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كُتّاب وآراء
شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة
أعلنت الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي" المُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، اليوم الاثنين، عن شروعها رسمياً في عملياتها بمنطقة تندرارة الواقعة شرق المملكة، بعدما أكدت الدراسات الاستكشافية توفر المنطقة على احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.
وقالت الشركة البريطانية إن "جهاز الحفر تم وضعه في منطقة التنقيب الجديدة برصيف تندرارة في المغرب"؛ ويتعلق الأمر بالآلة التي تم استخدامها في جميع آبار الشركة على الأراضي المغربية ، لصالح آبار "te-9" و"te-10" و"te-11" وفق الترميز الخاص بها.
وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال التنقيب أن المستثمرين يمكنهم مراقبة العلميات الحية من خلال "كاميرا ويب" متاحة على موقعها الإلكتروني، وأشارت إلى أن 85 في المائة من المرحلة النهائية من عمليات التجارب تم الانتهاء منها شرق المغرب.
وكانت المجموعة البريطانية المُتخصصة في التنقيب قد أعلنت، في بيان سابق، أنها تُخطِّط لتشييد محطة متطورة لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة تندرارة، التي ستُسهِّلُ عملية استخراج الغاز الطبيعي من الآبار المُكتشفة البالغ عددها تسع، مضيفة أنها "شرعتْ في أشغال الحفر والهندسة الحفرية الخاصة ببئر TE-9الواقع شرق المملكة، الذي يحْوِي مصادر مهمة من الغاز".
وتتوقع الشركة العالمية، التي تتوفر على حصة الأغلبية للتنقيب عن الغاز بالمنطقة المذكورة، أن يصل حجم الغاز الطبيعي في حقل تندرارة 5 مليارات متر مكعب، في وقت يواصل فيه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن صمته عن هذه المؤشرات الإيجابية إلى حين التوصل رسميا بنتائج ملموسة على أرض الميدان.
وتبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 25 مليار درهم، أسهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي تديره أمينة بنخضرا، بنسبة 96%. ويبلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط سنة 2017 ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء، و27 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال.
واستطاعت الشركة، بفضل عمليات التنقيب بالمغرب، من رفع أسهمها المالية في البورصات العالمية؛ فقد تمكنت سنة 2016 من رفع قيمة السهم الواحد بنسبة 365 في المائة، وهو أعلى نمو تشهده الشركة لأسهمها في البورصات العالمية.
وتعدّ "ساوند إنيرجي" إحدى أقوى الشركات المتخصصة في التنقيب عن الغاز في منطقة شمال إفريقيا، وتشتغل في مختلف مناطق المغرب وفي غرب الجيزة وميسيدا بمصر، "التي تتميز بتكاليف منخفضة، وبمرونة خاصة في أسعار النفط المنخفضة"، حسب الشركة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
و الجن الازرق
طوبى لسكان قبة البرلمان الشريفة الطاهرة المباركة الميمونة
اما فيماريخص عبيد المملكة يمكنلكم تحسبوا حسبوا مزياان باش ما دوخوش
انا على يقين لو اثمرت الاشجار الالماس بالمغرب فمصيركم دائما هو الفقر
وزيدو الافارقة من فوق السيدا و ايبولا و زيد او زيد
إليك حجم الغاز الذي صدرته روسيا فقط إلى أوروبا سنة 2017, قامت روسيا سنة 2017 بتصدير حوالي 193.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.
والأن اقرأ حجم الغاز المكتشف في حقل تندرارة.
يمكنكم التاكد عن طريق كتابة احتياطي الغاز في العالم و ستظهر معطيات الدول ...
ام انها عمليه نصب على مستتمرين
لرفع قيمتها في البورصة كما
حصل في مرات عديدة سابقا
و هل سعر البوطا سينخفض قريبا
و الكهرباء كذلك ام ستبقى دار لقمان
على حالها
فلا نريده
بل نريد غاز تظهر نعمته على المواطن قبل كل شئ والمواطن المغربي اصبح خبير في الاستثمار بسبب معاملاته الداخلية والخارجية الكثيرةوالمتنوعة وهو المواطن نفسه من سبني المغرب القوي
ونفس الشيء سيفعلون مع الغاز سيبيعون البأر بابخس الاثمان مقابل عمولات لخدام الدولة وسيتم تحرير الغاز حتى يكون الشعب اول زبون لشركة الانجليزية التي تعمل من اجل ازدهار بلدها،
لكم الله أيها المغاربة
شكرا هسبرس