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الرئيسية | مال وأعمال | الملك يدعو إلى تدابير ومبادرات لمحاربة البطالة وتشغيل الشباب

الملك يدعو إلى تدابير ومبادرات لمحاربة البطالة وتشغيل الشباب

الملك يدعو إلى تدابير ومبادرات لمحاربة البطالة وتشغيل الشباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 غشت 2018 - 21:48

دعا الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، الحكومة إلى اتخاذ تدابير ومبادرات لمحاربة البطالة وتشغيل الشباب في أقرب الآجال.

وقال الملك في خطاب إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، "ها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد"، معتبرا أنه "لا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل ..."

وزاد الجالس على عرش المملكة، بالقول: "غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب، تبقى مرتفعة. فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم. والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري" مضيفا أنه "رغم المجهودات المبذولة، والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه، الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين".

واعتبر الملك في خطاب 20 غشت، أنه "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة".

ودعا الملك في الخطاب ذاته الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، تهدف على الخصوص إلى القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، مع تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل.

كما دعا الملك إلى إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني، إضافة إلى اعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.

وبموازاة ذلك، دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني، مع وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.

إضافة إلى وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.

ودعا الملك كذلك إلى وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. إن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - توفيق المكناسي الاثنين 20 غشت 2018 - 21:54
للمغرب مشكل واحد: الشْفَارة
لهذا المشكل حل واحد: لي حصل يدخل للحبس.
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112
2 - أبو طاگاز الاثنين 20 غشت 2018 - 21:54
الكل يدعو و يطالب.. و من سينفذ يا ترى ؟
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125
3 - عبدالرحمان الاثنين 20 غشت 2018 - 21:56
بغينا لبلادنا غير الخير و الهنا
وااله يهدي المسؤولين راه حشوما كلها يجر لجيهتو و يخليو الشباب يضيع
والشباب يدير شويا عقلو و الله يسهل عليهم
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40
4 - معاذ الاثنين 20 غشت 2018 - 21:57
الاهتمام بالشباب أمر ضروري . لانهم عماد الامة و ركيزته. لكن وجب من الحكومة ان تهتم بباقي فئات المجتمع....
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34
5 - ولد خريبكة الاثنين 20 غشت 2018 - 21:58
الملك ماكرهش يكون عندو شعب بحال اسبانيا و بريطانيا حيث يسود الملك ولا يحكم...و لكنه القدر عندو شعب مغربي صعيب تغلب عليه عقلية با كبور.....الذكاء في سبيل تحراميات....ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
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-52
6 - فاضل الاثنين 20 غشت 2018 - 21:58
لقد حدّثنا التاريخ أَنّ ثورةَ الملك والشعب كانت ضدّ المُحتلِّين الأجانب، الذين احتلوا الوطن؛ مِن أجْل استغلالِ خيراته، واستِعْبادِ أهله!

وظن الشعب المغربي، أنّه بعد الاستقلال، سينعم بالحرية والرفاهية والاطمئنان، والتقدم والازدهار!

وبعد خروج المُحتل مِن أرضنا، حدّدَثْنا الأيام أنّ أعداءنا الحقيقيين هم أولئك المُحْتالُون، الذين يستغلون النُّفوذَ والمناصِب، ويستأثرون بالخيراتِ ويَروْنها مكاسِب، ويتفنَّنُون في عرقلة التنمية وقبرِ المطالب!

ومعرفة العدوّ الحقيقي هي بداية الطريق للتغيير والتجديد، وفتح باب التفاؤل والأمل!

قال الشاعر:
يعيشُ بالأملِ الإِنسانُ فهو إِذا
أضَاعَه زالَ عنه السعي والعملُ!
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52
7 - Nabil de lyon الاثنين 20 غشت 2018 - 21:58
A chaque fois il nous dit le même discours et rien n'avance dans ce pays......c'est décevant
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51
8 - موطن الاثنين 20 غشت 2018 - 22:00
خطة مكافحة البطالة تبقى ضبابة وغير مجدية
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45
9 - hassia الاثنين 20 غشت 2018 - 22:02
خطاب يرصد الواقع والكرة بين أرجل الحكومة
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-32
10 - أبو طاگاز الاثنين 20 غشت 2018 - 22:06
الكل يدعو و يطالب.. و من سينفذ يا ترى؟
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37
11 - موحا الاثنين 20 غشت 2018 - 22:06
من مهاجر
رغم ان امكانياتنا في المغرب متواضعة ..الا ان وسعنا
هو تمني الخير للمغر شعبا و ملكا .
وعيد مبارك
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-11
12 - المعيقلي الاثنين 20 غشت 2018 - 22:07
صحيح يجب الاهتمام بالشباب لانه هو ركيزة المستقبل كما نلاحظ شباب وشابات حازوا على الباكالوريا بميزة حسن وحسن جدا لم يساعدهم الحظ في اجتياز مباربات التوظيف في حين اخرين تمكنوا رغم لديهم ميزة مقبول فهم تسطى المرجوا من المسؤولين ان يتقوا الله في هدا البلد.
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7
13 - adil الاثنين 20 غشت 2018 - 22:09
لا يكفي الدعوات والخطابات يجب المحاسبة والسجن إذا تبت تلاعب بالمال العام انتهى
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25
14 - امازيغ سوسي الاثنين 20 غشت 2018 - 22:09
الملك لا يدعو ولا يطالب ولا يقترح .الملك يامر ويسهر على تنفيد الاوامر . ما بقينا فاهمين والو . من يحكم حقيقة المغرب ؟
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22
15 - yakoubi الاثنين 20 غشت 2018 - 22:10
استمعت للخطاب بتمعن لكن خاب ظني لأنني كنت انتظر من الملك قرارات مصيريه وشجاعه من أجل الإصلاح ومتابعه المفسدين في عده قضايا واحالتهم علي القضاء لانني الاحظ بأن الوضع أصبح لايطاق وتراجع علي جميع المستويات اما الحكومه فهي غير موجوده إطلاقا اللهما اليوسفي ولا هادو!!؟؟
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20
16 - برق الليل الاثنين 20 غشت 2018 - 22:11
الخطاب السامي خطاب مسؤول ونقطة انفراج يجب ان نعتمده كخريطة طريق بجدية متناهية وتفاني
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-13
17 - سعيد الاثنين 20 غشت 2018 - 22:11
نرجوا من صاحب الجلالة أن يقرب منه من يتكلم باسم الشباب، و من تتوفر فيهم النزاهة و التجرد من اي انتماء سياسي ،و حبدا لو كلف ولي العهد بهاذه المهمة فهو أقرب إلى فهم مشاكل و طموحات الشباب ، أما غير ذالك فمجرد تقارير و خلاصات (الشياب ) من من لهم مآرب أخرى ،،،،،،،
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-5
18 - Simmo الاثنين 20 غشت 2018 - 22:12
الملك يدعو والحكومة تدعو ويدعون لمن . الكل سيبقى حبرى على ورق وسنجد المحللين يبشرون بالخطاب ولحد الساعة لا تقدم لا عام لا صحة لا تنمية لا شغل.بل فقط يدعو ويدعو من.
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11
19 - مغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 22:12
ما فيها باس الا نقى ااحكومة والمسؤولين الذين توارثوا اامقاعد و المسؤوليات.
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6
20 - الزايغ الاثنين 20 غشت 2018 - 22:17
مستعد ان امنح حياتي لوطني...مستعد ان اعمل مجانا لبنائه. لان الوطنية احساس لايشعر بها الا من احتك بشعوب اخرى.
لكم ان تتخيلوا مدى الشعور بالدونية في بلدان الاخرين.
لكم ان تتصوروا الحرقة والالم الذي يشعر به الانسان عندما يشار اليه بالاجنبي.
كافحوا كل من موقعه...كفى من الانانية وحب الذات وتكديس الاموال.
اناشدك يا ملكنا ضاعف جهودك وشجع كل غيور على الوطن.ووبخ واقمع كل كسول وغشاش.
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-4
21 - Hooollandddddddssss الاثنين 20 غشت 2018 - 22:17
انهم لا يسمعون مهما قلت ونصحت
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-1
22 - iyad الاثنين 20 غشت 2018 - 22:18
نريد العلاج الإجباري والتعليم الاجباري و التشغيل الإجباري والامن الاجباري و الوعي الاجباري
و العدل الإجباري....
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4
23 - متتبع 01 الاثنين 20 غشت 2018 - 22:24
الاهتمام بالشباب كفيل بانتشال كافة مظاهر الإجرام و الانحراف، و في نفس الوقت سيمكن من تعزيز الروح الوطنية و القيم الكونية لدى جميع المواطنين.
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0
24 - مؤمن بالله ولست بمواطن الاثنين 20 غشت 2018 - 22:25
تدابير من أجل الشباب بتدريسهم(علما نافعا) وبتكوينهم وتشغيلهم أم بتجنيدهم وإضاعة زمن من حياتهم مجانا دون مقابل والعودة بهم لزمن العمل المجاني بدعوى التطوع والتبرع الإجباري لضخ موارد في اقتصادكم الربوي الفاشل؟
فهل تعولون على السلاح لترقيع فشل سياسات الكذب والبهتان؟
بالمقابل ، يتم إطلاق سراح ذوي السوابق الذين لا قرار لتأطيرهم سوى تشغيلهم ك"مقدمية"..!!
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