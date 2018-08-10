رجل الأعمال المغربي مصطفى ساجد في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي، أمس الخميس، رجل الأعمال مصطفى ساجد، الرئيس السابق للجمعية المغربية للنسيج والألبسة، وذلك بعد صراع طويل مع مرض لم ينفع معه علاج.

وكان الراحل، وهو شقيق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يشغل أيضا مهمة إدارة شركة "مازافيل"، كما اشتغل كثيرا على الترويج للاستثمار الداخلي.