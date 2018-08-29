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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو

الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو

الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 غشت 2018 - 09:35

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,3 في المائة أمام الأورو، ما بين 16 و 17 غشت 2018.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 غشت الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 224,7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 7 بالمائة على أساس سنوي.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 81,8 مليار درهم، من بينها 79 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,8 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف أنه خلال الفترة من 16 إلى 22 غشت، استقر المعدل البنكي في نسبة 2,33 بالمائة، في حين بلغ حجم المبادلات 1,7 مليار درهم بعد 3,8 مليار درهم قبل أسبوع.

وبخصوص مؤشرات البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" ارتفع بنسبة 0,9 في المائة ما بين 15 و 17 غشت، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 5,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بحجم المبادلات المحققة خلال يومي 16 و 17 غشت، فقد بلغ 52,8 مليون درهم كمتوسط يومي وتمت غالبيتها بالسوق المركزية.

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