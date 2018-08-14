"الاتحاد للطيران" برحلات إضافية لخدمة موسم الحج

هسبريس من الرباط

أعلنت "الاتحاد للطيران" تسيير رحلات إضافية بين أبوظبي ومطاري جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لتيسّر حركة آلاف الحجاج القادمين من مختلف شبكة الوجهات العالمية لـ"الاتحاد للطيران".

وتعتزم "الاتحاد للطيران"، وفق بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تشغيل طائرات مخصصة لنقل الحجاج على رحلاتها الإضافية حتى 28 غشت 2018. وسوف تعمل هذه الرحلات غير المجدولة إلى جانب الرحلات المنتظمة المعتادة.

وتتصدر كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وباكستان وإندونيسيا وكوريا ونيجيريا قائمة الدول من حيث أعداد الحجاج الذين سيسافرون عبر شبكة وجهات "الاتحاد للطيران".

من جهته، صرح حارب مبارك المهيري، نائب أول لرئيس شؤون المبيعات في الاتحاد للطيران، قائلاً: "تحظى رحلة الحج بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، لكونه أحد أركان الإسلام الخمسة. ونعتز بدعمنا المستمر لحجاج بيت الله من خلال توفير باقة من الاستعدادات، على رأسها تسيير رحلات إضافية إلى مطار جدة والمدينة المنورة تصل إلى 16 رحلة إلى جانب رحلاتنا المجدولة المعتادة".

وأضاف حارب: "نشهد هذا العام زيادة بنسبة 17 في المائة في عدد المسافرين الحجاج مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نحرص في الاتحاد للطيران على تقديم أفضل تجربة لضيوفنا من الحجاج ومساعدتهم على أداء مناسكهم في سكينة واطمئنان".

وخصصت "الاتحاد للطيران" فريقا من العاملين في مطار أبوظبي الدولي لمساعدة الحجاج، مع توفير منافذ خاصة لإنهاء إجراءات سفرهم، وموظفين لإرشاد الحجاج القادمين من مختلف محطات شبكة وجهاتها العالمية وتسهيل إجراءاتهم.

أما في الأجواء فسيتم تجهيز الطائرات من أجل تسهيل الوضوء والإحرام، وتنبيه الركاب قبيل الوصول إلى الميقات. كما يمكن للحجاج الاستماع إلى آيات الذكر الحكيم عبر نظام الترفيه والاستفادة من نظام تحديد القبلة الموجود على متن الطائرة.

وعلى رحلة العودة من كلا الوجهتين، ستتيح الاتحاد للطيران للحجاج حمل عبوة بسعة 5 لترات من مياه زمزم مجاناً، سيتم التعامل معها بحرص وعناية.