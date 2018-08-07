"ريان إير" ترفض نقل مسافرين من الرباط إلى خيرونا

هسبريس من الرباط

ينتظر مسافرون على متن طائرات شركة "ريان إير"، منذ أمس، توفير طائرة لنقلهم إلى مطار خيرونا بإسبانيا، حيث عادت الطائرة التي تقلهم أدراجها بعد 40 دقيقة من إقلاعها.

مسافرون أكدوا أن الطائرة عادت لتحط في مطار الرباط سلا دون أن يتم إخبارهم بالسبب، قبل أن يعلموا من طرف أمنيي المطار أن طائرا دخل في محرك الطائرة.

وأكد المسافرون أنهم ظلوا لساعات في المطار قبل أن يتم نقلهم إلى أحد الفنادق حيث باتوا ليلتهم هناك، في انتظار الرحلة التي كانت مبرمجة على الساعة الثامنة صباحا قبل أن تحول إلى الثانية زوالا.

وأضاف المتضررون من تأخر الرحلة لهسبريس: "لقد علمنا للتو أن الرحلة أجلت إلى وقت لاحق غير محدد إلى غاية الآن"، وطالبوا الجهات الوصية بالتدخل العاجل لحماية مصالحهم.