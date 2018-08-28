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الرئيسية | مال وأعمال | بنك المغرب يحذر من محتوى رسالة نصيّة احتيالية

بنك المغرب يحذر من محتوى رسالة نصيّة احتيالية

بنك المغرب يحذر من محتوى رسالة نصيّة احتيالية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 17:45

أكد بنك المغرب تجرده من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى رسالة تم بعثها إلى عدد من الهواتف المحمولة وتدعو "من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537,00 درهم من بنك المغرب".

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه "علم لدى بنك المغرب أن رسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة (..) تدعو المتوصلين بها إلى الدخول إلى العنوان الالكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في لوائح المستحقين لهذه المبالغ".

وحرص بنك المغرب على التأكيد أنه "لا يمكن أن يكون مصدرا لهذه الرسالة" ونفى كل علاقة بمحتواها وبمرسليها.

وعلى هذا الأساس، شدد البنك على أنه "يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة، من جهة، وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الالكتروني المشار إليه، من جهة أخرى"، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل في إطار القوانين الجاري بها العمل.

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