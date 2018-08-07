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كُتّاب وآراء
تسويق "حليب سنطرال" بتسعيرة جديدة خلال شهر شتنبر المقبل
لازالتْ شركة "دانون سنطرال" تبحثُ عن صيغة جديدة لاستعادة ثقة زبنائها في المغرب بعد تداعيات "حملة المقاطعة" التي أضرَّتْ كثيراً بحجم مبيعاتها، فقد أعلنت الشركة الفرنسية أنها "ستعملُ ابتداء من شهر شتنبر المقبل على إطلاق سعر جديد لمنتج الحليب، وذلك بعد انتهاء مرحلة اللقاءات والتشاور مع الفلاحين كمنتجين للمادة الأولية، والمستهلك، بغرض صياغة نموذج جديد للشركة".
وأضافت الشركة الفرنسية، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، أنها "ستُعلن السعر الجديد بعد نهاية المرحلة الأولى من تواصلها ومشاوراتها مع الفلاحين والنقابات والبقالين وعموم المواطنين، والتي انطلقت منذ 31 يوليوز الماضي وستنتهي في التاسع من غشت الحالي، وأنها ستمر بعد ذلك إلى المرحلة الثانية بين 10 و11 غشت، والمتمثلة في فرز الاقتراحات المقدمة خلال مرحلة المشاورات في عدة مدن مغربية، ثم العمل على صياغة النموذج الجديد".
وشرعت سنطرال في تنفيذ حملة تواصلية جديدة تحت عنوان "نتواصلو ونواصلو"، بعد الحملة السابقة التي أطلقتها خلال شهر رمضان تحت شعار "خلينا نتصالحو"، إذ جرى اليوم الاثنين، في الرباط، تنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين من أجل التداول حول "النموذج الجديد"، واستقبال الاقتراحات في هذا الشأن الذي يهم تحديد السعر الجديد للحليب؛ وذلك بغرض الوصول إلى "حل يرضي الجميع"، حسب بيان للشركة.
ويأتي تحرك المجموعة الفرنسية في وقت اعترف مديرها المالي "سيسيل كابانيس" بأن حملة المقاطعة التي انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي كبدت الشركة خسائر وصلت إلى 40 في المائة من مبيعاتها في سوق الحليب بالمغرب، التي كانت تشكل 6% من مجموع مبيعات "سنطرال دانون" حول العالم.
وفي هذا السياق، سجّل عبد الجليل لقايمي، الناطق الرسمي باسم شركة "سنطرال دانون"، أن "الشركة التزمت بمراجعة أسعار الحليب المبستر والالتزام بالشفافية التامة حول أثمان وجودة منتجاتها، وبعدم تحقيق أي ربح في ما يخص الحليب الطري المبستر"، قبل أن يدعو المغاربة إلى "زيارة مصانع دانون الموزعة على مناطق المملكة من أجل الوقوف على جودة الحليب الذي تنتجه الشركة الفرنسية".
وحول ما إذا كان تخفيض ثمن الحليب سينقص من جودته قال نائب مدير المشتريات بشركة سنطرال: "مهما كان مستوى الثمن هناك لا متغير هو جودة الحليب؛ وهذا أمر مهم بالنسبة لشركتنا التي تستوفي كل المعايير الدولية"، مبرزاً أن "حليب سنطرال يأتي من العمق المغربي ويتم تصنيعه في معامل مغربية ويقدم للمستهلك المغربي"، ومؤكداً أن "سنطرال شركة وطنية مغربية".
وبخصوص عزم إدارة سنطرال على خفض تسعيرة الحليب أوضح لقايمي أنه "ليس هناك استعداد اليوم لخفض السعر لأن الأمر يتطلب مشاورات ومداولات"، مشيراً إلى أن "الشركة ستعمل على طرح ثمن جديد للعموم خلال شتنبر المقبل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
مازلت مقاطعا حتى تستسلمو
شركة فرنسية فتحت الحوار
شركة فرنسية استمعت لآراء المواطنين و الفاعلين
شركة فرنسية نزلات للأرض و اعترفت ان المقاطعة ضراتها
لنفترض ان الشركة عمات او حاولت ان تفعل كل هذا.
سؤالي : أين شركاتنا الوطنية من كل هذا ؟ إفريقيا و سيدهم علي ؟؟
هل الفرنسيون اصبحوا احن علينا من اخواننا المغاربة المسلمون ؟؟؟
أتمنى ان التسعيرة الجديدة سيراعى معها كل مقومات الجودة وإلا لا فائدة من خفضها اذا تهاوات جودة الحليب الى درجة غير مفيدة للمستهلك
وأدعو الصفحات على الفيسبوك بإستهداف منتوج اخر
وفلتذهب الرأسمالية الفرنسية إلى الجحيم.
سبعون سنة من قهر الفلاح
سبعون سنة من مضايقة شركات وطنية
سبعون سنة من استغلال ثروات المغرب
سبعون سنة من نهب اموال الفوسفاط لمصلحة العاطلين عن العمل الفرنسيين ينهبون تسع مائة يورو لكل عاطل فرنسي على حساب جوع ومآسي الشعب المغربي
اللائحة جد طويلة تلك التي فرضها المستعمر الصليبي على محمد الخامس في مدغشقر مهدّدا العرش المغربي بتغير المَلِك.
فما الذي يجعل الدولة المغربية بكل مسؤوليها شياطين خُرْص؟؟؟
انه ربما سينتقموا من الناس , بحيث سيشربونهم حليب ردئ لكون المغرب لا يتوفر على مختبرات مستقلة التي ستحمينا.
لهذا لن اشربه حتى يتحقق هذا الشرط والا فساشرب الماء والحسوة واحمد لله
اثقلتم كاهل المسكين في هاته البلاد الله يعطينا معاكم الصبر
مع روسكوم ديك ساعة نتشاورا حتا حنا ونشوفوا واش الثمن والجودة .اييه الجودة
هي هاديك ولا بيتوا اتنوعرواعلينا كيدايرين
فالعلبة لي نص لتر فيه 450
المشكل ان هذا الامر ستقوم به باقي الشركات الاخرى...
خصوصا و ان الدولة تلعب دور شاهد مشفش حاجة...
الشركة ستعمل على تعبئة الحليب في عبوات رخيصة وستعمل أيضا على اغتنام الفرصة للتخلي عن عشرات العمال واستبدالها بالأت إنتاج حديثة وذكية، كما ستعمل على تخفيض هامش ربح البقال المسكين وربما ستخفض ثمن شراء الحليب أيضا بعض سنتيمات لا ينتبه لها الفلاح وسيعتبرها (كيف والو) إذا كانت بين 2 و 5 سنتيمات (ريال)...
كما ان التخفيض سيكون زهيد لكي لا يقول زبنائها المقاطعين بأنهم "انتصروا"
فنحن نتحدث عن الزبناء الذين يشترون حليب سنتطرال وليس لا على المغاربة ولا على الشعب، لان 70% من المغاربة ليسوا زبناء شركة سنترال
وعليه لا تقولوا قاطع الشعب وإنما قولوا قاطع 40% من زبناء سنترال الذين لا يشكلون سوى 15% من الشعب
ملاحظة بسيطة.
عندما ستخفض سنطرال ثمن الحليب سنقاطع كل الشركات الاخرى التي بقية تستغل المقاطعة لحسابها الخاص.
سنقاطع جودة وبافي الشركات لمدة سنة كاملة...باش ايتعلمو الاستغلال.
واشمن ربح ايلا نقصو من التمن وكن الحجم منقوص حتي هو ؟
قد يقول البعض ٱش جاب المقاطعة لهذا الهضرة؟ولكنها مع الأسف نفس العقلية
اما افريقيا فهي مازالت تسوق منتوجاتها لشركات أخرى فهي شركة كبرى تستورد من الخارج وتبيع لشركات أخرى يعني التجارة قائمة
على شركات أن تعبئ 75سنتلتر من الحليب في اغشية بلاستيكية وتبيعها للمستهلك ب4 دراهم