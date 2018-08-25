وجهة أكادير تسجل نصف مليون ليلة سياحية

هسبريس - و.م.ع

بلغ مجموع الليالي السياحية المسجلة في مختلف الفنادق والإقامات والنوادي السياحية المصنفة في أكادير خلال شهر يوليوز من السنة الجارية 626 ألف و 311 ليلة ، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 19.94 في المائة ، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي بلغ فيها عدد ليالي المبيت 522 ألف و 178 ليلة.

وتشير المعطيات الصادرة على المجلس الجهوي للسياحة بأكاديرـ سوس ماسة ، أن السياح المغاربة الوافدين على أكادير من مختلف جهات المملكة حققوا أكبر عدد من ليالي المبيت في هذه الوجهة وذلك بمجموع 195 ألف و 907 ليال ، مقابل 167 ألف و 195 ليلة في شهر يوليوز 2017 ، ( ارتفاع بمعدل 17.17 في المائة).

وتأتي في الرتبة الثانية الليالي المحسوبة على السياح القادمين من ألمانيا والتي بلغت 97 ألف و 112 ليلة ، مقابل 73 ألف و 583 ليلة في يوليوز 2017 ،( تحسن بمعدل 31.98 في المائة)، متبوعة في الصف الثالث بالليالي التي قضاها السياح الوافدون من فرنسا ، والتي عرفت بدورها تحسنا بمعدل 19.28 في المائة حيث بلغت في المجموع 86 ألف و 608 ليال، مقابل 72 ألف و 607 ليال في يوليوز 2017.

وجاء السياح الوافدون من إنجلترا على مدينة أكادير في الرتبة الرابعة من حيث عدد ليالي المبيت المسجلة في هذه الوجهة خلال شهر يوليوز الماضي ، وذلك بمجموع 62 ألف و 531 ليلة ، مقابل 55 ألف و 711 ليلة في يوليوز من السنة الماضية ، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 24 ر12 في المائة.

وقد سجل أكبر عدد من ليالي المبيت في وجهة أكادير خلال يوليوز 2018 في النوادي السياحية المصنفة وذلك بمجموع 173 ألف و 657 ليلة ، تليها في الرتبة الثانية الفنادق المصنفة ضمن فئة أربع نجوم ، والتي سجلت 136 ألف و 462 ليلة ، ثم الإقامات السياحية المصنفة في الرتبة الثالثة بمجموع 110 آلاف و 200 ليلة سياحية.

وسجل معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال شهر يوليوز 2018 نسبة 66.71 في المائة ، مقابل 60.40 في المائة في شهر يوليوز 2017.