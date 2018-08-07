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الرئيسية | مال وأعمال | تسويق "حليب سنطرال" بتسعيرة جديدة خلال شهر شتنبر المقبل

تسويق "حليب سنطرال" بتسعيرة جديدة خلال شهر شتنبر المقبل

تسويق "حليب سنطرال" بتسعيرة جديدة خلال شهر شتنبر المقبل
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الاثنين 06 غشت 2018 - 23:00

لازالتْ شركة "دانون سنطرال" تبحثُ عن صيغة جديدة لاستعادة ثقة زبنائها في المغرب بعد تداعيات "حملة المقاطعة" التي أضرَّتْ كثيراً بحجم مبيعاتها، فقد أعلنت الشركة الفرنسية أنها "ستعملُ ابتداء من شهر شتنبر المقبل على إطلاق سعر جديد لمنتج الحليب، وذلك بعد انتهاء مرحلة اللقاءات والتشاور مع الفلاحين كمنتجين للمادة الأولية، والمستهلك، بغرض صياغة نموذج جديد للشركة".

وأضافت الشركة الفرنسية، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، أنها "ستُعلن السعر الجديد بعد نهاية المرحلة الأولى من تواصلها ومشاوراتها مع الفلاحين والنقابات والبقالين وعموم المواطنين، والتي انطلقت منذ 31 يوليوز الماضي وستنتهي في التاسع من غشت الحالي، وأنها ستمر بعد ذلك إلى المرحلة الثانية بين 10 و11 غشت، والمتمثلة في فرز الاقتراحات المقدمة خلال مرحلة المشاورات في عدة مدن مغربية، ثم العمل على صياغة النموذج الجديد".

وشرعت سنطرال في تنفيذ حملة تواصلية جديدة تحت عنوان "نتواصلو ونواصلو"، بعد الحملة السابقة التي أطلقتها خلال شهر رمضان تحت شعار "خلينا نتصالحو"، إذ جرى اليوم الاثنين، في الرباط، تنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين من أجل التداول حول "النموذج الجديد"، واستقبال الاقتراحات في هذا الشأن الذي يهم تحديد السعر الجديد للحليب؛ وذلك بغرض الوصول إلى "حل يرضي الجميع"، حسب بيان للشركة.

ويأتي تحرك المجموعة الفرنسية في وقت اعترف مديرها المالي "سيسيل كابانيس" بأن حملة المقاطعة التي انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي كبدت الشركة خسائر وصلت إلى 40 في المائة من مبيعاتها في سوق الحليب بالمغرب، التي كانت تشكل 6% من مجموع مبيعات "سنطرال دانون" حول العالم.

وفي هذا السياق، سجّل عبد الجليل لقايمي، الناطق الرسمي باسم شركة "سنطرال دانون"، أن "الشركة التزمت بمراجعة أسعار الحليب المبستر والالتزام بالشفافية التامة حول أثمان وجودة منتجاتها، وبعدم تحقيق أي ربح في ما يخص الحليب الطري المبستر"، قبل أن يدعو المغاربة إلى "زيارة مصانع دانون الموزعة على مناطق المملكة من أجل الوقوف على جودة الحليب الذي تنتجه الشركة الفرنسية".

وحول ما إذا كان تخفيض ثمن الحليب سينقص من جودته قال نائب مدير المشتريات بشركة سنطرال: "مهما كان مستوى الثمن هناك لا متغير هو جودة الحليب؛ وهذا أمر مهم بالنسبة لشركتنا التي تستوفي كل المعايير الدولية"، مبرزاً أن "حليب سنطرال يأتي من العمق المغربي ويتم تصنيعه في معامل مغربية ويقدم للمستهلك المغربي"، ومؤكداً أن "سنطرال شركة وطنية مغربية".

وبخصوص عزم إدارة سنطرال على خفض تسعيرة الحليب أوضح لقايمي أنه "ليس هناك استعداد اليوم لخفض السعر لأن الأمر يتطلب مشاورات ومداولات"، مشيراً إلى أن "الشركة ستعمل على طرح ثمن جديد للعموم خلال شتنبر المقبل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - fkih carlos الاثنين 06 غشت 2018 - 23:08
الحمد لله ولينا نشوفو شركات كبرى كتنزل اديها باراكا متمصو دم المواطن الضعيف
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181
2 - الاندلس الاثنين 06 غشت 2018 - 23:09
خمسة دراهم أو تستمر المقاطعة هدا هو الثمن المعقول
مازلت مقاطعا حتى تستسلمو
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252
3 - بوليندو الاثنين 06 غشت 2018 - 23:09
إلى ذلك الحين... مقاطعون وشكرا.
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213
4 - intidam الاثنين 06 غشت 2018 - 23:12
سانطرال ولات كاتحط بيضة هنا أُو بيضة لهيه هههههههه خرجو عليها المداويخ بالمناسبة داك مول المداويخ جرا عليه المليك العقبة المولات 20 درهم
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195
5 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 06 غشت 2018 - 23:12
مزال مقاطعون وعلى العهد باقون تا انتهاء الاحتكار و التهميش والاقصاء
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163
6 - hamid الاثنين 06 غشت 2018 - 23:12
العز للمقاطعين. المغاربة الاحرار والمغربيات الحرات
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122
7 - nourani الاثنين 06 غشت 2018 - 23:12
لا تواصل الشعب يريد تخفيض سعر الحليب والا مقاطعون مقاطعون ومن حقنا
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80
8 - مغربي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:12
لنفترض ان الشركة عندها حسن نية و فيقوا
شركة فرنسية فتحت الحوار
شركة فرنسية استمعت لآراء المواطنين و الفاعلين
شركة فرنسية نزلات للأرض و اعترفت ان المقاطعة ضراتها
لنفترض ان الشركة عمات او حاولت ان تفعل كل هذا.
سؤالي : أين شركاتنا الوطنية من كل هذا ؟ إفريقيا و سيدهم علي ؟؟
هل الفرنسيون اصبحوا احن علينا من اخواننا المغاربة المسلمون ؟؟؟
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138
9 - youssef elkoraichi الاثنين 06 غشت 2018 - 23:13
ها شتنبر لناظره قريب
أتمنى ان التسعيرة الجديدة سيراعى معها كل مقومات الجودة وإلا لا فائدة من خفضها اذا تهاوات جودة الحليب الى درجة غير مفيدة للمستهلك
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56
10 - يوسف الاثنين 06 غشت 2018 - 23:14
مقاطعووون وعلى العهد باقووون !!
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58
11 - هشام الاثنين 06 غشت 2018 - 23:15
بالوحدة و التضامن لبغيناه أيكون أيكون ،،،،،
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58
12 - مغربي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:15
اعلاش حتى شتنبر باش اتفلاو اعل ابنادم احنا ما ابقيناش باغينو تتلعبو اعل الاعصاب ديال المغاربة المداويخ
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33
13 - حديدان الاثنين 06 غشت 2018 - 23:15
لي فهم شي حاجة عفاكم إنورني: في الففرة الأخيرة من المقال: (ليس هناك استعداد لخفض السعر...) ثم يقول: ( ستعمل سنطرال على طرح الحليب بسعر جديد ....!؟!؟!؟!؟)
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40
14 - BNADEM الاثنين 06 غشت 2018 - 23:16
المقاطعة ديال الحليب سنطرال لن تكفي ولكن المقاطعة الحققية لي بغيناها وهو مقاطعة ديال الحوت السمك لي كيبيعوه لينا اخنوش بنفس الثمن لي كيتباع في الدول الاسكندنافيا.
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55
15 - مخضرم الاثنين 06 غشت 2018 - 23:16
تأمل يا 'استاذ' كلمة 'الهذيان'!
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17
16 - فلاح الاثنين 06 غشت 2018 - 23:17
فإن كان تخفيض على حساب الفلاح فهدا نحاح مبهر في ضرب الإقتصاد الوطني فهنيئا للمقاطعين بافلاس الفلاح المغربي
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-73
17 - أبو طاگاز الاثنين 06 غشت 2018 - 23:17
موحالش تخليكم الدولة تنقصوا الثمن باش ما تضسروش المداويخ بحالنا و ننوضو نطالبوا بحقوق أخرى !
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53
18 - سلمى الاثنين 06 غشت 2018 - 23:21
والله لشربتو ولا درتو في فمي لانو خرجتو لي على مصارني يوم كنت حمقة وكنشربو يوميا في الصباح .نقصو او زيدوا فيه المهم راه الطبيب قاطعو علي لانو مضر بصحتي اللي هي اساس حياتي . قاليك الجودة الماء والزغاريت والمرض .
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24
19 - بلى بلى الاثنين 06 غشت 2018 - 23:21
اهنئ كافة المداويخ في جميع ربوع المملكة بهدا النجاح الجزئي في حملة الشعب للمقاطعة
وأدعو الصفحات على الفيسبوك بإستهداف منتوج اخر
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17
20 - مقاطعون الاثنين 06 غشت 2018 - 23:21
أصلا حاليا يباع في الأسواق الكبرى (مرجان، كاريفور...) بثمن رخيص بدعوى التخفيض، ولكننا مازلنا وسنزال نقاطعه. لأننا ندعم منتجات التعاونيات الصغيرة.
وفلتذهب الرأسمالية الفرنسية إلى الجحيم.
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9
21 - السكتاني الاثنين 06 غشت 2018 - 23:22
5 دراهم لتر الحليب كامل الدسم، من غير هاد جوج مقاطع.
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17
22 - العدلوني رشيد الاثنين 06 غشت 2018 - 23:22
سبعون سنة من تحويل الارباح الى فرنسا
سبعون سنة من قهر الفلاح
سبعون سنة من مضايقة شركات وطنية
سبعون سنة من استغلال ثروات المغرب
سبعون سنة من نهب اموال الفوسفاط لمصلحة العاطلين عن العمل الفرنسيين ينهبون تسع مائة يورو لكل عاطل فرنسي على حساب جوع ومآسي الشعب المغربي

اللائحة جد طويلة تلك التي فرضها المستعمر الصليبي على محمد الخامس في مدغشقر مهدّدا العرش المغربي بتغير المَلِك.
فما الذي يجعل الدولة المغربية بكل مسؤوليها شياطين خُرْص؟؟؟
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9
23 - marocain الاثنين 06 غشت 2018 - 23:23
انا لن اشتريه لا سباب كثيرة من بينها :
انه ربما سينتقموا من الناس , بحيث سيشربونهم حليب ردئ لكون المغرب لا يتوفر على مختبرات مستقلة التي ستحمينا.
لهذا لن اشربه حتى يتحقق هذا الشرط والا فساشرب الماء والحسوة واحمد لله
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14
24 - مصطفى سميح الاثنين 06 غشت 2018 - 23:23
الثمن المتفق عليه مع المداويخ هو 5دراهم للتر وهو ثمن معقول ولكم فيه هامش الربح
اثقلتم كاهل المسكين في هاته البلاد الله يعطينا معاكم الصبر
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13
25 - الشلح الاثنين 06 غشت 2018 - 23:23
وذلك بعد انتهاء مرحلة اللقاءات والتشاور مع "جودة و جبال و حليب ممتاز و كل الشركات المصنعة للحليب في المغرب. يحساب ليكم حنا سطولة، 5 دراهم ليتر الواحد، تلقاو و تشاورو مع من بغيتو.
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10
26 - nour nouri الاثنين 06 غشت 2018 - 23:27
خويا خلينا من الخطابات المضحكة ا وخلينا من الفلسفة شوف والله وأقسم بالله العلي العظيم ومادرتو لحليب 5دراهم للتر الواحد من دخلو لداري غير رتاح مع راسك( تهلى وسلم على لگاوري)
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10
27 - مواطن الاثنين 06 غشت 2018 - 23:28
بيع الحليب المبستر بدون أرباح هدا يعني الضربة القاضية للشركات الصغرى فلا مجال للمنافسة بدون أرباح وللأسف هده من أضرار المقاطعة
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4
28 - موقا......... الاثنين 06 غشت 2018 - 23:29
حتا حنا مازربانين شهر ولا 2 ولاسنة تا تأكدوا
مع روسكوم ديك ساعة نتشاورا حتا حنا ونشوفوا واش الثمن والجودة .اييه الجودة
هي هاديك ولا بيتوا اتنوعرواعلينا كيدايرين
فالعلبة لي نص لتر فيه 450
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8
29 - مهاتما غاندي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:30
وا لفقيه كارلوس - تا راه ثمن البيع دابا عا 3.50 للعلبة ديال نص لتر ! تا معانا و لا معاهم؟! بالحق إلا طلبت 5 دراهم لتر للفلاح المنتج أنا معك أخويا..
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1
30 - الادريسي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:34
تخفيظ الثمن يعني نقص الجودة و الاكثار من المواد الخافظى الرخيصة...
المشكل ان هذا الامر ستقوم به باقي الشركات الاخرى...
خصوصا و ان الدولة تلعب دور شاهد مشفش حاجة...
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1
31 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:35
لا داعي لهذا السعر الجديد لان ذالك سيؤثر على الشركات الاخرى و تتعرض للافلاس ان لم تتخد هي الاخرى تسعيرة جديدة اقل تخفيض فالمقاطعة فشلت لانني اتجول يوميا في الاسواق و اشاهد اقبال المتسوقين على منتوجات سنطرال بل تلك المقاطعة اصبحت مثل النكتة من طرف المواطنين يستهزءون بالذين مازالوا يعتقدون ان الشعب في دار غفلون فمقابل 2 لتر من حليب سنطرال يستفيد المشترون من لتر بالمجان اي بثمن لترين ستحصل على 3 لترات و اذا تم تخفيض السعر ستنتهي الشركات الاخرى المنافسة و تتعرض للافلاس و يفتح المجال لسنطرال كي تستحود على السوق المغربي و الفضل في ذالك يرجع لهؤلاء المقاطعين المغفلين الذين يستحقون احسن جائزة على الخدمة و الاشهار بالمجان الذي قدموه لهذه الشركة في طاقم من ذهب و بالمناسبة اوجه لهم الشكر و اشد على ايديهم بحرارة.
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-17
32 - ملاحظ الاثنين 06 غشت 2018 - 23:36
سنستمر في المقاطعة إلى حين تلبية مطالب الشعب
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4
33 - المتتبع الاثنين 06 غشت 2018 - 23:38
بما ان الشركة قررت الثمن الجديد بحلول شهر شتنبر تترك حليبها عندها موعدنا شهر شتنبر هذا يسمي استحمار المقاطعين
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0
34 - مدوايخ الاثنين 06 غشت 2018 - 23:40
مداااااااااوييخ ونفتخر الثمن المتفق عليه مع المداويخ هو 5دراهم للتر وهو ثمن معقول ولكم فيه هامش الربح
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4
35 - البوهالي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:42
والله لن اشوب شبه حليبكم هذا وكذا حليب الجودة المتواطئة معكم والتي تبيع حليبكم باسمها وفي علبها وسأستمر في المقاطعة وفي السوق البديل.... مقاطعون مقاطعون مقاطعون وأقسم بالله على ذلك
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3
36 - كريم الاثنين 06 غشت 2018 - 23:43
يجب علينا أن نكونو موضوعي و عقلانين ، و أن نكسب أي نقطة لصالحنا، و إلا سنضهر أننا غير مسؤولين. 6 دراهم للتر ، ثمن جد معقول. ستكون إن شاء الله هد البداية و القادم أجمل إن شاء الله.
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2
37 - مغربي حر وأفتخر الاثنين 06 غشت 2018 - 23:44
مقاطعون حتى نشوف واش نقصو في الثمن يكون ب5دراهم اللتر وجودة المنتوج مشي الماء والزغاريد هديك الساعة نشيره بوجهي حمر
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-1
38 - yassin الاثنين 06 غشت 2018 - 23:45
شوف يانصيب شنو بغو ديور حيت ملقو ماديرو
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-1
39 - واحد من بزاف الاثنين 06 غشت 2018 - 23:46
السعر هو خمس دراهم للتر وهو محدد منذ بدء المقاطعة شرط أن يكون رسمي وليس على شكل تخفيضات هذا من جهة أما من جهة ثانية أنا أريد أن أشير لشركة دانون أن هذا التعنت للإنصياع لإرادة شعب الذي إتخذ من مقاطعة منتوجات هذه الشركة أمرا لا محيد عنه ضرر للطرفين فالشركة تتضرر بتراجع الأرباح لحساب المنافسين والشعب يتضرر بتمديد زمن الإصلاح فالائحة عند الشعب طويلة ويرغب في الإنتقال لفاسدين جدد.
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-1
40 - م ع الاثنين 06 غشت 2018 - 23:47
سنطرال تبيع بالخسارة حتى تقضي كل المنافسين في السوق و يفلسون و بعدها تبيع بما تريد.
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-1
41 - حليب الغبرۃ الاثنين 06 غشت 2018 - 23:49
راه اهم حاجۃ هي الكاليتي ماشي موشكيل نشريوه بستۃ دراهم ولاكن حليب سانطراليتيال ماشي حليب انا في ميلانو الحليب راه فيه وفيه وانا متاكد بان اضعف كاليتي كاينۃ هنايۃ لكتباع ٥دراهم افضل من سنترالتيال
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-1
42 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 06 غشت 2018 - 23:51
الشركة لن تفقد سنتيم واحد من أرباحها أبدا حتى وان خفضت منتوجها ببضع سنتيمات
الشركة ستعمل على تعبئة الحليب في عبوات رخيصة وستعمل أيضا على اغتنام الفرصة للتخلي عن عشرات العمال واستبدالها بالأت إنتاج حديثة وذكية، كما ستعمل على تخفيض هامش ربح البقال المسكين وربما ستخفض ثمن شراء الحليب أيضا بعض سنتيمات لا ينتبه لها الفلاح وسيعتبرها (كيف والو) إذا كانت بين 2 و 5 سنتيمات (ريال)...
كما ان التخفيض سيكون زهيد لكي لا يقول زبنائها المقاطعين بأنهم "انتصروا"
فنحن نتحدث عن الزبناء الذين يشترون حليب سنتطرال وليس لا على المغاربة ولا على الشعب، لان 70% من المغاربة ليسوا زبناء شركة سنترال
وعليه لا تقولوا قاطع الشعب وإنما قولوا قاطع 40% من زبناء سنترال الذين لا يشكلون سوى 15% من الشعب
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2
43 - #مقاطعون و مستمرون الاثنين 06 غشت 2018 - 23:53
هي حيل مكشوفة و مفضوحة من طرف لوبي الإحتكار و الغلاء المتمثل في الشركات الإحتكارية الأجنبية و باقي كبار الفاسدين وناهبي المال العام و أقوات المقهورين و المهمشين من جماهير الشعب المغربي الكادح المكتوي بلهيب سياط سياسات التفقير و التجويع و القهر و التراجع اللاشعبية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و جشع الاحتكارات الكبرى و أباطرتها من أجل الإلتفاف على مطالب جماهير الحراك الشعبي العارم المقاطع و المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار و حيتانه ؛بخفض الأسعار وتجويد المنتجات و وقف استنزاف قدرتهم الشرائية الضعيفة و قوت يومهم المعدوم... مقاطعون.. مقاطعون.....حتى إسقاط الإحتكار و الغلاء و أباطرته...
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2
44 - mosi. الاثنين 06 غشت 2018 - 23:53
الجميع متفق على ان الشعب يريد 5 دراهم للتر...اذا ادا ماكانش هاد الثمن غير بلا ماتعيو ريوسكم بالمشاورات والمداولات..
ملاحظة بسيطة.
عندما ستخفض سنطرال ثمن الحليب سنقاطع كل الشركات الاخرى التي بقية تستغل المقاطعة لحسابها الخاص.
سنقاطع جودة وبافي الشركات لمدة سنة كاملة...باش ايتعلمو الاستغلال.
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1
45 - Affelous الاثنين 06 غشت 2018 - 23:54
كلشي حضي غير التمان وحتي واحد متنبه للحجم. راه كل المركاة ديال لحليب الطري الكارطونا ديالهم ناقصا. لا ديال نصف يترو ولا ديال يترو. قراو مزيان الحجم المكتوب.
واشمن ربح ايلا نقصو من التمن وكن الحجم منقوص حتي هو ؟
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-1
46 - عزيز الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:00
الأمر للأقوياء بعد الله.والقوة في العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والسلاح وليس في الشعارات والنفخ في الذات ومطاردة السراب ولنا في واقعنا العربي البئيس أمر العبر.فشتان مابين أوهام الأمس وواقع اليوم.
قد يقول البعض ٱش جاب المقاطعة لهذا الهضرة؟ولكنها مع الأسف نفس العقلية
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-1
47 - 5 دراهم لا أكثر الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:00
مقاطعة سنطرال و جودة ستستمر و لا تراجع عنها من طرف المداويخ حتى يصبح اللتر الواحد من مادة الحليب بخمسة دراهم. رفعت الجلسة.
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-1
48 - معتوهة الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:03
ماعندي ماندير بهاد التخربيق....عن نفسي و كمواطنة عزيز عليا راسي باغة نشري حليب ذو جودة عالية ...حنا را بنادم ماشي دي زاباش ولا شياطة تعطيونا الما و الزغاريت..غير الغبرة و لويل... انا باغة آسيدي الحليب بحال ديال الدول الأوروبية.....أما باش تنقص ليا فرنك ولا درهم ولا 2 دراهم و الجودة زيرو ...ما خداماش ليا آسيدي. ...بغيت الجودة ديال أوروبا و الثمن ديال أوروبا رخا لله ...ماشي بحالنا الزبل و التشنشيط
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-1
49 - مغترب الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:05
بغينا الحليب والمشتقات ديالو.دانون و رايبي والزبدة ودانت ويومي و فورماج وما الى ذلك.....
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-1
50 - دايخ مدوخ الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:08
الثمن الذي يمثل الشعب ويرضيه و تتفق عليه جميع أطيافه محدد سابقا و حاليا و حتى مستقبلا في 5دراهم للتر الواحد مع تحسين الجودة طبعا و الى حين شهر شتنبر لازلنا مقاطعون غير ذلك سنستمر في دوختنا أكيد .. شكرا هسبريس
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-1
51 - سانطرال المتضرر الوحيد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:09
على حد فهمي فسنطرال هي الشركة المتضررة الوحيدة بين الشركات التلاتة لان منتوجاتها لا تقبل التخزين وليس لديها علامات تجارية أخرى يمكن أن تسوق منتوجاتها عن طريقها كما تفعل سيدي علي تخزن وتحول الإنتاج من سيدي على الاسم التاني التابع لنفس الشركة
اما افريقيا فهي مازالت تسوق منتوجاتها لشركات أخرى فهي شركة كبرى تستورد من الخارج وتبيع لشركات أخرى يعني التجارة قائمة
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0
52 - رشيد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:15
اقترح حلا أعتقد انه في صالح المنتج والمستهلك
على شركات أن تعبئ 75سنتلتر من الحليب في اغشية بلاستيكية وتبيعها للمستهلك ب4 دراهم
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