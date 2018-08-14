24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصرع طفل غرقا في قناة للسقي بآيت اعميرة
- هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟
- فتح بحث قضائي مع متورط في نشر أخبار زائفة
- مغاربة في "تشابولات" إسبانيا .. حيثُ يتكسر الحلم الأوروبي
- البراهمة: "البيجيدي" يخدم السلطوية .. والخلل في السياسة الاقتصادية
قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية (5.00)
- تونس تقترب من المساواة في الإرث و''للذكر مثل حظ الأنثيين" - (112)
- هل يُرسل الملك محمد السادس وزراء في حكومة العثماني إلى السجن؟ - (94)
- بين الفتاوى والآراء .. "كريدي الحولي" يقسم بارزين في الحقل الديني - (83)
- هل ينْجحُ كولر في جمع الجزائر والمغرب حول طاولة واحدة؟ - (71)
- التحكم في مستوى المديونية يدفع العثماني إلى اتخاذ خيارات تقشفية - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية
عبر خوان خوسيه إمبردا، عمدة مدينة مليلية المحتلة، عن قلقه من قرار المغرب منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية نهاية الشهر الماضي، قائلا: "إنها ضربة قوية للاقتصاد المحلي، ستتكبد المدينة خسائر لا تقل عن 100 مليون أورو"، قبل أن يضيف: "أرى أنه إجراء ضار جدا باقتصاد المدينة".
واستغربت جريدة Elconfidencial الإسبانية صمت مدريد وعدم تعليقها على قرار إغلاق الرباط لممر العبور بشكل انفرادي، دون استشارة السلطات الإسبانية، معتبرة أن القرار يشل حركية المرور بالمنطقة، كما لفتت الانتباه إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مجموعة من السائقين العالقين على الحدود.
واستعجل خوان خوسيه إمبردا الحكومة الإسبانية التي يرأسها بدرو سانشيز، وبالخصوص وزارة الخارجية، اتخاذ الإجراءات الضرورة الفورية، معلقا: "على المسؤول الحكومي أن يأخذ الأمور بجدية أكبر في التعامل مع المغرب، لأن المشكل لا يرتبط فقط بالمعبر الحدودي..هناك مشكل الأطفال غير المصحوبين".
وأضاف المسؤول ذاته: "إذا كانت منطقة الأندلس طلبت مساعدتها لاحتواء 3000 طفل غير مرفوق، فبالمقارنة معنا، وضعنا أسوأ بكثير؛ فقط على رقعة لا تتجاوز 13 كلم مربع، لدينا 1000 طفل".
وعلاقة بالوضع الاقتصادي بالمدينة، قدم إنريكي ألكوبا، رئيس مصلحة رجال الأعمال في مليلية، معطيات ومعلومات تفيد بأن تبادل البضائع قل بنسبة %50، قائلا: "نتفهم أن السلطات الإسبانية تدافع عن مصالحنا، لأنه محكوم علينا أن نتفاهم مع جيراننا بالمغرب، ليس في الأمور التجارية فقط، ولكن يجب أن يشمل التفاهم كذلك المستوى الفلاحي، وقضايا الإرهاب والهجرة والقاصرين".
وفي سياق مرتبط قالت ماركاريتا لوبيز، رئيسة اتحاد أرباب العمل في مليلية المحتلة، حسب ما أوردته صحف محلية بالمدينة، أنها اندهشت لقرار جمارك معبر بني انصار منع استيراد البضائع عبر المعبر الحدودي، ابتداء من بداية الشهر الجاري؛ كما شددت على ضرورة النضال من أجل ألا تفقد المدينة هذه الحدود التجارية المعترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، قرارا لإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، ينص على منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، ويشجع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض %30 من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.
*صحافي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
لكن يجب مساعدة التجار الذين يعيشون من السلع الاسبانية عبر ممر مليلية.