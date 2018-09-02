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الرئيسية | مال وأعمال | إنتاج الشمندر السكري يرتفع في منطقة الغرب

إنتاج الشمندر السكري يرتفع في منطقة الغرب

إنتاج الشمندر السكري يرتفع في منطقة الغرب
هسبريس - محمد لديب
الأحد 02 شتنبر 2018 - 09:36

نجح المزارعون بمنطقة الغرب في رفع مستوى مردودية زراعة الشمندر بالأراضي الفلاحية للمنطقة، بمعدلات قياسية.

وبلغ حجم الإنتاج من قصب السكر بالمنطقة نحو 500 ألف طن، وما يناهز 730 ألف طن من الشمندر السكري؛ وهو ما اعتبره المنتجون إنتاجا غير مسبوق بالمنطقة.

وربط المهنيون ومسؤولو وزارة الفلاحة هذا الارتفاع في محاصيل قصب السكر والشمندر بالنجاح في ترجمة مضامين البرنامج التعاقدي الذي يجمع الطرفين للنهوض بهذه الزراعة.

وبلغت نسبة المردودية الإنتاجية لزراعة قصب السكر ما يقارب 140 طنا في الهكتار، بينما بلغت بالنسبة للشمندر السكري 90 طنا في الهكتار.

وساعد على هذا الارتفاع الاعتماد على توظيف أجزاء مجهزة بمعدات ممركزة للري، إذ تم تسجيل معدل 8 أطنان في الهكتار خلال السنوات الأربع الماضية بالنسبة إلى قصب السكر، بفضل مخطط إنعاش هذه الزراعة.

ويقدر إنتاج المغرب للسكر الأبيض سنويا بـ1.65 مليون طن، متجاوزا حاجيات السوق المحلي المقدرة بـ1.2 مليون طن؛ ناهيك عن إحداثه لفرص شغل جديدة وتحسينه لظروف عيش 80 ألف عائلة فلاحية.

وتتراوح نسبة مكننة التشجير والجني بين 100 و50 في المائة، إذ تمكن هذه القدرة التي تسجل فائضا من تلبية احتياجات السوق الوطنية، والبحث عن أسواق جديدة للصادرات.

وينظم قطاع السكر من قبل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في إطار الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، التي تضم الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي السكر بالمغرب والجمعية المهنية للسكر.

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