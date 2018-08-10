ارتفاع بنسبة 10% للسياح المتوافدين على المملكة

هسبريس - و.م.ع

أفاد مرصد السياحة بأن إجمالي عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال النصف الأول من 2018 بلغ 5,1 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر يونيو 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بـ 17 في المائة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج زادت بنسبة 1 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، لاسيما إيطاليا (زائد 18 في المائة)، وألمانيا (زائد 13 في المائة)، وفرنسا (زائد 10 في المائة)، وهولندا (زائد 8 في المائة)، والمملكة المتحدة (زائد 7 في المائة)، وإسبانيا (زائد 6 في المائة).

وبخصوص عدد ليالي المبيت الإجمالية المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة، فقد عرفت ارتفاعا قدره 10 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من 2018 (زائد 13 بالمائة للسياح غير المقيمين وزائد 3 في المائة للمقيمين).

وأضاف ذات المصدر أن نسبة ش غل مؤسسات الإيواء السياحي بلغت 44 في المائة. وأبرز مرصد السياحة أن قطبا السياحة المغربية مراكش وأكادير (وتغازوت)، سجلا أهم أداء في إجمالي ليالي المبيت متم شهر يونيو، وذلك بـ 56 في المائة و55 في المائة على التوالي، بينما سجلت مدينة الدار البيضاء تحسنا ملحوظا بنسبة 56 في المائة من حيث نسبة الشغل.

من جهة أخرى، ارتفعت مداخيل النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب إلى 31,2 مليار درهم عند متم يونيو، مقابل 27 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة قدرها 15,2 في المائة.