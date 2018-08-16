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الرئيسية | مال وأعمال | الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع 25.6 % بالمملكة

الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع 25.6 % بالمملكة

الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع 25.6 % بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 16 غشت 2018 - 17:14

أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 12.6 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، وذلك بانخفاض نسبته 25.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى تراجع المداخيل (ناقص 2.55 مليار درهم) وتضاعف النفقات (زائد 1.77مليار درهم).

وأضاف مكتب الصرف أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 27.58 مليار درهم، برسم الأشهر السبعة الأولى من 2018 بارتفاع نسبته 8.4 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2017، حيث تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع المداخيل بـنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 38.29 مليار درهم، وهي أهم من النفقات (زائد 11.6 في المائة لتبلغ 10.71 مليار درهم).

وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد بلغت 37.61 مليار درهم مقابل 35,70 مليار درهم عند متم يوليوز 2017، أي بتحسن بلغت نسبته 5.3 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ملاحظ الخميس 16 غشت 2018 - 17:34
وأين هي 60 مليار أورو التي اشترى بها الأوربيون ثرواثنا البحرية ؟
أما بخصوص النفقات، فالكل يعرف ان جلها ينفق لشراء المواد البترولية " الجاهزة" : كزوال و بنزين. لو كانت مصفاة لاسمير تعمل ما كانت النفقات تصل إلى هاذا الحد .
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0
2 - عبدالله الخميس 16 غشت 2018 - 17:41
ماكاينش الاحساس بالأمن احنا أولاد البلاد وكنخافو في الخروج والدخول وحتى ادخل بيوتنا الكريساج والتشرميل وقطاع الطرق في باب المنزل فما بالك في المستثمر تلقايه خايف على حياتو قبل فلوسو
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14
3 - من فرنسا الخميس 16 غشت 2018 - 17:41
منذ الاستقلال ونحن نتعتمد على الاستثمار الأجنبي.متى سوف نعتمد على أنفسنا ؟
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8
4 - مقاطع الخميس 16 غشت 2018 - 17:43
من نتائج عدم وجود مجلس للمنافسة يشتغل بشكل مستقل. الشركات المقاطعة قد تكون منصفة في ثمن منتوجاتها و قد لا تكون، لكن لا أحد يمكنه الجزم و إقناع المواطن بالتوقف عن المقاطعة إن كانت الشركات مظلومة، أو فضح تلك الشركات أمام الرأي العام إن كانت ظالمة. الشعب لا يثق فيما تقوله الحكومة، فتصير الشركات التي تشتغل في المغرب تحت رحمة الحملات الفيسبوكية العشوائية و المبنية على الشائعات، مما يجعل الشركات تخشى من الاستثمار في المغرب. أهم ما تبحث عنه الشركات الجادة هو الشفافية و استقلال القضاء و توافر أساليب التحكيم النزيه بين المتخاصمين و الحماية من الاحتكار و الممارسات غير النزيهة، و أول خطوة نحو ذلك هو تعيين مجلس للمنافسة.
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