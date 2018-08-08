الربابنة المضربون في "لارام" يدخلون البرلمان

هسبريس - عبد السلام الشامخ

مازالتْ تَدَاعِيَاتُ الأزمة "العاصفة" التي تشهدها شركة الخطوط الملكية المغربية بعد ارتفاع عدد الرحلات التي تم إلغاؤها بحر الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي بلغتْ حوالي 200 رحلة دولية منذ انطلاق إضراب الربابنة منتصف يوليوز الماضي، مستمرةً، خاصةً بَعْدَما وَصل صَدَاهَا إلى قبَّةِ البرلمان؛ فقد قدَّم محمد أبودرار، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، طَلَباً رسمياً بمجلس النواب، لاستدعاء وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والمدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية.

ودعا البرلماني في "حزب الجرار"، في طلبه المرفوع إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى دراسة موضوع: "إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب المشاكل القائمة بين الربابنة وإدارة الشركة"؛ وذلك بحضور كل من محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعبد الحميد عدّو، الرئيس المدير العام لشركة "لارام".

وبلغ حجم الخسائر المادية التي تكبدتها شركة الخطوط الملكية المغربية، جراء الإضراب الذي يخوضه الربابنة بشكل غير مباشر للضغط على الشركة من أجل رفع أجورهم والاستجابة لمطالبهم المادية، نحو 360 مليون درهم (36 مليار سنتيم)، منذ بداية أكبر حركة احتجاجية يخوضها الربابنة.

وفي هذا الصدد، أوْرَدَ محمد أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "شركة الخطوط الملكية المغربية ليست مجرد شركة طيران، بل تتعداها لتمثل الهوية المغربية، إضافة إلى كونها سفيرا متجولا فوق العادة في شتى أنحاء العالم؛ ناهيك عما تضخه من أموال في الاقتصاد الوطني".

وأوضح المسؤول الحزبي أن "الربابنة المضربين واعون تماما بما تعيشه الشركة من صعوبات مالية منذ سنوات، لكونهم أحد الأسباب الرئيسية في تلك المشاكل، لما يستنزفونه من رواتب تعتبر الأعلى دوليا؛ فما بالك وطنيا"، مشيراً إلى أن "ما تعيشه الشركة المملوكة بالكامل للدولة أو بالأحرى للمواطنين المغاربة بالغ الخطورة"، وزاد: "مطالب تعجيزية..إنه ابتزاز مقنن".

وتبعا لذلك يُصرح البرلماني ذاته بأن "رواتب الربابنة مرتفعة عالميا في قطاع الطيران"، وزاد مستدركا: "لكن تبقى الأجور دائما على علاقة بالمستوى المعيشي للبلد، فلا يمكن مثلا مقارنة المغرب بفرنسا أو أمريكا"، قبل أن يبرز أن "ما وصلت إليه علاقة الشركة مع مجموعة الربابنة نتيجة لتدبير غير معقلن استمر لسنوات".

ودعا المسؤول البرلماني الوزارة الوصية والحكومة بصفة عامة إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذه التصرفات، "لأن الأمر يتعلق بقطاع حساس وحيوي لا يستهان به".