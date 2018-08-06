لحوم دواجن أمريكا .. وزارة الفلاحة تتشبث باحترام الضوابط المغربية

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن خطوة استيراد لحوم الدواجن الأمريكية "هي جزء من تنفيذ أحكام اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي صادر عنها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تطبيق اتفاقية لحوم الدواجن المجمدة لم يصبح ساري المفعول إلا في ماي 2018.

كما ربطت وزارة الفلاحة التنفيذ بـ"اعتماد الأحكام الصحية والضمانات التي يطلبها المغرب، مع تطبيق الحصص المتفق عليها على منتجات الدواجن المجمدة".

وأضاف البلاغ ذاته أن الواردات التي تنتج في الولايات المتحدة من منتجات الدواجن والطيور الداجنة هي منتجات مجمدة، "ووفقاً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة فإنها تستفيد من الامتيازات الجمركية، مع أو بدون الحصص التعريفية الجمركية".

"لا يمكن لأي واردات ناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات الدواجن أن تكون فعالة دون اعتماد الشهادة الصحية لمرافقة المنتجات المعنية"، وفق تعبير المصدر نفسه.

وبالتالي، تقول الوزارة، "يجب أن تستوفي الواردات إلى المغرب من منتجات الدواجن الأمريكية المجمدة، بالإضافة إلى الشهادة الصحية للذبح الحلال، الشروط المنصوص عليها في إشعار مستوردي لحوم الدواج،ن ومنتجاتها رقم 443 من 06/08/2018 المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الفلاحة".

حري بالذكر أن جهات تجارية ورسمية أمريكية كانت قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، متوقعين أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو عشرة ملايين دولار.