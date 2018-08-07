تسويق "حليب سنطرال" بتسعيرة جديدة خلال شهر شتنبر المقبل

هسبريس ـ عبد السلام الشامخ

لازالتْ شركة "دانون سنطرال" تبحثُ عن صيغة جديدة لاستعادة ثقة زبنائها في المغرب بعد تداعيات "حملة المقاطعة" التي أضرَّتْ كثيراً بحجم مبيعاتها، فقد أعلنت الشركة الفرنسية أنها "ستعملُ ابتداء من شهر شتنبر المقبل على إطلاق سعر جديد لمنتج الحليب، وذلك بعد انتهاء مرحلة اللقاءات والتشاور مع الفلاحين كمنتجين للمادة الأولية، والمستهلك، بغرض صياغة نموذج جديد للشركة".

وأضافت الشركة الفرنسية، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، أنها "ستُعلن السعر الجديد بعد نهاية المرحلة الأولى من تواصلها ومشاوراتها مع الفلاحين والنقابات والبقالين وعموم المواطنين، والتي انطلقت منذ 31 يوليوز الماضي وستنتهي في التاسع من غشت الحالي، وأنها ستمر بعد ذلك إلى المرحلة الثانية بين 10 و11 غشت، والمتمثلة في فرز الاقتراحات المقدمة خلال مرحلة المشاورات في عدة مدن مغربية، ثم العمل على صياغة النموذج الجديد".

وشرعت سنطرال في تنفيذ حملة تواصلية جديدة تحت عنوان "نتواصلو ونواصلو"، بعد الحملة السابقة التي أطلقتها خلال شهر رمضان تحت شعار "خلينا نتصالحو"، إذ جرى اليوم الاثنين، في الرباط، تنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين من أجل التداول حول "النموذج الجديد"، واستقبال الاقتراحات في هذا الشأن الذي يهم تحديد السعر الجديد للحليب؛ وذلك بغرض الوصول إلى "حل يرضي الجميع"، حسب بيان للشركة.

ويأتي تحرك المجموعة الفرنسية في وقت اعترف مديرها المالي "سيسيل كابانيس" بأن حملة المقاطعة التي انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي كبدت الشركة خسائر وصلت إلى 40 في المائة من مبيعاتها في سوق الحليب بالمغرب، التي كانت تشكل 6% من مجموع مبيعات "سنطرال دانون" حول العالم.

وفي هذا السياق، سجّل عبد الجليل لقايمي، الناطق الرسمي باسم شركة "سنطرال دانون"، أن "الشركة التزمت بمراجعة أسعار الحليب المبستر والالتزام بالشفافية التامة حول أثمان وجودة منتجاتها، وبعدم تحقيق أي ربح في ما يخص الحليب الطري المبستر"، قبل أن يدعو المغاربة إلى "زيارة مصانع دانون الموزعة على مناطق المملكة من أجل الوقوف على جودة الحليب الذي تنتجه الشركة الفرنسية".

وحول ما إذا كان تخفيض ثمن الحليب سينقص من جودته قال نائب مدير المشتريات بشركة سنطرال: "مهما كان مستوى الثمن هناك لا متغير هو جودة الحليب؛ وهذا أمر مهم بالنسبة لشركتنا التي تستوفي كل المعايير الدولية"، مبرزاً أن "حليب سنطرال يأتي من العمق المغربي ويتم تصنيعه في معامل مغربية ويقدم للمستهلك المغربي"، ومؤكداً أن "سنطرال شركة وطنية مغربية".

وبخصوص عزم إدارة سنطرال على خفض تسعيرة الحليب أوضح لقايمي أنه "ليس هناك استعداد اليوم لخفض السعر لأن الأمر يتطلب مشاورات ومداولات"، مشيراً إلى أن "الشركة ستعمل على طرح ثمن جديد للعموم خلال شتنبر المقبل".