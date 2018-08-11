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كُتّاب وآراء
"سيطرة إماراتية" على تداولات البورصة المغربية
سيطرت الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، التي تهيمن المجموعات الإماراتية على غالبية أسهمها، على نسبة كبيرة من تداولات سوق الأوراق المالية لمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.
وهيمنت شركة طاقة الإماراتية على 21.73 في المائة من إجمالي معاملات الأسبوع المنقضي للبورصة، بعد التداول على ما يزيد عن 42.36 مليون درهم من أسهمها.
ويأتي تسجيل هذا الإقبال المتزايد على أسهم هذه الشركة في ظل توقعات بتحقيق نتائج جيدة بحر هذا العام، نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية بالمغرب.
شركة اتصالات المغرب، التي تمتلك فيها مجموعة اتصالات الإماراتية أزيد من نصف رأسمالها، استطاعت المحافظة على رتب متقدمة في تصنيف الشركات التي يقبل عليها بشكل كبير المتعاملون في سوق الأوراق المالية بالدار البيضاء.
وبلغ إجمالي ما تم التداول عليه من أسهم اتصالات المغرب خلال الأسبوع الأول من العام الجاري نحو 22 مليون درهم، وسيطرت الشركة على 11.25 في المائة من تداولات السوق.
التجاري وفا بنك سيطر على 19.88 في المائة من إجمالي تداولات بورصة الدار البيضاء، فيما بلغت حصة شركة مرسى ماروك 5.77 في المائة، يليها البنك المركزي الشعبي بنسبة 5.77 في المائة.
واحتلت اتصالات المغرب الرتبة الأولى في لائحة ترتيب الشركات الأقوى رسملة، بنحو 124.8 مليار درهم، يليها التجاري وفا بنك بما يناهز 96 مليار درهم، ثم البنك المركزي الشعبي بنحو 49 مليار درهم.
وتمكنت أفريقيا غاز من تحقيق أفضل أداء خلال هذا الأسبوع، بعد ارتفاع أسهمها بنسبة 10.95 في المائة، بينما سجلت شركة داري كوسبات، العاملة في مجال الصناعات الغذائية، أقوى الانخفاضات بنسبة 5.96 في المائة.