/9/10/11/12/13/14 .
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30
5 - abderazzak الأحد 05 غشت 2018 - 15:28
في حد داته خبر جميل لكن في نفس الوقت خبر كارتى اد كيف لموظف يشتغل سنوات من العمل لا يستطيع حتى توفير ثمن الكبش يجب مراجعة اجور المستخدمين من طرف الدولة لايزال الحد الادنى للاجور لايتجاوز 2570 حلل و ناقش عيد مبارك سعيدا مسبقا
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42
6 - المواطنة الأحد 05 غشت 2018 - 15:28
زعما.جاء.عمارة.ودار.فينا.الخير.افرج.عن.الجور.
قبل.وقتها.هي.غير.كافية.سواءا.في.وقتها.
او.قبل.ولمادا.ماتدير.الخير.وتعطي.شي.شهر.
زايد.فابور.العيد.هادا.والدخول.المدرسي.
ستسبقون.لنا.الاجر.نشتري.به.الكبش.
والدخول.المدرسي.نسبق.الكريدي.
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31
7 - مغربية الأحد 05 غشت 2018 - 15:29
ولماذا لا يصرف لموظفي الدولة منحة العيد كمساعدة للشراء اضحية العيد عوض راتب شهر غشت وتوفير ه للدخول المدرسي . كخطوة إيجابية من الدولة لمساعدة الطبقة العاملة الكادحة . هذا ما كان سيسعد الموظف أكثر ام انا على خطأ
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56
8 - احمد الأحد 05 غشت 2018 - 15:30
يا سعادة الوزير نريد منحة لعيد الاضحى كما يحصل البرلمانيون " الفقراء"، اضحية العيد بالمجان و من النوع الجيد.
نريد تحسين الاجور لتساير ارتفاع الاسعار الذي سببته قراراتكم اللاشعبية.
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47
9 - الكرزامي الدشيرة الأحد 05 غشت 2018 - 15:33
صرف الاجور قبل العيد هذا عرف ازلي وشيء جاري به العمل،وليس انجازا...فمهما فعلتموه فلن توفوا للشغيلة حقوقهم اللتي ضيعتموها منذ الاستقلال الى الان...لك الله يا وطني
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32
10 - daoud الأحد 05 غشت 2018 - 15:34
هذا عتراف ضمني من طرف الدولة بأن الاجور لا تكفي
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32
11 - نعم الأحد 05 غشت 2018 - 15:34
بمقاطعتكم

اكباشهم

توفرون

قوتكم

وقوت

ابنائكم.


التضحية بالكبش

ما هي الا سنة مؤكدة

فعلها سيد الخلق

وناب عن كل امته

في كل مكان

وفي كل زمان

الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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29
12 - frachida الأحد 05 غشت 2018 - 15:37
المفروض كان يوقع على راتب اضافي للموظف حتى تكون فرحته كبيرة بدل ان ياخذ راتبه قبل الاوان وتسود الدنيا في عينه بعد العيد . عليكم ان تتعلموا كيف تسعدون الموظف بصفة خاصة وكل الشعب بصفة عامة في الاعيد التي تثقل كاهل المواطن .
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14
13 - ابو مختار الأحد 05 غشت 2018 - 15:38
وشكرا جزيلا على مساهماتكم لأننا قضينا اجواء العيد في حبور وسرور،لكن ما فعلتم معنا في الدخول المدرسي؟ هل تستعجلون بتقديم الراتب الشهري حقا ستجوبننا نعم، لكن كيف نقضي بقية الأيام؟ انها سياسة جوع كلبك يتبعك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. والى يوم لقاء الله
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10
14 - Abdellah الأحد 05 غشت 2018 - 15:38
وا باز ليك ا خويا!!!!!!!
اش ما دارو يحصلو معاكم
العدمية معششة قمخاخكم الله يستر ا صاقي
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-17
15 - دكالي الأحد 05 غشت 2018 - 15:40
خاصهم يخلصو شهرين لموضفين لكيشدو قل من 4000 درهم
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3
16 - wood الأحد 05 غشت 2018 - 15:40
المخزن يسير البلد كشركة فطبيعي أن يصرف اجور الموظفين قبل العيد لأن جزء كبير من هذه الأجور ستعود مرة أخرى الى خزينة الدولة عبر مصاريف العيد التي يثقل بها كاهل المواطنين هم في غنى عنها . فعيد الاظحى ينتظره على أحر من الجمر النصابون و الشلاهبية و الذين يطعمون الاكباش بمخلفات الدجاج و لصوص الاسواق دون ننسى اعوان المخزن الذي تنتفخ مداخلهم بالرشاوي المتنوعة ، فالمخزن هو الراعي الأول لاقتصاد الفوضى !!؛
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4
17 - عابر الأحد 05 غشت 2018 - 15:40
السؤال هو : هل صرف الأجرة قبل موعدها في صالح الأجير أو الموظف أم لا ؟ علما أن بعد هذه الأجرة سينتظر مدة أطول للحصول على التالية، و علما أيضا بما ينتظره بداية سبتمبر.
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1
18 - حديدان الأحد 05 غشت 2018 - 15:43
لم نر اي محاسبة، بوسعيد تم اعفاؤه وفي اليوم المالي طار الى ماربيا الإسبانية، فهل رأيتم في ذلك نوعا من المحاسبة، البادي هو مكافأة لصوص مال الشعب، قبل اعفائه، اعفى بوسعيد صديقه وزير الصناعة من ضرائب بملايين الدولارات لصالح الخزينة المغربية. الايستحق المحاسبة والسجن.
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4
19 - RAMO الأحد 05 غشت 2018 - 15:45
نظراً للأزمة الخانقة التي يعيشها غالبية المواطنين ،
و نظرا لتقارب المناسبات التي تستنزف الجيوب
(مصاريف رمضان ، الفطر ،العطلة ،الأضحى ،
الدخول المدرسي.....)،زيادة على المصروف الرسمي .
و نظراً، لكون عيد الأضحى سنة مؤكدة .
فمن الأحسن أن يتفق ،ولو غالبية المغاربة ، على عدم
شراء الأ ضحية ،
بدون الإتفاق ، لا يقدر المواطن ، و بالخصوص من له أبناء ،
أن يشم أو يرى جيرانه يحتفلون بالعيد ، و يلجأ إلى فوق طاقته ،
و يغرق أكثر مما فيه.
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1
20 - youssef الأحد 05 غشت 2018 - 15:47
حرام ان ينتظر ااموظف اجرة شهر العيد لكي يشتري اﻻضحية. هذا يعني ان اﻻجر هزيل وﻻ يسمح له بالتوفير. اذا ﻻ يستطيع الموظف شراء العيد دون انتظار شهر العيد فلم يبق ما يعجب. السﻻم عليكم و رحمته تعالى وبركاته.
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4
21 - السلام هو الاسلام الأحد 05 غشت 2018 - 15:50
يحب على الدولة ان تخصص الشهر الثالث عشر من كل عام وهو شهر الدي يوافق عيد الأضحى كما هو بالنسبة لاوروبا في كل عام ينقضى العمال والموظفون سهر زاءد غي وأس السنة او نصف الشهر هدا متسيفرح المواطن المغربي اما الأجير فله الله الله أصوب ارجو النشر
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3
22 - Hassan الأحد 05 غشت 2018 - 15:52
المغاربة كيف ما دارت معاهم الدولة وحلات گاع باغيين منحة العيد منحة الدخول المدرسي منحة العطلة كلشي كا يبكي ما كينشي لي قول الحمد لله كل التعليقات ما كاين غير البكا وزيدونا واعطيونا وزيد وزيد ونهار العيد كل شي معيد لم ارى شعبا مثلنا نحن المغاربة لاحول ولا قوة الا بالله كل السوء اجتمع في هذه البلاد
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-7
23 - الفضيلة الأحد 05 غشت 2018 - 15:53
شكرا للسيد بن كيران الذي ضيع على الموظفين والطبقة المسحوقة فرص العيش الكريم واتى على ما تبقى من ما .........واشكر الذين صوتوا عليه وعلى اله فالتستحقوا اكثر.وعيدكم مبارك سعيد على صفيح البكاء والعويل.
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2
24 - jawad الأحد 05 غشت 2018 - 15:59
كلام فارغ في تعاليق فارغة. تشتكون من الاضحية و كأن الاضحية فرض واجب على الفقراء . أين نحن و الدين الاسلامي . الدين يسر وليس عسر . تضعون أجورك في الصيف والبحور والعرى المحرمة و تشتكون في أخر الصيف من الاضحية و الدخول المدرسي.
على الحكومة أن تدفع الاجور في وقتها والمسؤولية على عاتق أرباب الاسر أن يسيروا مصارفهم وأوجورهم بحسب الزمان و المكان..
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0
25 - كبور بناني سميرس الأحد 05 غشت 2018 - 16:00
الشهر الثالث عشر أحسن هدية للشعب المقهور. والزيادة في الاجور راها وصلات العظم.
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26 - صنطيحة سياسة الأحد 05 غشت 2018 - 16:02
مصيبة هادي

السيد ما عندو أي تكوين ولا رؤيا في تدبير الوزارة ... الإنجاز الوحيد اللي كان دارو من قبل هو الدور و السرير بمكتبه بالوزارة

دابا مع فلوس المالية غادي يدير حمام بلدي و جاكوب
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27 - goool الأحد 05 غشت 2018 - 16:03
انجاز عظيم... وسبق صحفي يستحق النشر
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28 - Man2 الأحد 05 غشت 2018 - 16:04
يجب على الحكومة النظر و الالتفات على اجور الموظفين بصفة عامة راه وصلات فينا الجدر
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0
29 - ana الأحد 05 غشت 2018 - 16:07
je suis déçu, à un certain moment je me sentais fière d être marocain fière d avoir un jeune Roi fière d avoir échappé à ce qui se passait dans les autres pays: Tunisie Libye Série. ...etc maintenant je me demande que veut ce gouvernement ? ou veut-il nous ramener ? pourquoi ne réagit-il pas? tout simplement il est vide.
Amara minstres
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30 - مواطنة 1 الأحد 05 غشت 2018 - 16:10
دابا يحساب ليه دارها زينة ؟ ومن بعد العيد يلقى الموظف راسه على الدص وتابعه الدخول المدرسي ومصروف شهر شتنبر . إوى عقوبة هادي !!! كنتي توقع على واحد ألفين درهم معونة للموظفين كلهم وديك الساعة يداعوا معاك وماشي شي حاجة في بلاد اكتشفو فيها الدهب والغاز ويالله شدو فلوس البحر اللي كراه وزيد وزيد. دابا من بعد العيد غادي يدعيوا فيك .
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