حلول "لارام" يرفضها الربابنة .. الطيارون يريدون تلبية مطالبهم كاملة

هسبريس ـ محمد لديب

لم يتأخر كثيرا رد الربابنة بشأن عرض إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية بتطبيق زيادة في أجورهم، على ثلاث مراحل وعلى مدى ثلاث سنوات، حيث أكد مصدر من جمعية الربابنة أنهم يرفضون هذا العرض ويتشبثون بتطبيق زيادة فورية وكاملة على أجورهم.

واعتبر مصدر من وسط الربابنة أن "موقف الجمعية كان واضحا ولن يتغير؛ فنحن نطالب بضرورة الإسراع برفع الأجور مع خفض ساعات العمل إلى المستويات القانونية التي ينص عليها القانون والاتفاق الذي ينظم العلاقة بيننا وبين الشركة"، يضيف المصدر نفسه.

واعتبر المتحدث، غير الراغب في نشر اسمه وصفته، أنه سبق لممثلي جمعية الربابنة أن أخبروا إدارة شركة "لارام" بأنهم لن ينتظروا موعد خروج البرنامج التعاقدي، الذي سيوقعه مسؤولو الخطوط الملكية مع الحكومة والذي يهدف إلى تأهيل الشركة وأسطولها الجوي.

ورفض مسؤول من شركة الخطوط الملكية الخوض في موقف الربابنة برفض أي جدولة زمنية للزيادة في الأجور؛ لكنه أكد في المقابل أن "الموقف الذي عبرت عنه الإدارة لممثلي جمعية الربابنة هو الموافقة على الزيادة، شرط تطبيقها على ثلاث مراحل لمدة ثلاث سنوات".

وتمر شركة الخطوط الملكية من أزمة حقيقية بسبب الحركة الاحتجاجية غير المباشرة التي يقودها مجموعة من الربابنة، والتي تسببت في إلغاء أو تأجيل 210 رحلات جوية، وتسببت في تكبيد خسائر مالية ضخمة لشركة "لارام" قدرت إلى حدود يوم أمس الأحد بأزيد من 410 ملايين درهم (41 مليارات سنتيم)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع نهاية الأسبوع ما قبل الماضي.

وحذّر خبير في قطاع النقل الجوي، شغل مناصب المسؤولية في شركة الخطوط الملكية لسنوات، من المصير المجهول الذي ينتظر "لارام" في حالة استمرار شد الحبل بين الشركة وربابنتها، حيث أكد أن هذه الدوامة قد تؤدي بالشركة إلى الإفلاس.

وقال الخبير في تصريح لهسبريس: "لقد توسمنا خيرا عندما وافقت الشركة على قبول مطالب الزيادة التي عبرت عنها جمعية الربابنة؛ لكن رفضها بهذه الطريقة يعني دخول الشركة إلى نفق مجهول، نظرا لعدم قدرتها على مراكمة الخسائر بسبب هذه الحركة".

يشار إلى أن عدد الزبناء الذين تضرروا بشكل مباشر من تكرار عمليات إلغاء الرحلات الجوية لشركة "لارام" تجاوز 36 ألف زبون مغربي وأجنبي؛ 53 في المائة منهم اضطروا إلى إلغاء حجوزاتهم لدى الناقل الجوي الوطني.