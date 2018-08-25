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الرئيسية | مال وأعمال | عجز الميزانية يفوق 20 مليار درهم في المغرب

عجز الميزانية يفوق 20 مليار درهم في المغرب

عجز الميزانية يفوق 20 مليار درهم في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 25 غشت 2018 - 09:55

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20.2 مليار درهم نهاية يوليوز 2018، مقابل 18.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي ب 15.9 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة .

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 158.9 مليار درهم مقابل 133,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2017، بزيادة نسبتها 18.8 في المائة، بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة.

وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذه الدفعة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة ، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 202.1 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.5 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 2.2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بناقص 1.8 في المائة.

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه بخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.7 في المئة لتبلغ 180.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2018 ، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 27 بالمائة، المقرون بارتفاع نفقات التسيير بـ 2.9 في المائة ونفقات الاستثمار بزائد 3.1 في المائة.

وذكر المصدر أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 307.5 مليار درهم متم يوليوز 2018، لتمثل نسبة 58 في المائة مقابل 57 في المائة متم يوليوز 2017.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 42.9 في المائة لسداد الدين الأساسي (17.7 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,9 في المائة (17,8 مليار درهم مقابل 17,7 مليار درهم).

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 50 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 12 مليار درهم، والعائدات بلغت 447 مليون درهم برسم هبات من دول الخليج.

وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 67.4 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 26.3 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـ 1.1 مليار درهم.

وأضافت الخزينة العامة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا ل 17.3 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا ب6.7 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2.2 مليار درهم مقابل 1,2 مليار درهم متم يوليوز 2017 ، بارتفاع نسبته 81 في المئة ، مضيفة أن المصاريف بلغت 764 مليون درهم مقابل 913 مليون درهم سنة قبلها ، وذلك بانخفاض نسبته 16.3 في المئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - باحث عن الحقيقة السبت 25 غشت 2018 - 10:14
كل صنادق الدولة افلست ، بالامس كنا امام افلاس صندوق المعاشات الذي لم يوجد له حل الى الان ، واليوم نحن امام افلاس صندوق التضامن الاجتماعي وهو اكبر صندوق اجتماعي وامام عجز ميزاني كبير وخطير وامام ندرة مياه رهيب ..وغدا يعلم الله . المغرب يتجه الى مستقبل غامض وخطير . الاكيد ان مسؤولي الدولة واصحاب الملايير يعلمون تفاصيل هذه الخطورة واكيد انهم اتخذوا اجراءاتهم الاحتياطية لهم ولابنائهم والشعب مقلوبة عليه القفة وهو من سيجوع
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10
2 - Kamal Deutschland السبت 25 غشت 2018 - 10:22
أنا كنتعجب أصلا ملي كنسمع عجز الميزانية،السرقة اليومية للمال العام بشكل يومي وخصوصا من طرف البرلمانيين والجماعات المحلية،خاص متكونش ميزانية أصلا.كلشي كيسرق وباز حتى هاد البلاد غادة.
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11
3 - مواطن غيور السبت 25 غشت 2018 - 10:33
صراحة لحدود اللحظة انا لم افهم السبب وراء تسجيل هدا العجز رغم ان الحكومة قامت بالغاء الدعم على مجموعة من المواد الاستهلاكية (صندوق المقاصة ) حيث انهم كانوا يهللون بان دلك يتقل كاهل ميزانية الدولة .ارتفاع اسعار جميع المنتجات بدون استتناء. ارتفاع الضراءب ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء الصالح لشرب .ارتفاع مساهمات الموظفين في صندوق التفاعد. او زيد او زيد......كل هدا ساهم بشكل او باخر في ارتفاع خزينة الدولة اين هي النفقات التي تسببت في هدا العجز
سؤالي هنا : ماهو السبب وراء هدا العجز ؟؟؟؟ هل هو ارتفاع اجور الموظفين الكبار ؟ هل هو ارتفاع نفقات ممتلي الامة؟ هل هو نهب المال العام ؟هل دلك راجع الى سوء التدبير والتسيير ؟ هل داك راجع الى التهرب الضريبي بالنسبة لكبار رجال الاعمال..............
**-لمادا لا يتم طرح هدا السؤال على الهواء مباشرة على المسؤولين عن تدبير الشان العام ولنتبين مكامن الخطا. اد لايكفي ان نعطي تقارير عن عجز الميزانية بل يجب ان نعرف السبب لا ن النفقات تفوق بكتير المداخيل
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4
4 - علولة السبت 25 غشت 2018 - 10:34
نهبها البرلمانيون والوزراء وكتاب الدولة فلا أذن لمن تنادي
البنوك اموالها ذهبت الى سويسرا وخدام الدولة يريدون تقاعد للأبد والنواب أيتام لا احد يتكلم عنهم
اللهم ارزقني بجواز اسافر لأرى الحياة لأنني من الأموات حتى الان
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3
5 - شوف سكت السبت 25 غشت 2018 - 10:35
جشع سارقي المال العام أدى الى افلاس لاسامير ثم صندوق المقاصة و صندوق التقاعد و الان جاء الدور على البلد باكمله
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2
6 - omar السبت 25 غشت 2018 - 10:40
بمعنى فلوس اللبن داهوم زعطوط
35 مليار ديال صندوق المقاصة اللي زعما نكولو وفرها بن زيدان للدولة طارت وما نفعات المواطن فوالو

والأدهى والأمر أن العجز غادي وكايتزاد
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7 - Femme السبت 25 غشت 2018 - 10:41
Il suffit que le Maroc a le budget pour le service militaire obligatoire? tout le reste n'a pas d'importance…………
L3AM ZIN A LALAD
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8 - كونيتو السبت 25 غشت 2018 - 10:42
اللهم زد وبارك داك شي اللي كانتمناو ليهم ان شاء الله جاي في الطريق.ماداموا لم يفكروا في هده الامة المقهورة.
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