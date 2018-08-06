ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في المغرب

هسبريس - متابعة

سجلت مبيعات السيارات الجديدة، مع متم شهر يوليوز من سنة 2018، ارتفاعا بنسبة 4.86 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.

وأشارت الجمعية إلى أن 104 ألف و678 سيارة تم بيعها مع نهاية شهر يوليوز 2018، مقابل 99 ألف و831 سيارة بيعت في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفعت نسبة مبيعات السيارات المستوردة بـ5.21 بالمائة لتصل 89 ألف و152 وحدة تم بيعها، فيما تزايدت نسبة مبيعات السيارات المصنعة محليا لتصل 2.87 بالمائة بمعدل 15 ألف و526 سيارة تم بيعها.

وأوضحت الجمعية أن مبيعات سيارات الاستعمال الشخصي شهدت تحسنا مقابل السيارات النفعية الخفيفة.

وشكل حجم مبيعات السيارات للاستعمال الشخصي 96 ألف و808 سيارة مع متم يوليوز 2018، مقابل 92 ألف و404 سيارة في نفس الفترة من السنة الماضية، بنسبة ارتفاع بلغت 4.77 بالمائة. بينما بلغت نسبة نمو مبيعات السيارات النفعية الخفيفة 5.96 بالمائة، لتصل مبيعاتها 7870 سيارة.

وتحتل "داسيا"، حسب إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، صدارة المبيعات بـ30 ألف و450 سيارة، بزيادة قدرها 4.28 بالمائة، متبوعة بـ"رونو" بـ15 ألف و94 سيارة تم بيعها، بنسبة نمو وصلت 18.32 بالمائة، ثم "فولكسفاكن" بـ7027 سيارة ونسبة ارتفاع بلغت 5.48 بالمائة، تليها "هيونداي" بـ6948 سيارة ونسبة نمو مبيعات وصلت 1 بالمائة.

وحلت "فياط" خامسة في ترتيب المبيعات بـ5912 سيارة ونسبة زيادة بلغت 17.75 بالمائة، ثم "فورد" بـ5885 سيارة ،"بوجو" بـ5876 سيارة، "نيسان" بـ 4114 سيارة، "تويوتا" بـ3760 سيارة، و"سيتروين" بـ3732 سيارة بيعت.

وبالنسبة لأرقام مبيعات السيارات الفاخرة، حافظ المصنعون الألمان على الصدارة، حيث حلت "ميرسيديس" في المرتبة الأولى بـ1778 سيارة بيعت مع متم شهر يوليوز 2018، مقابل 1740 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 2.18 بالمائة، متبوعة بـ"بي ام دبليو" بـ1744 وحدة تم بيعها، تليها "أودي" بـ1566 سيارة تم بيعها.