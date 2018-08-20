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فولكس فاغن" تستدعي 700 ألف سيارة للفحص
الاثنين 20 غشت 2018 - 18:39
أعلنت مجموعة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات اليوم عن استدعاء نحو 700 ألف سيارة للفحص من طرازي تيجوان وتوران.
وجاء القرار لفحص دائرة الكهرباء بالسقف لأنها قد تؤدي لانقطاع في دوائر التيار في حال وجود رطوبة.
وجرى استدعاء 50 ألف سيارة للفحص في ألمانيا وحدها.
وكشفت الشركة أن المشكلة تؤثر على سيارات الجيل الجديد التي صنعت حتى الخامس من يوليوز الماضي.
وتدرس الشركة حاليا حلا للمشكلة، وفقا لمتحدثها.
ورغم المشكلة، تعتبر الشركة أن المستخدمين سيمكنهم مواصلة استخدام سياراتهم أثناء إجراء الاصلاحات الضرورية.