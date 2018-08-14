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قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية

قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية
محمد ناجح*
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:00

عبر خوان خوسيه إمبردا، عمدة مدينة مليلية المحتلة، عن قلقه من قرار المغرب منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية نهاية الشهر الماضي، قائلا: "إنها ضربة قوية للاقتصاد المحلي، ستتكبد المدينة خسائر لا تقل عن 100 مليون أورو"، قبل أن يضيف: "أرى أنه إجراء ضار جدا باقتصاد المدينة".

واستغربت جريدة Elconfidencial الإسبانية صمت مدريد وعدم تعليقها على قرار إغلاق الرباط لممر العبور بشكل انفرادي، دون استشارة السلطات الإسبانية، معتبرة أن القرار يشل حركية المرور بالمنطقة، كما لفتت الانتباه إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مجموعة من السائقين العالقين على الحدود.

واستعجل خوان خوسيه إمبردا الحكومة الإسبانية التي يرأسها بدرو سانشيز، وبالخصوص وزارة الخارجية، اتخاذ الإجراءات الضرورة الفورية، معلقا: "على المسؤول الحكومي أن يأخذ الأمور بجدية أكبر في التعامل مع المغرب، لأن المشكل لا يرتبط فقط بالمعبر الحدودي..هناك مشكل الأطفال غير المصحوبين".

وأضاف المسؤول ذاته: "إذا كانت منطقة الأندلس طلبت مساعدتها لاحتواء 3000 طفل غير مرفوق، فبالمقارنة معنا، وضعنا أسوأ بكثير؛ فقط على رقعة لا تتجاوز 13 كلم مربع، لدينا 1000 طفل".

وعلاقة بالوضع الاقتصادي بالمدينة، قدم إنريكي ألكوبا، رئيس مصلحة رجال الأعمال في مليلية، معطيات ومعلومات تفيد بأن تبادل البضائع قل بنسبة %50، قائلا: "نتفهم أن السلطات الإسبانية تدافع عن مصالحنا، لأنه محكوم علينا أن نتفاهم مع جيراننا بالمغرب، ليس في الأمور التجارية فقط، ولكن يجب أن يشمل التفاهم كذلك المستوى الفلاحي، وقضايا الإرهاب والهجرة والقاصرين".

وفي سياق مرتبط قالت ماركاريتا لوبيز، رئيسة اتحاد أرباب العمل في مليلية المحتلة، حسب ما أوردته صحف محلية بالمدينة، أنها اندهشت لقرار جمارك معبر بني انصار منع استيراد البضائع عبر المعبر الحدودي، ابتداء من بداية الشهر الجاري؛ كما شددت على ضرورة النضال من أجل ألا تفقد المدينة هذه الحدود التجارية المعترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، قرارا لإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، ينص على منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، ويشجع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض %30 من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - boutahar mohammed الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:12
الخسارة هي لي راه فيها الشعب لي فالقرى لا ضوء لا ماء لا صبيطارت لا تعليم الخ...
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2 - معاذ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:14
اسبانيا ظلمت المغرب باحتلالها لسبتة و مليلية و الجزر الجعفرية . و المغرب الان يأخد بتاره بهذا القرار. عاش المغرب...
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7
3 - Hamid الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:17
لا أتفق بتاتا مع القرار المغربي. الضحية الأولى هم المغاربة الذين يتاجرون مع مليليه. لأنه ليست لدينا دولة و المغرب متخبط في الفساد فإن المتنفس الوحيد هو التجارة مع اسبانيا.
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-7
4 - عزيز الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:18
يجب غلقها حتى يقطع النفس على الا سبان. ثم يقف الاستهتار و اذلال المغاربة. انها معبر ذُل لكل مغربي. و بذلك ربما يهجر الإسبان الى بلدهم الأصلي و تعود المدينة للمغرب! مجرد حلم مع البزناسة و المنافقين
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10
5 - farid الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:18
قرار ذكي و جريء من المغرب.
لكن يجب مساعدة التجار الذين يعيشون من السلع الاسبانية عبر ممر مليلية.
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11
6 - المغربي الحر الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:18
يجب محاربة التهريب لأنه مضر بالاقتصاد الوطني و الإسبان يستفيدون من خلاله من أموال كثيرة بدون وجه حق و يكبدون المغرب خسائر مالية فادحة. دعم التجارة مع إسبانيا عبر ميناء بني انصار فيه فائدة اقتصادية للمغرب و لاقليم الناضور و من أراد الاتجار في البضائع الإسبانية فليفعل ذلك عبر ميناء بني انصار و هناك حوافز و تخفيضات جمركية مهمة جدا.
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5
7 - خليلوفيتش الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:18
ارا غير مايكونش قرار إبتزازي ويلا كان قرار في صالح المواطن فمرحبا و إن لم يكن كذلك فهو يخدم مصالح كبار القوم فستضغط مدريد على الرباط و ترجع المياه إلى مجاريها بحال ديما. مليلية و سبتة ورقة ضغط تستعملها الرباط لقضاء حاجتها من أوربا و تكون مدريد هي المحامي
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4
8 - شيئ من الكرامة الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:19
رغم جهلي بدوافع هدا القرار لكنني ؤومن إيمانا تاما بمقولة (عزها تعزك)
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5
9 - Rachdi الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:22
إنه لقرار شجاع من الدولة المغربية واتمنى أن يستمر حتى إغلاق كل المعابر الحدودية لسبتة ومليلية السليبتين. والمطالبة باسترجاع المدينتين علنا من إسبانيا. ماضاع حق وراءه طالب
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4
10 - فهودي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:23
الشجاعة تتحلى بطرد المحتل وتحرير سبتة ومليلة وبقية الجزر الصغيرة الثمانية.
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11 - مراقب الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:23
غريب امر هؤلاء المستعمرين . يطالبون بكبح تدفق اخواننا الافارقة اليهم و في نفس الوقت يطلبون بتيسير عبور البضائع الى المغرب حتىً لا يتضرر اقتصادهم و لا خرج في تضرر اقتصادنا
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12 - المحجوب الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:23
المتضررون الحقيقيون من هذا الاجراء بالاساس هم أهل منطقة الناظور الذين يقتاتون ويعيشون بواسطة التجارة عبر معبر مليلية الذي بواسطته ينتعس اقتصاد المنطقة الذي ليس له اي بديل، الاسبان لهم الضمان الاجتماعي ومختلف المساعدات والسؤال اذن ماذا قدمت الدولة المغربية للمتضررين المغاربة من هذا الاجراء؟ لا شيء طبعا.
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