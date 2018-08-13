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الرئيسية | مال وأعمال | شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة

شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة

شركة بريطانية تبث مشاهد مباشرة لاستخراج الغاز في شرق المملكة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 13 غشت 2018 - 14:00

أعلنت الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي" المُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، اليوم الاثنين، عن شروعها رسمياً في عملياتها بمنطقة تندرارة الواقعة شرق المملكة، بعدما أكدت الدراسات الاستكشافية توفر المنطقة على احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة البريطانية إن "جهاز الحفر تم وضعه في منطقة التنقيب الجديدة برصيف تندرارة في المغرب"؛ ويتعلق الأمر بالآلة التي تم استخدامها في جميع آبار الشركة على الأراضي المغربية ، لصالح آبار "te-9" و"te-10" و"te-11" وفق الترميز الخاص بها.

وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال التنقيب أن المستثمرين يمكنهم مراقبة العلميات الحية من خلال "كاميرا ويب" متاحة على موقعها الإلكتروني، وأشارت إلى أن 85 في المائة من المرحلة النهائية من عمليات التجارب تم الانتهاء منها شرق المغرب.

وكانت المجموعة البريطانية المُتخصصة في التنقيب قد أعلنت، في بيان سابق، أنها تُخطِّط لتشييد محطة متطورة لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة تندرارة، التي ستُسهِّلُ عملية استخراج الغاز الطبيعي من الآبار المُكتشفة البالغ عددها تسع، مضيفة أنها "شرعتْ في أشغال الحفر والهندسة الحفرية الخاصة ببئر TE-9الواقع شرق المملكة، الذي يحْوِي مصادر مهمة من الغاز".

وتتوقع الشركة العالمية، التي تتوفر على حصة الأغلبية للتنقيب عن الغاز بالمنطقة المذكورة، أن يصل حجم الغاز الطبيعي في حقل تندرارة 5 مليارات متر مكعب، في وقت يواصل فيه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن صمته عن هذه المؤشرات الإيجابية إلى حين التوصل رسميا بنتائج ملموسة على أرض الميدان.

وتبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 25 مليار درهم، أسهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي تديره أمينة بنخضرا، بنسبة 96%. ويبلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط سنة 2017 ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء، و27 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال.

واستطاعت الشركة، بفضل عمليات التنقيب بالمغرب، من رفع أسهمها المالية في البورصات العالمية؛ فقد تمكنت سنة 2016 من رفع قيمة السهم الواحد بنسبة 365 في المائة، وهو أعلى نمو تشهده الشركة لأسهمها في البورصات العالمية.

وتعدّ "ساوند إنيرجي" إحدى أقوى الشركات المتخصصة في التنقيب عن الغاز في منطقة شمال إفريقيا، وتشتغل في مختلف مناطق المغرب وفي غرب الجيزة وميسيدا بمصر، "التي تتميز بتكاليف منخفضة، وبمرونة خاصة في أسعار النفط المنخفضة"، حسب الشركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - master الاثنين 13 غشت 2018 - 14:17
المغاربة لم تعد تسعدهم مثل هذه الاخبار لان اي ثروة كيف ما كان نوعها اوحجمها فهي من نصيب اسماء وعائلات بعينها سوف تقسم عليهم وعلى أبناءهم وسنعود بعد عشرات السنين ليسأل المواطن البسيط اين الثروة.
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471
2 - سطاتي حر الاثنين 13 غشت 2018 - 14:19
سلام طفرناه حتى في الفوسفاط لي حنا لولين في العالم عاد غنطفروه من الغاز
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363
3 - لللللللللللل الاثنين 13 غشت 2018 - 14:19
طوبى لتماسيح و العفاريت و الاشباح
و الجن الازرق
طوبى لسكان قبة البرلمان الشريفة الطاهرة المباركة الميمونة
اما فيماريخص عبيد المملكة يمكنلكم تحسبوا حسبوا مزياان باش ما دوخوش
انا على يقين لو اثمرت الاشجار الالماس بالمغرب فمصيركم دائما هو الفقر
وزيدو الافارقة من فوق السيدا و ايبولا و زيد او زيد
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269
4 - ali الاثنين 13 غشت 2018 - 14:20
المكتب سيلزم الصمت باش يديرو ليه بحال الفوصفاط والدهب والفضة كلشي ديالهم
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254
5 - Observateur الاثنين 13 غشت 2018 - 14:20
بالتوفيق إن شاء الله للمغرب و مواطنيه و تبقى الصحراء العزيزة مغربية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها
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-186
6 - غا داوي الاثنين 13 غشت 2018 - 14:21
سنستفيد منه مثل الفوسفاط
لك الله يا وطني
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242
7 - brahim الاثنين 13 غشت 2018 - 14:22
لمن سيعتقد أنه ثم إكتشاف كميات هائلة يمكن أن تجعل المغاربة أغنياء ويبدأ في الكلام المعتاد مثل "ما شفنا والو".
إليك حجم الغاز الذي صدرته روسيا فقط إلى أوروبا سنة 2017, قامت روسيا سنة 2017 بتصدير حوالي 193.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.
والأن اقرأ حجم الغاز المكتشف في حقل تندرارة.
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39
8 - محمد المربع الاثنين 13 غشت 2018 - 14:22
نتمنى أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية،وألا يذهب ذلك إلى جيوب السماسرة وآكلي مال الشعب
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41
9 - Hanan الاثنين 13 غشت 2018 - 14:22
حقي اوحق ولدي بنت امي وابي جاري وكل لمغاربة متنساوا حتى وااحد
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25
10 - طارق الاثنين 13 غشت 2018 - 14:24
خبر سوف يتم تكديبه إلى ما بعد الإعلان عن رفع الدعم عن البوطا حتى تربح الدولة مرتين
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52
11 - الامر لا يهمنا على كل حال الاثنين 13 غشت 2018 - 14:24
الامر لا يهمنا على كل حال........
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52
12 - الهاشمي الاثنين 13 غشت 2018 - 14:24
حسنا فعلت الشركة، وحتى يعلم عموم المواطنين بثروات بلاده التي نسمع دائما من أفواه مسؤولي البلد "مكاين والو، والو والو ديما ناكرين" كما أن إنتاج الغاز في هذا الحقل يجعل حكومة حزب الويل تطبق فمها عن الزيادة في البوطة هادشي إلا حشمو وماكنش وجهوهم صحيح.
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41
13 - Abdelhafid الاثنين 13 غشت 2018 - 14:25
Waw !!!on va devenir un pays riche ,très riche ,trop trop riche.!!!!!et tout le monde aura sa part de cette manne de Gaz et de pétrole,chaque marocain et chaque marocaine vont recevoir 1500 dollars par mois et un crédit pour investir de 60000 dollars ....et oui je rêve et pourquoi pas??? est-ce j 'ai le droit ou pas de rêver???
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17
14 - اقتصاد مال و اعمل الاثنين 13 غشت 2018 - 14:26
استغرب من توظيف عبارات احتياطي كبير ... رغم انه هزيل و لا يغطي حتى نصف استهلاك المغرب... في الجزائر مثلا احتياطي الغاز 4508 مليار متر مكعب مقابل المغرب 5 مليار متر مكعب الدي هو احتياطي ووجب التفريق بين الاحتياطي والقابل للاستخراج قطر مثلا 24700 مليار متر مكعب ...
يمكنكم التاكد عن طريق كتابة احتياطي الغاز في العالم و ستظهر معطيات الدول ...
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19
15 - عابر الاثنين 13 غشت 2018 - 14:27
لنا في الفوسفاط عبرة... اكبر احتياطي في العالم والشعب من أفقر الشعوب واجهلها في العالم ولن يزيد اكتشاف الغاز الفاسدين وحكام البلاد إلا شرها وطمعا ليزدادوا غنى على حساب هذا الشعب المكلوم وليكرسوا هذا الواقع الأليم
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36
16 - بوداود الاثنين 13 غشت 2018 - 14:27
الدولة التي يباع فيها الماء ب 6 دراهم لقنينة ماء سعتها 1.5 لتر لا يكلف استخراجه سوى بعض السنتيمات لا يرجى منها خيرا سواء استخرجت الغاز او البترول او الذهب ، ابناء الشعب لن ينالهم سوى التلوث
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42
17 - jawad الاثنين 13 غشت 2018 - 14:28
تندرارة هي أحسن موقع للبحث عن الغاز و البترول هذه المنطقة لا تبعد بسوى 40 كلم عن الحدود الجزائرية . فهده الاخيرة تستغل القرب من الحدود المغربية لإمتصاص الغاز و البترول من الشرق المغربي . كان على المغرب أن يفطن لهذه الفكرة مند عقود
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6
18 - مواطنة 1 الاثنين 13 غشت 2018 - 14:28
هاد الشي راه خصه يبان في الحياة اليومية ديال الانسان المغربي وخاص يحس بالتغيير من الضيق الاقتصادي إلى الميسرة . وإلا انتظروا ردة فعل قد تقلب اعلاها على اسفلها . سئمنا من رؤية خيرات الوطن تنعم بها العفاريت والشعب فمه محلول كينتظر الفرج . يجب بناء المساحات الخضراء للترفيه ، المسابح المجانية ، يجب إصلاح التعليم ، تمكين كل مواطن من العلاج المجاني مهما كان مرضه ، خفظ ثمن المواد الغذائية الضرورية، خفظ تكلفة الماء والكهرباء في للاحياء الشعبية والفقيرة ،إصلاح الطرقات والممرات .....، إن لم تقم الدولة بهذه الأشياء فوالله انتم تبحثون عن الفتنة والاضرابات لهذا البلد .
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18
19 - Motherafrica الاثنين 13 غشت 2018 - 14:28
هل فعلا هناك غاز و بكمية كبيرة
ام انها عمليه نصب على مستتمرين
لرفع قيمتها في البورصة كما
حصل في مرات عديدة سابقا
و هل سعر البوطا سينخفض قريبا
و الكهرباء كذلك ام ستبقى دار لقمان
على حالها
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17
20 - استاذ من الصحراء المغربية الاثنين 13 غشت 2018 - 14:30
اللهم يسر واجعله خيرا للوطن والعباد من له كلمة طيبة ليقلها او يسكت احسن
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-4
21 - تالسينت 2001 الاثنين 13 غشت 2018 - 14:31
هههههه وفين هو الغاز ديال تالسينت??? اسيدي احنا ما بغينا لا غاز لا بترول وغير بصحتكم ولكن بغينا حقنا من الثروة السمكية والفظة والنقرة والفوسفاط والزنك والرمال والنحاس
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28
22 - مغربي الاثنين 13 غشت 2018 - 14:32
الحمد الله.قرببا تولي البوطة ب 10دراهم. ....اسي المغربي فيق باركة عليك من الحلم ...داكشي لصورتي من الفوسفاط والتروة السمكية وووو غادي تصورور من الغاز .والله واخ نوليو نعومو فالغاز والبترول لديتي باش تنقي سنانك .هههههه
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19
23 - علي الاثنين 13 غشت 2018 - 14:32
لو لم يتم الإعلان من طرف الشركة الأجنبية لما تم إعلان النتيجة و سوف تتم السرقة حسي مسي من طراف مسؤولونا المحترمين جدا
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17
24 - مصطفى الاثنين 13 غشت 2018 - 14:32
تسناوه راه غايفرقوه عليكم هههه راح الغاز كما راحت الفوسفاط و التروة السمكية
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13
25 - It could be الاثنين 13 غشت 2018 - 14:34
هدا الخبر لا يعني المواطن البسيط،وإنما يعني شيء كبير للدين يستولون على التروة في البلاد بدون رقيب.حنا بارك علينا غير الماء والخضر.لنا الله الواحد القهار.لاتعليم لا شغل ولا مستشفيات.المغرب زوين غير ماتمرضش.
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15
26 - Oujdi From USA الاثنين 13 غشت 2018 - 14:36
C'est la terre des Beni GUIL que Rabat a carrément marginalisé jusqu'à ce que cette tribu est devenue la plus pauvre dans ce Royaume... Ehhh les jeunes des Beni GUIL c'est votre terre et vous devriez avoir et protéger vos richesses. Travaillez dans votre région et faire face contre la mafia de Rabat.. GOD BLESS ENGLAND AND SOUND ENERGY AGAINST THE RABAT MAFIA
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3
27 - أحمد فتحي الاثنين 13 غشت 2018 - 14:36
نتمنى صادقين ان يظهر المغرب الجبيب بوجه مشرق ومشرف وان يعوض المغاربة سنوات الضياع والحرمان بمناسبة العثور عن الغاز الطبيعية في تلك المنطقة حتى ينسى الجميع ما آلت اليه ثروات الفوسفاط والسمك والبواكر والفلاحة.
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-12
28 - REDA الاثنين 13 غشت 2018 - 14:39
يعد المغرب جنة الجيولوجيون،بحيث تتوفر ارضه على جميع انواع المعادن النفيسة موزعة بشكل متساو على جمييع "domaines structuraux"وخاصة الاطلس الصغير.يتوفر المغرب على الدهب،الفضة،النحاس،الفوسفاط،الكوبالط،البلومب.........وبالتالي فالمغرب بلد غني لكن مع كامل الاسف واقع الشعب المغربي يعكس عكس ذلك.
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8
29 - عبدو الاثنين 13 غشت 2018 - 14:41
عاد غتغلا البوطة لأن هاذ البلاد ملي تتبدا تنتج شي حاجة ولا تتصدرها عاد تتغلا على المواطن والأمثلة كثيييييرة جدا مغلات مطيشة حتا بدينا نصدروها والحوت والبصلة و الأسمدة وخا حنا الاولين فالفوسفاط والحوت وزيد وزيد المهم هاذ البلاد فهم فيها شي حاجة تسطا كولشي بالعكس شوف غير المفسدين مطلوقين ولي تيفضحهم محبوس الجاهل يحكم والثقف تيكل العصا موحال واش تكفي هذيك 1000حرف لي عندنا فالتعليق
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7
30 - الشلح الاثنين 13 غشت 2018 - 14:43
من الاخر، الكل يعرف ان التفرتيت لو بقي هو حصة الشعب، فما هو؟ ام قانون رفع الدعم على " البوطاكاز" لا زال ساري لان الكرش كبيرة بزااااااف.
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4
31 - المجيب الاثنين 13 غشت 2018 - 14:46
كثرة الكلام عن مساحة الكيلومترات التي تم فيها التنقيب و عدد آبار الغاز التي حفرت ومليارات المكعبات التي اكتشفت لا يسمن ويغني من جوع ولا يعني شيئا. الذي نريد معرفته هو هل سنصدر الغاز؟؟ بأي كمية وبأي ثمن؟؟ وكم هي حصتنا في الارباح؟؟ كذلك هل سيستغل هذا الغاز في السوق الداخلية؟؟ وهل سيكون عندنا الاكتفاء الذاتي؟؟وهل ثمن البوطة سينخفض؟؟
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5
32 - Ahmed الاثنين 13 غشت 2018 - 14:47
نثمنى المزيد من الاخبار الجميلة للوطن حتى يصبح المغرب قوة اقتصادية تستطيع محاربةالاعداء مثل حكام الجزايءر وجنوب افريقيا وفنزويلا نثمنى من الله ان يزود هدا الوطن بالغاز والنفط حتى يصبح قوة اقتصادية اما التعليقات السلبية لاتفيد بشيء للوطن انما تدل اما حقدا او هناك انفصاليين هم من يتدخلوا بتعليقاتهم في كل اجابي للوطن المغرب يتقدم رغم حقدكم ايها الكسلاء والفاشلين والناءمين
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-8
33 - حسن اسبعيوني الاثنين 13 غشت 2018 - 14:48
السلام عليكم يامغاربة العالم فيجب علينا ان نهنئ السيد اخنوش لان هو المستفيد الاول من هاذ الغاز اما الشعب المسكين فلا حول له ولاقوة له لان اخنوش هو من يتحكم في الفوسفاط وهو من سيتحكم في الغاز وهو من يتحكم في البحور المغربية كاملة وهو من يتحكم في الفلاحة وهو من يتحكم حتي في الهواء للاسنشاق الهوي نحن المغاربة فلا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
34 - karimos الاثنين 13 غشت 2018 - 14:49
تحيرني مثل هذه الأخبار التي تتكرر مند 15 عام وان شركة بريطانيا وجدت النفط في الجنوب والغاز في الشمال والنفط في اعماق البحر ووو..
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6
35 - Pilote الاثنين 13 غشت 2018 - 14:50
النفط والغاز سبب تعاسة معظم الدول المنتجة..فأينما وجد وجدت معه المشاكل والحروب والفقر والحكرة ...احسن حاجة يستثمرو في الانسان ..والى كان هناك غاز فليوجهوه للاكتفاء الذاتي وخدمة جيب المواطن والصناعات المحلية..
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3
36 - تاع من الاثنين 13 غشت 2018 - 14:52
كلام عجيب غريب أقرأ في بعض التعليقات على الثروة يحسبون أن الغاز غازهم وأن الفوسفاط فوسفاطهم !!! ويحسبون كم هو نصيبهم!!! أنتم (ما عندكم تا حاجة) قالها لكم الفاسي ما أنتم إلا مواطنين ؛ واضربو الطم.
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5
37 - خديجة الاثنين 13 غشت 2018 - 14:53
وماذا بعد؟لن يحصل شيء؛سيبقى أولادنا يموتون في عرض المحيطات محاولين العبور للضفة الأخرى.وسنبقى نحن يفترسنا الحنين لوطن اجبرونا على مفارقته.حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول استنزف طاقتنا وخيرات البلاد.
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3
38 - المزابيHD الاثنين 13 غشت 2018 - 14:54
ان كان الغاز سياتي لنا بالذل والعار مثلما وقع بالجزائر والخليج
فلا نريده
بل نريد غاز تظهر نعمته على المواطن قبل كل شئ والمواطن المغربي اصبح خبير في الاستثمار بسبب معاملاته الداخلية والخارجية الكثيرةوالمتنوعة وهو المواطن نفسه من سبني المغرب القوي
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-3
39 - التضليل والدهاء الاثنين 13 غشت 2018 - 14:54
والوهاد المخزن عمرو مايغير العقلية ديالو باقى كيتعامل مع الشعب بعقليته الغبية القديمة والأسطوانات المشروخة التى عثى عليها الزمن الشعب عاق وفاق وترقات عقليته ... وقتما رشقات ليهم إبداو إكدبو علينا راه هنا كاين الغاز وهنا كاين البيترول وهنا كاين الزعبول وغى قنبول فى قنبول لتخدير الشعب لحاجة فى نفس يعقوب تعبنا ومللنا من لفكم ودورانكم وكذبكم ونفاقكم ودهائكم ومكركم من أجل تضليل المواطن لتنفذوا أجنداتكم الجهنمية فى الخفاء وفى غفلة من ...
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4
40 - بن يوسف الاثنين 13 غشت 2018 - 15:00
ربما صحيح ربما لا لكن ما قامت به الجهات المسؤلة عين الصواب فلا يلدغ من نفس الحجر مؤمن مرتين فربما مازل الكل يتدكر بترول تلسينت الدي صرح به اعلى المسؤولين ليصبح في الاخير كدبة بيضاء لا بترول ولا هم يحزنون لنجد انفسنا ضحية خدعة الشركة المنقبة انداك التي جعلت المسؤولين يصرحون بوجود باكتشاف النفط بتلسينت فقط لتجعل اسهمها في البورصة ترتفع ليكتشف الباد ومن يقومون بتسيير امور ان الامر لا يعدو الا ان يكون خدعة انطلت على البلاد والعباد ولا احسب ان الخبر حتى في هده المرة بصحيح لان خبر كهدا لا يمكن ان يمر بهده ان يمر بهد الطريقة دون ان تقوم الدنيا دون ان تقعد خاصة من طرف البلد الجار الشقيق الدي لن يترك هدا الامر يحصل ببصاتة كما الشان بالنسبة للسعودية والسودان الدي ما ان يخرج من مشكل حتى يدخل الى اخر سوى ان السعودية تريد دالك لمنع هدا البلد من استغلال ترواته النفطية مخافة ان تنجرف وديان انهارها الى السودان ونفس الامر بالنسبة والجزائر والله اعلم بما تخفي النفوس
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0
41 - مصطفى عديدو الاثنين 13 غشت 2018 - 15:01
الله الدي يرزق طوبى للمغاربة راه بغينا التعليم والصحة والقضاء على النفاق وااكدب ان الوطن له رب يحميه
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4
42 - المهدي الاثنين 13 غشت 2018 - 15:02
استثمار مكتب امينة بنخضرا 27 مليون درهم اي 2 مليار و700 مليون سنتيم ! ما هذا ؟ قطاع استراتيجي بهذه الأهمية يستثمر فيه المغرب ما يعادل ثمن فيلا في حي كاليفورنيا .. ملايير انفقت للقمار على مونديال 26 والفتات يخصص للاستثمار البئيس في أهم قطاع تتسابق عليه الشركات العالمية .. لهذا ستحتكر الشركة البريطانية المخزون من الغاز لعقود طويلة وتترك لكم ما يناسب حجم مساهمتكم في التنقيب عنه ..
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3
43 - Youssef الاثنين 13 غشت 2018 - 15:05
هذا خبر غير مفرح للمغاربة ولن يكون الا سبب تعاستهم، فكما يعرف كل المغربة مثلا باعو كل السمك المغربي ب60 مليون اورو ،مع العلم ان اسبانيا تربح من السمك النغربي بعد تعليله وتصديره لكل أوربا على أساس سمك إسباني وتجني منه 8 مليار اورو وليس مليون بل مليار
ونفس الشيء سيفعلون مع الغاز سيبيعون البأر بابخس الاثمان مقابل عمولات لخدام الدولة وسيتم تحرير الغاز حتى يكون الشعب اول زبون لشركة الانجليزية التي تعمل من اجل ازدهار بلدها،
لكم الله أيها المغاربة
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1
44 - Samir oujda الاثنين 13 غشت 2018 - 15:07
كيضحكوا على الناس هذا زمان ملي خدامين فيه الناس عاد اليوم بغاو يورونا الغاز حتى قسموه بنتهم
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1
45 - HAMZA MAGHRIBI 7OR الاثنين 13 غشت 2018 - 15:10
هك سنصبح أغنياء؟ فقط للإشارة لماذا يتم إعطاء رخصة التنقيب لشركة أجنبية واللتي في موقعها الرسمي صورة للعلم المغربي بذون صحرآئه
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0
46 - بوتفليقة الاثنين 13 غشت 2018 - 15:10
هرمنا مت أجل هذه اللحظة التاريخية...كنا كنقولو غادي نموتوا و ماغاديش نحضروا عليها...لنكن متفائلين..ونتوما باركة من العدمية..و غادي نكول للنظام و الله وما خدمتوا بالقلب لا بقا فيكم شي حد من دابا 30 عام على أبعد تقدير..
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2
47 - حميد الاثنين 13 غشت 2018 - 15:11
اونا ما تفلت همزة هادي للقينا !!!!!!!!!
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1
48 - حلال المشاكل الاثنين 13 غشت 2018 - 15:12
المرجو أخذ الحيطة والحذر من وزارة المعادن التي تتواطأ لجعل المغاربة جهال بحجم ثرواتهم المعدنية والبترولية لأن العفاريت تأمرهم بذلك وأمنية بنخضرا هي رابط الوصل .
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49 - المفترس الاثنين 13 غشت 2018 - 15:15
رؤوس الفساد والنهب والافتراس في هذه البلاد يلتهمون ثرواتها وخيراتها بشراهة وفي صمت مطبق ولا تفضحهم الا الصحافة والتقارير الاجنبية والشعب مغيب ومخدر وسيضلون يفترسون ويلتهمون ما فوق الارض وما تحتها ويأكلون أخضرها ويابسها ما لم يوقفهم احد
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50 - Nichne الاثنين 13 غشت 2018 - 15:22
هل سيتوصل الشعب المقهور بحقه في ثرواته من الغا و البترول ؟ ام سيتم تغيير اسم مكتب بنخضرة الى مكتب شريف المحروقات ثم تحول عاءداته الى المدى كما حدث لباقي المكاتب و المؤسسات الريعية التي تم الاستلاء عليها و استثمرت اموالها في بلاد الغير بينما شعب الفقاقير المغربي يعاني الفقر و الجوع و العطش و الامية و الجهل و كل انواع الويلات و التهميش ، و كلما انتفض ضد الحرمان ووجه بالقمع و تهم الخيانة و الانفصال ثم خطابات من اعلى مستوى الفناها و نعرف محتواها قبل الالقاء ، خطابات مليءة بالوعود و النصاءح و الوصايا لكن الوقاع على الارض لا يتغير و لا يتحرك ايجابا قيد انملة .
شكرا هسبرس
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51 - mustafa outazari الاثنين 13 غشت 2018 - 15:26
هنتوما اسيادنا ه الفوسفاط ه السمك ه زدناكم الغاز ي الله العفاريت والاشباح والتماسيح باش متقولوش الشعب ديالكم زقرام معطكوم حتش مكان معطاكوم والو
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52 - Bourass الاثنين 13 غشت 2018 - 15:27
انصح الاخوة ان كنتم تفهمون اللغة الانجليزية ان تتفقدو البوابة الالكترونية لشركة ساوندانيرجي فجميع المعلومات متوفرة للمستتمرين والمهم جدا هو الاتفاقية مع المغرب لستغلال تندرارة سوف تجيدون امور خطيرة جدا
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