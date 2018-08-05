الكتاني: الدولة تسعى إلى "تبليد المدن" عوض "تحضير البادية"

هسبريس - عبد الإله شبل

قال الباحث الاقتصادي عمر الكتاني إن "المغرب لا يتوفر على نظام اللامركزية، وبالأحرى اللامركزية الاجتماعية"، مضيفا أن "اللامركزية الاقتصادية والاجتماعية غير موجودة بتاتا".

وأوضح الكتاني في ندوة نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية في إطار ملتقاها الوطني بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، أنه لا وجود لسياسة اجتماعية، قائلا: "اللامركزية الاجتماعية لا وجود لها، ولا وجود لسياسة اجتماعية لأننا لم نخطط لذلك، ولا ثقافة اجتماعية لنا".

وشدد الخبير الاقتصادي على وجوب وجود "خريطة إقليمية للحاجيات في كل منطقة، لأن التمركز هو الذي يخلق اللوبيات"، مضيفا أن المغرب "غير النافع مازال مهمشا، بقطع النظر عن منطقة الصحراء التي لها أولويات".

وعرج الخبير الدولي في المالية الإسلامية، وهو يشخص واقع المغرب، على اقتصاد الريع، واستدل على ذلك بكلفة سيارات الدولة التي تصل إلى 139 مليارا سنويا، موردا أنه بالمغرب توجد 115 ألف سيارة عمومية، بينما لا تتوفر اليابان سوى على 3400 سيارة عمومية.

وأردف الباحث ذاته أن الموظفين الكبار لهم أكثر من مائة امتياز، فيما الإنفاق الضريبي يصل إلى 4 آلاف مليار سنويا، "12 في المائة منه تذهب إلى القطاع الاجتماعي والبقية بها نسبة كبيرة من اقتصاد الريع، حيث يتم دعم المقاولات الكبرى".

وأشار الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالسويسي بالرباط إلى أن "الدولة لا يمكنها تمويل القطاع الاجتماعي إلا إذا مارست سياسة التقشف، وهي لا ترغب في ذلك لكونها تستفيد من الوضع"، بتعبيره.

وفي هذا السياق، أوضح أن الدولة ليس في مصلحتها ممارسة سياسة التقشف "لأنها تريد إضعاف الحكومات، وتقول بأن الإسلاميين بدورهم تم تجريبهم ولم يؤت ذلك أكله"، مضيفا: "الدولة في مصلحتها عدم القيام بذلك حتى تذيب القدرة الإصلاحية في المجتمع".

وأردف الخبير الاقتصادي أن هناك مسعى لجعل القرى تعيش في الأمية "حتى لا تقدم مطالب اجتماعية"، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، بل "يتم تبليد المدن عوض تحضير البادية".

ويرى الكتاني أن "تجاوز هذا الأمر يستدعي العودة إلى مسألة الوقف، ثم التمويل من طرف المجتمع المدني الذي تقلص جدا، وكذا إقدام العائلات الغنية في المغرب، البالغ عددها ما يقارب 5 آلاف أسرة، على الدعم الاجتماعي في المناطق الريفية".

واقترح المتحدث نفسه بعض البدائل في سبيل التنمية الاجتماعية، وقال: "وجب بناء مدن في البادية عبر بناء المستشفيات والمدارس، وتقديم خدمات اجتماعية بها، إلى جانب استرجاع النخبة التي يتم تهميشها وتهجيرها".