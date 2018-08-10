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كُتّاب وآراء
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رجل الأعمال المغربي مصطفى ساجد في ذمة الله
الجمعة 10 غشت 2018 - 13:35
توفي، أمس الخميس، رجل الأعمال مصطفى ساجد، الرئيس السابق للجمعية المغربية للنسيج والألبسة، وذلك بعد صراع طويل مع مرض لم ينفع معه علاج.
وكان الراحل، وهو شقيق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يشغل أيضا مهمة إدارة شركة "مازافيل"، كما اشتغل كثيرا على الترويج للاستثمار الداخلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ghali sekkat الجمعة 10 غشت 2018 - 14:07
انا لله وانا اليه راجعون نطلب من الله له الرحمة ولاسرته الصبر
2 - فدوى الجمعة 10 غشت 2018 - 14:37
البقاء لله .
رحمة الله عليه ان كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين .
رحمة الله عليه ان كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين .
3 - يونس الرباطي الجمعة 10 غشت 2018 - 14:44
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ
4 - الزعيم ياسين الجمعة 10 غشت 2018 - 14:46
الحمد لله الدي جعلنا سواسية في الموت والله يرحمو ويغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات.
6 - رشيد زين العابدين الجمعة 10 غشت 2018 - 14:51
رحم الله الفقيد وألهم ذويه المزيد من الصبر والسلوان.
7 - youssef الجمعة 10 غشت 2018 - 14:52
انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم
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