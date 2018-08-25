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كُتّاب وآراء
وجهة أكادير تسجل نصف مليون ليلة سياحية
بلغ مجموع الليالي السياحية المسجلة في مختلف الفنادق والإقامات والنوادي السياحية المصنفة في أكادير خلال شهر يوليوز من السنة الجارية 626 ألف و 311 ليلة ، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 19.94 في المائة ، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي بلغ فيها عدد ليالي المبيت 522 ألف و 178 ليلة.
وتشير المعطيات الصادرة على المجلس الجهوي للسياحة بأكاديرـ سوس ماسة ، أن السياح المغاربة الوافدين على أكادير من مختلف جهات المملكة حققوا أكبر عدد من ليالي المبيت في هذه الوجهة وذلك بمجموع 195 ألف و 907 ليال ، مقابل 167 ألف و 195 ليلة في شهر يوليوز 2017 ، ( ارتفاع بمعدل 17.17 في المائة).
وتأتي في الرتبة الثانية الليالي المحسوبة على السياح القادمين من ألمانيا والتي بلغت 97 ألف و 112 ليلة ، مقابل 73 ألف و 583 ليلة في يوليوز 2017 ،( تحسن بمعدل 31.98 في المائة)، متبوعة في الصف الثالث بالليالي التي قضاها السياح الوافدون من فرنسا ، والتي عرفت بدورها تحسنا بمعدل 19.28 في المائة حيث بلغت في المجموع 86 ألف و 608 ليال، مقابل 72 ألف و 607 ليال في يوليوز 2017.
وجاء السياح الوافدون من إنجلترا على مدينة أكادير في الرتبة الرابعة من حيث عدد ليالي المبيت المسجلة في هذه الوجهة خلال شهر يوليوز الماضي ، وذلك بمجموع 62 ألف و 531 ليلة ، مقابل 55 ألف و 711 ليلة في يوليوز من السنة الماضية ، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 24 ر12 في المائة.
وقد سجل أكبر عدد من ليالي المبيت في وجهة أكادير خلال يوليوز 2018 في النوادي السياحية المصنفة وذلك بمجموع 173 ألف و 657 ليلة ، تليها في الرتبة الثانية الفنادق المصنفة ضمن فئة أربع نجوم ، والتي سجلت 136 ألف و 462 ليلة ، ثم الإقامات السياحية المصنفة في الرتبة الثالثة بمجموع 110 آلاف و 200 ليلة سياحية.
وسجل معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال شهر يوليوز 2018 نسبة 66.71 في المائة ، مقابل 60.40 في المائة في شهر يوليوز 2017.