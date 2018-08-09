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كُتّاب وآراء
انهيار أسعار "الدلاح" يكبد الفلاحين خسائر كبيرة
انهارت أسعار بيع فاكهة البطيخ الأحمر "الدلاح" بالجملة داخل الضيعات إلى مستويات متدنية في مناطق شيشاوة والوسط والغرب، ما كبد الفلاحين خسائر بملايين الدراهم.
ولم يجد مجموعة من المزارعين بهذه المناطق، خاصة بالجنوب، مهتمين باقتناء منتجهم الزراعي من هذه الفاكهة التي يقبل المغاربة على استهلاكها بشكل لافت خلال فصل الصيف، ما أثر على مداخيلهم التي تساهم في تسديد ديونهم الفلاحية المستحقة لمؤسسات التمويل المختصة.
واعترف العديد من المزارعين بأنهم راهنوا كثيرا على فاكهة "الدلاح" لتحقيق أرباح مهمة خلال الموسم الفلاحي الحالي، لكنهم اصطدموا بوفرة غير اعتيادية لهذا المنتج في الأسواق المغربية.
وساهمت وفرة هذا المنتج الزراعي بكميات فاقت الطلب في تدني أسعار البيع وتراجع عمليات الشراء من طرف الوسطاء، في وقت تراجعت أسعار البيع للمستهلك النهائي داخل الحواضر.
وانخفضت أسعار فاكهة البطيخ الأحمر إلى درهم ونصف للكيلوغرام في الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء بكل من الحي الحسني وحي للا مريم، في وقت استقرت في أسواق وسط المدينة في حدود درهمين للكيلوغرام.
ويسود تخوف كبير وسط التجار من استمرار تراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن سعر الكلفة، وسط تراجع طلب المستهلكين خلال الصيف الجاري.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مساحة الأراضي التي تنتج هذه الفاكهة تتجاوز 15 ألف هكتار؛ فيما يبلغ إجمالي إنتاجها حوالي 750 ألف طن.
ويساهم هذا النشاط الفلاحي في توفير 10 ملايين يوم عمل بالضيعات الزراعية. ويتم توجيه أزيد من 5000 طن نحو التصدير إلى موريتانيا وبعض دول إفريقيا الغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
زرت بلداناً كثيرة، لكن لم أر اهتماماً بالأكل والأكل فقط مثل المغرب.
لأن فاكهة الدلاح تستهلك كميات ضخمة من الماء الذي يحتاج اليه هذا البلد الفقير الى الماء، فإني أتمنى تقنين انتاج الدلاح، وربما منع زراعته في المناطق الفقيرة الى الماء...
فهل تجد هذه الدعوة أذناً صافية؟ ام تستمر الحال على ما هي عليه من مزيد من الإساهلاك؟
تحياتي
mais le poids minimum d'une dalaha dépasse les 10 kg et au prix de 6 dh / kg au départ,personne n'ose acheter une dalah avec 60 dh ,le salaire journalier d' un ouvrier,et même les classes moyennes ne peuvent se permettre ces prix et ces poids élevés,
la plus part des couples n'ont pas plus de 2 enfants, que faire alors avec une dalaha de 10 kg au prix de 60 dh,
de plus ,le dalah arrive trop tôt au marché,fin mai, plein de pesticide ,et les gens se méfient donc n'achètent pas,
donc réduire le poids avec un prix abordable,et contrôler les pesticides,autrement la faillite
توجد بدائل زراعية اخري من الفواكه والخضروات بالاضافة الى عدم استهلا كها
ككثير من المياه
فلمادا يصر الكثير من الفلاحين الى انتاج الدلاح الدي يستهلك كميات كتيرة من الماء
خاصاصة في المناطق الصحراوية كزاكورة ووو