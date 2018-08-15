حزب "معك سبتة" يطلب استجماع أموال المغاربة

هسبريس من الرباط

دعا حزب "Contigo ceuta" (معك سبتة) إلى اعتماد نشاط مصرفي عادي، على مستوى المغاربة وشركات المملكة، بعد أن أصبحت بنوك المدينة لا تقبل تسلم مبالغ نقدية كبيرة إلا عن طريق التحويلات البنكية أو بطاقات الائتمان.

ودعا بلاغ صادر عن الحزب ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لهذا الوضع بالاتفاق بين الحكومة المغربية وحكومة سبتة المحلية.

وأوضح البلاغ أن "مدينة سبتة معروفة تاريخيا بتعاملاتها النقدية مع التجار المغاربة، وهي حاضرة ذات طابع خاص جدا"، مضيفا أن "المغرب بحاجة إلى سبتة، وسبتة بحاجة إلى المغرب".

من جهتها، كانت كونفدرالية مقاولات سبتة قد أشارت إلى أن التعامل عن طريق التحويلات البنكية أو بطاقات الأداء مستحيل، وطالبت السلطات المالية بمدريد بأن تتدخل لحل هذا الإشكال.

كما أعلنت الجهة ذاتها عزمها تنظيم وقفة احتجاجية رفضا للقرارات المالية الأخيرة.