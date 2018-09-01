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الرئيسية | مال وأعمال | توظيف مالي لـ3.3 مليار درهم من فائض الخزينة

توظيف مالي لـ3.3 مليار درهم من فائض الخزينة

توظيف مالي لـ3.3 مليار درهم من فائض الخزينة
هسبريس - و.م.ع
السبت 01 شتنبر 2018 - 04:49

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الجمعة، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة لمدة 10 أيام لمبلغ إجمالي قدره 3.3 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن العملية الأولى تهم توظيفا ماليا لمبلغ 3.1 مليار درهم بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2.26 في المائة.

وأضافت أن العملية الثانية تهم توظيف مبلغ 200 مليون درهم بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2.25 في المائة.

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