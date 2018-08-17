فائض التجارة يعادل 22.5 ملايير في منطقة اليورو

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت منطقة اليورو فائضا في تجارة السلع مع بقية دول العالم قدره 22 مليار و500 مليون يورو في يونيو الماضي، مقابل الفائض الذي سجلته في الشهر نفسه من عام 2017 والذي تخطى 25 مليار و700 مليون يورو، حسب ما أفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي.

وبلغ إجمالي الصادرات 198 مليار و600 مليون يورو، بزيادة عن ما كانت عليه في يونيو 2017 بنسبة 5.7%، في حين بلغت الواردات 176 مليار و100 مليون يورو بزيادة قدرها 8.6%، وفقا للبيان الصادر عن "يوروستات".

وبلغت تجارة السلع في يونيو، بين دول الاتحاد الأوروبي الـ19 الذين يتعاملون باليورو، 170 مليارا و700 مليون يورو، بزيادة 7.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

كما سجلت تجارة السلع في منطقة اليورو فائضا قدره 100 مليار و700 مليون يورو بين يناير ويونيو 2018، مقارنة بـ103 مليار و700 مليون يورو مسجلة في الفترة نفسها من عام 2017.

من جانبه، سجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضا في تجارته الدولية للسلع مع بقية دول العالم بقيمة 6 مليار و900 مليون يورو في شهر يونيو، مقارنة بـ6 مليار و600 مليون يورو في الشهر نفسه من العام السابق.