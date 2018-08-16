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كُتّاب وآراء
الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع 25.6 % بالمملكة
أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 12.6 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، وذلك بانخفاض نسبته 25.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى تراجع المداخيل (ناقص 2.55 مليار درهم) وتضاعف النفقات (زائد 1.77مليار درهم).
وأضاف مكتب الصرف أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 27.58 مليار درهم، برسم الأشهر السبعة الأولى من 2018 بارتفاع نسبته 8.4 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2017، حيث تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع المداخيل بـنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 38.29 مليار درهم، وهي أهم من النفقات (زائد 11.6 في المائة لتبلغ 10.71 مليار درهم).
وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد بلغت 37.61 مليار درهم مقابل 35,70 مليار درهم عند متم يوليوز 2017، أي بتحسن بلغت نسبته 5.3 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
أما بخصوص النفقات، فالكل يعرف ان جلها ينفق لشراء المواد البترولية " الجاهزة" : كزوال و بنزين. لو كانت مصفاة لاسمير تعمل ما كانت النفقات تصل إلى هاذا الحد .