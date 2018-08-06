تراجع الإمدادات يصعد بأسعار النفط العالمي

هسبريس - متابعة

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الإثنين، على وقع الاحتمالات بتقليص الطلب العالمي، على خلفية التوترات التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى تراجع الإمدادات.

وتتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ أصدرت الصين قائمة سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ستستهدفها برسوم جمركية، ردا على الخطة الأمريكية بفرض رسوم على واردات بلغت قيمتها 200 مليار دولار من الدولة الآسيوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.42 بالمائة أو ما يعادل 31 سنتاً إلى 73.52 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم سبتمبر بنسبة 0.61 بالمائة أو ما يعادل 42 سنتاً إلى 68.91 دولارا للبرميل.

ودعم أسعار الخام أيضا، تراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط الأسبوع الماضي بمقدار منصتين إلى 859 منصة.