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الرئيسية | مال وأعمال | الحرّ يرفع استهلاك المغاربة من الطاقة الكهربائية إلى مستويات قياسية

الحرّ يرفع استهلاك المغاربة من الطاقة الكهربائية إلى مستويات قياسية

الحرّ يرفع استهلاك المغاربة من الطاقة الكهربائية إلى مستويات قياسية
هسبريس ـ محمد لدي
السبت 11 غشت 2018 - 19:00

ساهمت موجة الحرارة الشديدة التي اجتاحت معظم المدن المغربية في رفع استهلاك الأسر والشركات والمصانع من الطاقة الكهربائية خلال الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري.

البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للماء والكهرباء أوردت أن إجمالي استهلاك المغاربة من الطاقة الكهربائية انتقل من 821 ألف ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 غشت 2017، إلى ما يقارب 843 ألف ميغاواط في الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بزيادة 22 ألف ميغاواط.

ويربط المسؤولون المشرفون على قطاع إنتاج واستيراد وتوزيع الكهرباء هذا الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة الكهربائية بتزايد وتيرة استخدام المكيفات الهوائية في المنازل والمؤسسات السياحية والخدماتية والصناعية، إلى جانب ارتفاع عمليات السقي عن طريق الري بالنظم الرقمية والكهربائية خلال فترات ارتفاع الحرارة لتفادي فقدان الفلاحين لمحاصيلهم الزراعية.

ويواجه المغرب منذ سنوات ظاهرة تنامي استهلاك الطاقة الكهربائية بتعزيز الاستثمارات الحكومية في مجال تقوية شبكة الطاقة الكهربائية.

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية بالمغرب ارتفع خلال السنة الماضية بنحو 4.5 في المائة، مقابل 1.9 في المائة في سنة 2016.

وارتفع الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية خلال السنة الماضية بـ3.4 في المائة مقابل 3.1 في المائة في 2016، كما عرف إنتاج المكتب الوطني للكهرباء ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، وإنتاج القطاع الخاص ازداد بـ2.4 في المائة.

وتفيد أرقام مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن هذا الاتجاه التصاعدي رافقه أيضاً ارتفاع في حجم الواردات من الطاقة الكهربائية بنسبة 14.5 في المائة، القادمة أساساً من إسبانيا.

ويُعزى هذا الارتفاع في الإنتاج والاستهلاك إلى تعزيز مبيعات الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي جداً والعالي والمتوسط بـ5 في المائة مقارنة مع سنة 2016 التي سجلت ارتفاعاً بـ1.2 في المائة؛ وذلك راجع إلى انتعاش القطاع الإنتاجي الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Gala السبت 11 غشت 2018 - 19:16
شيء عادي لأن استعمال المكيفات وهواءيات التبريد والسهر في انتظار تلطيف الجو يشكل أسبابا لاستهلاك الطاقة
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-4
2 - Ayman السبت 11 غشت 2018 - 19:19
المواطن البسيط لا يملك مبرد في البيت اغلب المبرد يوجد في الادارات العمومية والسكن المتوسط والراقي لذلك من يستهلك هي الدولة لي نهار كامل او كليمة شاعلة نهار او ليل.
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18
3 - مغربي فالبرتغال السبت 11 غشت 2018 - 19:19
فبرتغال كلشي عندي بالكهرباء كنخلص اربعون اورو فطنجة عندي دار خاوية كنخلص نفس ثمن نعم انه المغرب كنحب المغرب و كنكره الحكومة
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21
4 - Ingénieur السبت 11 غشت 2018 - 19:28
أغلب المكيفات التابعة للدولة تبقى شاغلة في الليل و السبت و الأحد و في العطل و الملايين من المصابح تضيء نفسها و في الأخير المواطن هو الذي يؤدي ثمنها. الكبار لا يحاسبون و لا يعاقبون.
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16
5 - Samy السبت 11 غشت 2018 - 19:36
ابتداء من 2021, تعتزم الجزائر الاستغناء عن انبوب GME العابر عير المغرب والذى يستفيد من قرابة مليار متر مكعب مجانا من الغاز الجزائر.
تعتزم اينى الايطالية شراء وتسويق كل الانتاج من الغاز الجزائرى على مدى 25 سنة القادمة وهو ما يحرم المغرب من 340 مليون دولار من بيع الغاز الذى كان يشغل به ثلث محطات انتاج الكهرباء التابعة للشركات الامارتية الموجودة فى المملكة.
المهلكة قد تصبح فى خبر كان قريبا ان قطعت عليها الجارة القارة صادراتها من الكهرباء كذلك.
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-5
6 - الرباطية السبت 11 غشت 2018 - 19:38
اذا لا فائدة من زيادة ساعة لاقتصاد الطاقة ما دامت موجة الحر تزيد استهلاك الكهرباء عن المعتاد، لم نستفد شيئا
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8
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