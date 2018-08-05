24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة عشاق للتجوال يتحوّلون إلى ضحايا "رحلات جماعية منظمة" (5.00)

  2. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  3. اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك (5.00)

  4. الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء (5.00)

  5. الوضع الصحي يتسبب في اعتصام بأولاد مراح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109

خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109

خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109
هسبريس - نور الدين إكجان
الأحد 05 غشت 2018 - 22:39

قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن "أداء المغرب ضعيف في مجال الخدمات اللوجيستيكية، وفي تعاطيه مع التجارة الدولية"، واكتفى بتصنيفه في الرتبة 109 عالميا، بعد أن كان يحتلُ المركز 96 في السنة الماضية، من أصل 160 دولة جرى تقييم أدائها من لدن لجنة متخصصة في رصد أداء مؤشرات مستوى خدمات اللوجستيك.

التقرير المسمى "اتصل لتصبح منافسا"، اعتمد في ترتبيه للدول على جمع بيانات مسحية من المستخدمين المشرفين على قطاعات الخدمات اللوجستيكية في جميع أنحاء العالم، للنظر في مستوى اندماج البلدان النامية في الاقتصاد، خصوصا في الشق المتعلق بجودة الخدمات وإدارة سلسلة الاستيراد من الخارج.

ووضع التقرير المغرب في المرتبة 115 في مجال الجمارك، والمرتبة 103 في الشحن الدولي، والمركز 101 من حيث الجودة والقدرة التنافسية اللوجستيكية، والرتبة 112 في مجال التتبع اللوجستيكي، والمرتبة 114 في سرعة الأداء، وهو الترتيب الذي يوضح، بحسب المصدر ذاته، ضعف أنظمة التصدير والاستيراد على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضاف التقرير أنه رغم الجهود التي يبذلها المغرب لدمج الأداء اللوجستيكي في إصلاحاته وسياسته عبر التنسيق مع منظمات وطنية ودولية، إلا أن وضعه يظل متخلفا مقارنة مع العديد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ إذ يأتي بعد مصر وتونس والسعودية ولبنان، وخلف كثير من البلدان العربية الأخرى.

ووضع التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة 55، والبحرين في الرتبة 43، والإمارات العربية في الرتبة 11، وقطر في المرتبة 30، والأردن في المرتبة 84، فيما احتلت مصر المرتبة 67، ولبنان المرتبة 76.

وأرجع المصدر ذاته المرتبة التي احتلها المغرب إلى "انخفاض تنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات في مجال اللوجستيك"؛ فرغم الجودة العالية التي تتميز بها الشحنات المغربية المصدرة، إلا أن سلاسل التنقيل والإمداد عبر المطارات والموانئ تستغرق وقتا أطول من الوقت المعقول الذي يقتضيه التصدير واستيراد السلع.

ووفق البنك الدولي، يوفر مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الدولي تقييمًا لخدمات البلد يعده متخصصون أجانب في مجال اللوجستيات، ويتيح معلومات نوعية عن رؤية الشركاء التجاريين للبلد لجودة خدماته اللوجستية ونوعيتها.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تتصدر الترتيب العالمي رفقة 7 دول أوروبية أخرى، إلى جانب كل من اليابان وسنغافورة، اللتين تعتبران الدولتين غير الأوروبيتين المتمكنتين من دخول "نادي العشرة الأوائل" في مجال الخدمات اللوجستيكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سعيد الأحد 05 غشت 2018 - 22:58
عاشين في الوهم المغرب غادي في تقدم يزدهر ،أين أنت يا مغرب ومع من تصنف
لك الله يا مغرب الأخضر كما يسمونك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - simo الأحد 05 غشت 2018 - 22:59
أرجوكم أعطونا خبرا يفرحنا ولو مرة واحدة بتصنيفنا في مراتب متقدمة. فمنذ مدة وأنا اسمع المغرب في المراتب الأخيرة رغم الدعاية التي يقوم بها بعض المسؤولون وكذلك بعض المطبلون لهم من محللون وباحثون وأساتذة جامعيون وخبراء الذين يسوقون الوهم في عقول المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - didi الأحد 05 غشت 2018 - 23:01
حكومة دخلت علينا بالخير تراجع في كل المجالات حتى في مجال خدمات اللوجيستيكية عطينها غير لنعاس و بغاوا رتاحوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - Mohamed الأحد 05 غشت 2018 - 23:01
parmi les causes . LA CORRUPTION et pas de professionalisme
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - محمد فوغال الأحد 05 غشت 2018 - 23:13
راه حتى احنا من الدول العشرة الأوائل.... لكن للأسف في مجال السرقة والنهب و التشرميل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - محمد الأحد 05 غشت 2018 - 23:15
لولا الميناء المتوسط ميد طنجي سيكون ترتيبا اسؤ في الاخير يرجع الفضل محمد السادس حفظه الله باني امشروع المتوسطي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - karim الأحد 05 غشت 2018 - 23:18
Il faut donner la chances à la compétence marocaine dans le domaine , j’avais l’occasion de visiter le site logistique Zenata Sntl franchement dès compétences RH très hautes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - دكالي الأحد 05 غشت 2018 - 23:27
راه كيتهلو فينا ديما كنسمع فاي مجال فرتيب فوق ل100
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.